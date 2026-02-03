【ニトリグループアパレルブランド N+】優れた着回し力でコスパ◎！ハレの日を彩る「セレモニースタイル」が新登場

株式会社ニトリホールディングス

ニトリグループのアパレルブランド「N+」を展開する株式会社Nプラス（本社：東京都北区 代表取締役社長：高橋陵）は、2026年1月中旬より「セレモニースタイル」のラインアップを全国のN+店舗およびニトリネットにて販売開始いたしました。【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/brands/nplus/feature/ceremonycollection/(https://www.nitori-net.jp/ec/brands/nplus/feature/ceremonycollection/)

卒入園・卒入学、学校行事など、きちんと感が求められる装いにおいても「その日限りで終わらせたくない」と考える大人の女性に向けて、着回し力とコストパフォーマンスを両立した「セレモニースタイル」が登場しました。定番のスーツスタイルから、日常にも活躍するブラウス・ボトムスまで、ハレの日にも、その後の毎日にも寄り添うアイテムを取り揃えております。ぜひ、店頭もしくはニトリネットにて、各アイテムをご覧ください。

特集ページ :https://www.nitori-net.jp/ec/brands/nplus/feature/ceremonycollection/

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

きちんと感と動きやすさを両立するセットアップスタイル

▶ジャケット

【商品名】

ライトダブルクロスノーカラージャケット

【価格】5,990円

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633063461s/

▶ブラウス

【商品名】シャーリングブラウス

【価格】2,990円

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633064512s/

▶パンツ

【商品名】

ライトダブルクロスストレートパンツ

【価格】3,990円

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633063584s/

華やかさをプラスするツイード×スカートスタイル

▶ジャケット

【商品名】ツイードジャケット

【価格】7,990円

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633063904s/

▶スカート

【商品名】ランダムドットギャザースカート

【価格】3,990円

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633065281s/

▶バッグ

【商品名】ミニブガッティショルダーバッグ

【価格】3,990円

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633067711s/

▶小物アイテム

【商品名】プラパール付きふんわりコサージュ

【価格】1,790円

【カラー】アイボリー

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633066882s/

【商品名】チュール重ねコサージュ

【価格】1,790円

【カラー】チャコールグレー

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633066899s/

ニトリのアパレルブランドN+とは

※画像はイメージです。（2025年3月7日オープン、N+名古屋ユニモール店）

N+は、「大人の女性」のためのお求めやすく、着心地もよく、気軽にカラーコーディネートが楽しめるアパレルブランドとして、2019年に発足いたしました。年齢を重ねながらも若々しさを保つ「大人の女性」が、様々なシーンに合わせて毎日楽しめるファッションをカラーコーディネートでご提案いたし ます。ニトリグループでは、⾐類の分野においても、お客様の立場に立って、より多くのお客様に豊かな暮らしをご提供することを目指し、今後もアパレルブランド「N+」を積極的に展開してまいります。

N+公式通販サイト :https://www.nitori-net.jp/ec/brands/nplus/