扉を開きクールに微笑む窪田正孝さんが登場、“日傘男子”の新しいライフスタイルを体現！ 2026年新ビジュアル＆新作コレクション公開

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)が展開する男の晴雨兼用傘「Wpc. IZA(ダブリュピーシーイーザ)」は、ブランドスローガン『This is COOL.』を体現する俳優・窪田正孝さんを、昨年に続きブランドアンバサダーとして起用。2026年2月3日（火）より、新たなビジュアルおよびコレクションを公開します。

2026年のコレクションでは、手元がカラビナ仕様の軽量で大判サイズの折りたたみ傘をはじめ、ちょっとした外出もスマートにこなせるレザー調のサコッシュ付き折りたたみ傘、そして手元や帯にレザー調素材を取り入れたシックな長傘をラインアップ。あわせて、遮熱素材と接触冷感を採用し、猛暑でも涼しく快適に過ごせるキャップ＆ハットも取り揃えました。機能性とデザイン性を兼ね備え、どんなシーンでもスマートに“日傘男子”を楽しめる、Wpc. IZAならではのスタイリッシュなアイテムを展開いたします。

※1 2026年1月末時点 シリーズ累計販売数

ブランドサイト :http://wpc-iza.jpプロモーションムービーはこちら :https://youtu.be/54Uz2fookKw

窪田正孝さんが魅せる、日傘と楽しむ夏のスマートスタイル

Wpc. IZAは、男性の日常に日傘を取り入れるスタイルを提案し続け、男性日傘文化のさらなる浸透を牽引しています。猛暑や強い日差しへの関心が高まるなか、日傘を身だしなみやファッションの一部として取り入れる男性も増加。ブランドローンチ以来、シリーズ累計販売数は約225万本を突破しています。

2026年も、俳優・窪田正孝さんを引き続きビジュアルモデルに起用。扉を開き、一歩踏み出す窪田さんの余裕のある表情からは、日傘を単なる暑さ対策ではなく、日常のスタイルとして自然に楽しむ男性像が伝わってきます。新ビジュアルは、Wpc.直営店舗や全国の取扱店、公式ブランドサイトおよびSNSなどで順次公開予定です。

強い日差しからしっかり身を守りつつ、スマートで洗練された印象も叶える「Wpc. IZA」。今年の夏の外出を、快適かつスマートに楽しみませんか。

LOOK１：【ミニマルで洗練された、クリーンスタイル】

爽やかなホワイトシャツに合わせたスタイリングは、Wpc. IZAのシンプルなデザインを際立たせ、プライベートからビジネスまで幅広く活躍する一本であることを表現しています。

LOOK２：【モノトーンが際立つ、都会的スタイル】

落ち着いたダークトーンの装いに合わせることで、洗練された魅力を引き立てるスタイリングに。強い日差しの中でも余裕のある印象を保ち、傘の機能性とデザインの両立を表現しています。

LOOK３：【軽快でアクティブな、オフスタイル】

カジュアルな着こなしと軽やかな動きのあるカットで、レザー調のサコッシュ付き折りたたみ傘が、ちょっとした外出もスマートにこなせるアイテムであることを表現しています。

LOOK４：【品格を感じさせる、大人のシックスタイル】

レザー調の持ち手が映える、落ち着いた雰囲気をビジュアルで演出。長傘ならではの大判サイズで日差しをしっかり抑え、洗練されたデザインが大人のスタイルに自然となじみます。

2026年 新作コレクション

2026年のWpc. IZA新作コレクションは、日常での使いやすさと端正なデザインを兼ね備えた全5アイテムで展開します。

広がりを見せる男性日傘市場を背景に、どのアイテムも携帯性など細部の機能性を追求しながらも、日傘をおしゃれに楽しめるデザインにも注力。Wpc. IZAならではのスタイリッシュで落ち着いた雰囲気に仕上げ、通勤や外出、アウトドアなど、あらゆるシーンで日傘男子の毎日を格上げするコレクションです。

＜手元がカラビナ仕様の軽量＆大判傘＞

大判ながら軽量設計のカラビナモデルは、日々の外出を快適にサポートする頼れる1本。

直径110cmながら重さは約250gで、長時間の持ち歩きでも負担を感じにくい軽さが特長です。

また、バッグに直接取り付けてスマートに持ち運べ、使い終わったら玄関やデスクに吊るせるため、置き場所にも困りません。

＜レザー調素材を採用しスマートな機能を兼ね備えた、ジェントルシリーズ＞

シンプルで上品なレザー調素材を採用した、サコッシュ付き折りたたみ傘。

コンパクトな傘とサコッシュをセットで持ち運べ、スマートフォンなど外出に必要なアイテムも一緒に収納できます。仕切り付きの設計により、濡れた傘とほかの荷物を分けて収納でき、水滴が荷物に触れにくいのも特長です。

