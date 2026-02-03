「再考すべき電力システムの在り方」と題して、東京電力ホールディングス株式会社 経営技術戦略研究所 経営戦略調査室 チーフエコノミスト 戸田 直樹氏によるセミナーを2026年3月12日(木)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

【IEAレポート「Electricity Market Design」から読み解く】

再考すべき電力システムの在り方

～対応が迫られる“過少投資問題”と事業制度面の対応～

─────────────────────────────

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26165

[講 師]

東京電力ホールディングス株式会社 経営技術戦略研究所

経営戦略調査室 チーフエコノミスト 戸田 直樹 氏

[日 時]

２０２６年３月１２日（木） 午前１０時～１２時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

１９９０年代以降、世界的に進展した電力システム改革は、活発な市場競争を通じて、設備の運用・投資の両面で効率化・最適化を期待したものであったが、DX／GXの進展に伴い電力需要の想定される局面になったことで、世界的に過少投資の問題が顕在化している。

IEAが昨年公開したレポート"Electricity Market Design"は、世界各国の改革の状況に関する包括的なレビューであり、過少投資問題が世界各国共通の問題であることを示している。

本講演では、IEAのレポートなどを参考に、過少投資問題の現状と考えられる事業制度面の対応について、解説する。

１．電力システム改革の背景と過少投資問題

（１）電力システム改革が行われた背景

（２）過少投資問題はなぜ起こるか

２．IEA "Electricity Market Design"について

（１）電気の時代が来た

（World Energy Outlook ２０２５）

（２）電力市場の構成要素

短期市場、中長期市場、補完的メカニズム

（３）各国共通の課題 長期市場の流動性不足

（Tenor Gap）

（４）IEAによる政策提言

３．澤昭裕氏没後１０年にあたり、氏の論考を振り返る

（１）先見の明があった送電線開放モデルの限界の指摘

（２）澤氏の提案「小売りサービス多様化モデル」

４．Tenor Gap 問題の考えられるソリューション

（１）ハイブリッド市場

（２）公的マーケットメーカー 等

５．日本の電力システムの展望

（１）重点課題はファイナンス確保

（２）小売電気事業者の供給力確保義務

（３）電気事業から見たGXETS

６．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。