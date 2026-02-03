佐田の海関が浅草にやってくる！「SAKE Bar Hotel ASAKUSA」にて一夜限りの特別イベント「ちゃんこ鍋の夕べ」開催

シマダグループ株式会社

シマダグループの一社であるシマダハウス株式会社（東京都渋谷区、代表：島田一成）が運営する「SAKE Bar Hotel ASAKUSA」（東京都台東区駒形）では、佐田の海 （さだのうみ）関をお迎えした特別イベント「ちゃんこ鍋の夕べ」を、2026年2月13日（金）に開催いたします。

■イベントの背景

SAKE Bar Hotel ASAKUSAは、「酒からはじまる Sense of Japan」をコンセプトに、日本酒を通して日本文化の魅力を体感していただく体験型ホテルとして運営しております。

館内では、グループ会社・吉川醸造が醸す日本酒を提供しており、代表銘柄「雨降（あふり）」をはじめとした日本酒とともに、日本の食文化や風土に根ざした価値を国内外のお客様に向けて発信してまいりました。

今回、日本酒と並び日本を代表する伝統文化である「相撲」の魅力を、より身近に感じていただきたいという想いから、現役大相撲力士である佐田の海関をお迎えし、本場のちゃんこ鍋とともに楽しむ特別イベントを企画いたしました。

■イベント概要

■佐田の海 貴士（さだのうみ・たかし）関 プロフィール

熊本県熊本市出身で、境川部屋所属の大相撲力士。

身長182センチ、体重約140キロ。右四つ・左四つのいずれにも対応できる柔軟な相撲を持ち味とし、寄りを中心とした堅実な取り口を得意とする。2003年3月初土俵。

20年以上にわたり幕内の土俵で戦い続けてきた実力派力士で、相手の型に応じて組み手を変えながら勝負を組み立てる対応力に定評がある。

最高位は前頭筆頭。安定感のある相撲で、長年にわたり第一線で活躍を続けている。

■事前登録特典

本イベントは事前予約（席の確約）ではございませんが、事前に来場登録をいただいた方には、特典として「おむすび」1つプレゼントをご用意しております。

※混雑状況により、お待ちいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

■SAKE Bar Hotel ASAKUSAについて

事前来場登録はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh36xlJ-Teslt6yrO6nkA11O5Hr7MT4zZx2XLoXx2_79R7_A/viewform?usp=dialog

浅草寺「雷門」から徒歩約5分、台東区駒形に位置する【SAKE Bar Hotel ASAKUSA】は、日本酒をコンセプトにしたインバウンド向けの体験型ホテルです。

グループ会社・吉川醸造の代表銘柄「雨降（あふり）」をはじめとした日本酒を心ゆくまで楽しみながら、日本の文化を体験していただけます。

チェックイン時には入館手形として「枡」をお一人様1つお渡しし、館内の日本酒サーバーから自由に日本酒をお楽しみいただけます。

また、滞在そのものが「日本酒とともに過ごす時間」となるよう、館内のしつらえや導線にも工夫を凝らし、日本文化を五感で感じていただける空間づくりを行っています。

1階のカウンターでは、その日のおすすめ日本酒をご提供。食事は乾き物、お茶漬け、おでん、たこ焼きなどの軽食をご用意しております。お持ち込みも可能です。

お仕事帰りの一杯から、ご自身へのご褒美、気軽なデートや女子会まで、幅広いシーンでご活用ください。

■施設概要

電 話： 03-3847-7117

所 在 地：東京都台東区駒形1-6-7

交通＆アクセス：「雷門」から徒歩5分の立地

電車／浅草線「浅草駅」A1番出口2分 ※羽田空港から京急エアーポート快特で36分

銀座線「浅草駅」A5番出口4分、「田原町駅」2番出口5分、

大江戸線「蔵前駅」A5番出口5分

運 営 会 社：シマダハウス株式会社

客 室 構 成：21室 10.98平方メートル ～59.72平方メートル

料 金：客室 スタンダード 1室料金 28,800円～

設 備 情 報：SAKE BAR、客室、足湯、貸切風呂(サウナ付き)

ウェブサイトURL：https://sake-barhotel.com

Instagram：https://www.instagram.com/sake_barhotel/

メール ：info@sake-barhotel.com

■シマダグループについて

シマダグループは、1952年世田谷区にある一軒の精米店から始まりました。飲食事業をはじめ、不動産・建築事業、介護事業・ホテル事業・保育事業・旅行事業・酒造事業。ほんのひとときから、一生涯まで。その時間が「いい時間」になるように、人生に寄り添う幅広い事業を展開しています。

葉山うみのホテルbar hotel箱根香山Hotel＆Residence六本木SAKE Kura Hotel 川崎宿箱根つたや旅館seven x seven石垣（運営受託）

シマダグループのホテル事業 :https://shimadahouse.co.jp/business/hotel

＜本社概要＞

社名：シマダハウス株式会社

代表： 代表取締役社長 島田 一成

本社所在地：〒151-0053

渋谷区代々木3-22-7新宿文化クイントビル14階

公式サイト：https://shimadahouse.co.jp/

シマダグループのウラを楽しくのぞき見できるミニメディア：

シマ報｜もっと知りたいシマダの情報(https://shimadahouse.co.jp/shimaho)

ブランドブック：こめびと（電子版）(https://shimada-komebito.actibookone.com/)

＜本件に関するメディアからのお問い合わせ先＞

シマダグループ株式会社

ビジョナリー企画部 広報担当

〒151-0053

渋谷区代々木3-22-7新宿文化クイントビル14階

メール press@sh-holdings.co.jp

電話 03-6275-2224