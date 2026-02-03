「再考すべき電力システムの在り方」と題して、東京電力ホールディングス株式会社 経営技術戦略研究所 経営戦略調査室 チーフエコノミスト 戸田 直樹氏によるセミナーを2026年3月12日(木)に開催!!

写真拡大

株式会社　新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────


【IEAレポート「Electricity　Market　Design」から読み解く】


再考すべき電力システムの在り方


～対応が迫られる“過少投資問題”と事業制度面の対応～


─────────────────────────────



[セミナー詳細]


https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26165



[講　師]


東京電力ホールディングス株式会社　経営技術戦略研究所


経営戦略調査室　チーフエコノミスト　戸田　直樹　氏



[日　時]


２０２６年３月１２日（木）　午前１０時～１２時



[受講方法]


■会場受講


　ＳＳＫ セミナールーム　


　東京都港区西新橋２-６-２　ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


１９９０年代以降、世界的に進展した電力システム改革は、活発な市場競争を通じて、設備の運用・投資の両面で効率化・最適化を期待したものであったが、DX／GXの進展に伴い電力需要の想定される局面になったことで、世界的に過少投資の問題が顕在化している。


IEAが昨年公開したレポート"Electricity　Market　Design"は、世界各国の改革の状況に関する包括的なレビューであり、過少投資問題が世界各国共通の問題であることを示している。


本講演では、IEAのレポートなどを参考に、過少投資問題の現状と考えられる事業制度面の対応について、解説する。



１．電力システム改革の背景と過少投資問題


　（１）電力システム改革が行われた背景


　（２）過少投資問題はなぜ起こるか



２．IEA　"Electricity　Market　Design"について


　（１）電気の時代が来た


（World　Energy　Outlook　２０２５）


　（２）電力市場の構成要素　


短期市場、中長期市場、補完的メカニズム


　（３）各国共通の課題　長期市場の流動性不足


（Tenor　Gap）


　（４）IEAによる政策提言



３．澤昭裕氏没後１０年にあたり、氏の論考を振り返る


　（１）先見の明があった送電線開放モデルの限界の指摘


　（２）澤氏の提案「小売りサービス多様化モデル」



４．Tenor　Gap　問題の考えられるソリューション


　（１）ハイブリッド市場


　（２）公的マーケットメーカー　等



５．日本の電力システムの展望


　（１）重点課題はファイナンス確保


　（２）小売電気事業者の供給力確保義務


　（３）電気事業から見たGXETS



６．質疑応答／名刺交換





【お問い合わせ先】


新社会システム総合研究所


東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


Email: info@ssk21.co.jp


TEL: 03-5532-8850


FAX: 03-5532-8851


URL: https://www.ssk21.co.jp



【新社会システム総合研究所(SSK)について】


新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。


SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。


また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。


SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。