背負いやすさに拘った鞄ブランド『VESPO』が老舗鞄屋の水野鞄店から26年夏にローンチが決定

株式会社水野鞄店

創業明治23年の鞄メーカー株式会社 水野鞄店 【名古屋本社 代表取締役社長 水野 優樹】が手がけるバッグブランド「VESPO（べスポ）」が、26年夏にローンチされる。ランドセルの製造も手掛ける水野鞄店がその『背負いやすさ』の秘密にヒントを見出した事がVESPOの始まり。2月4日~6日で東京ビッグサイトで開催されるギフトショーで初公開されます。





『VESPO』の3つの特長的な機能


i.背カン（ランドセル由来の機能）

ランドセルに古くから採用されてきた、バッグ本体とショルダーベルトの接合部が可動する特殊構造を搭載しています。この構造により、ショルダーベルトが体の動きに追従し、背中とバッグ本体の間に生じる隙間をなくしてぴったりとフィットします。肩の形状や、季節ごとの服装の厚みにも柔軟に対応し、常に“ベストな背負い位置”をキープします。



ii.高機能ショルダーベルト

長年のランドセル設計で培ったノウハウをもとに、肩から自然に沿うS 字ラインでショルダーベルトを設計しました。肩頂部と肋骨付近の2 点で荷重を分散することで安定感と快適さを両立し、ベルト内部には硬さの異なる4 種類のクッション材を層状に配置しました。肩側には柔らかく、外側にはしっかりとした芯材を使用することで、体にやさしく沿いながら衝撃吸収と支えのバランスを最適化し、肩への負担を大幅に軽減しました。また、肩にあたる部分は非対称ステッチ構造により、自然なカーブが生まれ、肩に沿って広く接地します。ミリ単位までこだわり抜いた設計が、長時間背負っても疲れにくい理想の背負い心地を実現。


iii.背面エアフローパッド

ランドセルの背面デザインをもとに、通気性と体圧分散のバランスにこだわった背面パッド構造を採用しました。背骨をはさんで左右に縦方向のパッドを配置し、中央に通気のための空間を設けることで背中のムレを防ぎながら、しっかりとした接地面で身体を安定的に支えます。左右のパッドには凹凸のあるスポンジ素材を使用し、“点”で支える設計により効率的に体圧を分散し、熱を逃しやすい構造を実現しました。



ラインナップについて


i. BACKPACK 25 / 30

左：BACKPACK 30　右：BACKPACK 25

■機能


ダブルフロントポケット


ダブルサイドポケット


背面ポケット


トップポケット（カラビナ付き）


PC独立ルーム（仕分けポケット付）


■仕様


サイズ：25リットル：W300×H460×D130（mm）


　　　　30リットル：W325×H500×D140（mm）


素材：CORDURA SPECTRA NYLON


カラー：BLACK


容量：約25L / 約30L


原産国：ベトナム


■価格


BACKPACK 25　\23,100（税込）


BACKPACK 30　\25,300（税込）





ii. ACTIVE DP 20

ACTIVE DP 20

■機能


ダブルフロントポケット


ダブルサイドポケット


背面ポケット


PCスリーブ


メインポケット内のオーガナイズ機能


■仕様


サイズ：W300×H450×D145（mm）


素材：CORDURA BALLISTIC NYLON


カラー：BLACK


容量：約20L


原産国：ベトナム


■価格


ACTIVE DP 20　\20,900（税込）






iii. ACTIVE FO 20

ACTIVE FO 20

■機能


ダブルフロントポケット


ダブルサイドポケット


背面ポケット


トップポケット（ファスナーポケット付）


PCスリーブ


メインポケット内のオーガナイズ機能


フラットに開くメイン収納


■仕様


サイズ：W280×H470×D145（mm）


素材：CORDURA BALLISTIC NYLON


カラー：BLACK


容量：約20L


原産国：ベトナム


■価格


ACTIVE FO 20　\22,000（税込）





展示会出展情報


東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026に出店

■出展概要


名称：第101回東京インターナショナル　ギフト・ショー


会期：2026年2月4日（水）～6日（金）


開催時間：2月4日(水)　10：00～18：00


　　　　　2月5日(木)　10：00～18：00


　　　　　2月6日(金)　10：00～17：00


会場：東京ビッグサイト（東・西・南展示棟）　東京都江東区有明 3-11-1



サイト・SNSについて


特設ページ


https://www.mizuno-bag.com/pages/vespo



Instagram


https://www.instagram.com/vespo_official/



お客様からのお問い合わせ先はこちら


株式会社水野鞄店


電話番号：052-251-3871