レザー調の持ち手や帯を取り入れた、全体を引き締めたシックなデザインの長傘。

直径65cmの大判サイズで日差しをしっかり遮り、雨の日にも安心して使える丈夫さを備えています。

カジュアルな服装にはさりげないアクセントを、ビジネスシーンでは凛とした印象を与える一本です。

＜猛暑対策にこだわった、遮熱素材×接触冷感で涼しさを追求したキャップ＆ハット＞

新作のキャップ＆ハットは、猛暑対策にこだわった涼感アイテムです。

頭部やスベリ部分には遮熱素材と接触冷感生地を採用し、全体に使用した傘生地との組み合わせによって、顔周りの温度上昇を大幅に抑制します。

日常の外出からアウトドアやフェスなど、あらゆるシーンで快適さをサポートします。

天候を問わず活躍する、晴雨兼用の機能性

-日傘機能

【体感温度を下げる遮熱性】

生地裏面に施された、ポリウレタン樹脂多層コーティング加工により、優れた遮熱効果を発揮。

炎天下でも、体感温度が大幅に下がります。

【日焼け・紫外線から守る完全遮光※2】

遮光率※3＆UVカット率100％※4の生地を採用し、UPF（紫外線保護指数）も最高値※5を獲得。

※2完全遮光100％：JIS L 1055 A法にて遮光率100％の測定値が出た生地を遮光率100％生地としており、傘本体の性能を示す数値ではございません。

※3遮光率100％：JIS L 1055 A法にて遮光率100％の測定値が出た生地を遮光率100％生地としております。記載の結果は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。

※4 UVカット率100％：JIS L 1925の規定に準じて生地のUVカット率100％の測定値が出た生地をUVカット率100％生地としております。記載の結果は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。

※5 UPF50＋：JIS L 1925の規定に準じて生地のUPF値を測定しています。記載の結果は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。

-雨傘機能

【最高等級の撥水性】

生地裏面に施した加工により、最高等級5級※6の撥水性を実現。

水滴が転がりやすくなり、雨の日のストレスを軽減します。

【大雨に耐える耐水性】

大雨でも水の浸入を余裕で防ぐ、耐水圧10,000H2O※7を実現。

雨傘としても優れた機能を標準装備しています。

※6 JIS L 1092の規定に準じて生地のはっ水度を測定しています。撥水等級は、最高レベルを5級、最低レベルを1級とした、撥水性の等級です。記載の結果は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。

※7 JIS L 1092の規定に準じて生地の耐水度を測定しています。記載の結果は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。

Wpc. IZA 2026ビジュアルモデル・窪田正孝(くぼた まさたか)さん

1988年8月6日生まれ、神奈川県出身。2006年に俳優デビュー。

2012年『ふがいない僕は空を見た』で第34回ヨコハマ映画祭最優秀新人賞、第27回高崎映画祭最優秀助演男優賞を受賞。19年には主演作『初恋』が第72回カンヌ国際映画祭の監督週間に出品された。

2022年『ある男』で第46回日本アカデミー賞最優秀助演男優賞、第77回毎日映画コンクール男優助演賞、第32回日本映画批評家大賞助演男優賞、2025年『宝島』では第80回毎日映画コンクール助演俳優賞、など数々の賞を受賞。

近年の主な作品に『映画版ラジエーションハウス』（22）、『スイート・マイホーム』『愛にイナズマ』『春に散る』（23）、『ラストマイル』『Cloud クラウド』『本心』 (24)、『悪い夏』『宝島』（25）テレビドラマ『滅相もない』『宙わたる教室』（24）など。

公開待機作に『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』（2026年3月27日公開）がある。

販売について

▼Wpc.公式オンラインショップ

・Wpc. ONLINE STORE(https://www.wpc-store.com/c/iza)

・楽天市場店 Wpc./KiU OFFICIAL SHOP(https://item.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/c/0000000557/?l-id=shoptop_shopmenu_categorypage_3_2ndlevel_6)

・ZOZOTOWN店 Wpc./KiU(https://zozo.jp/shop/wpc-kiu/)

・Wpc. Yahoo!店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/wpc-worldparty/a5d6a5e9a5.html?n=100&brandid=65185&sc_i=shopping-pc-web-category-storeitm-rsltlst-brr)

・Amazon Wpc.(https://www.amazon.co.jp/stores/page/85CE0055-9ED3-405A-A649-CD8ACA11D9C2?ingress=2&lp_context_asin=B0FJXXR4RV&visitId=b1c03fd0-1492-450b-b380-a25c0414f5e3&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto&ref_=ast_bln)

・マルイウェブチャンネル Wpc.(https://search-voi.0101.co.jp/brand/30067/)

▼直営店舗

・Wpc.心斎橋パルコ店

542-0085 大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋パルコ5階

大阪メトロ 御堂筋線心斎橋駅 南改札より直結

・Wpc. LUCUA 1100店

530-8558 大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ7階

JR大阪駅より直結

・Wpc. Echika fit 銀座店

104-0061 東京都中央区銀座4-1-2

東京メトロ 丸ノ内線銀座駅構内 C4出口すぐ

公式SNS

株式会社ワールドパーティー

本社所在地 ：558-0014 大阪市住吉区我孫子1-2-9

電話番号 ：06-6693-2065

代表取締役社長 ：冨田 智夫

設立 ：1985年9月

事業内容 ：レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド ：Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. Patterns / UVO / go-koh / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU