奈良日産自動車、奈良クラブへ車両を納車（2026年1月20日）地域貢献とスポーツ振興を通じた持続的パートナーシップを強化

株式会社ジーライオン

GLION GROUP（ジーライオングループ／所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：菊地秀武）が運営する 奈良日産自動車株式会社（所在地：奈良県大和郡山市）は、このたびJリーグクラブ「奈良クラブ」様とスポンサー契約をし、その一環として車両を提供、納車記念セレモニーを執り行いました。

本取り組みは、地域に根ざした企業として奈良のスポーツ振興および地域活性化に貢献することを目的とし、奈良クラブ様の活動を継続的にサポートしていく取り組みです。

納車式を盛り上げるマスコットも登場

納車式では、サッカークラブならではの演出として「ゴールキー」を用いたセレモニーを実施。

奈良クラブ様のマスコットキャラクター「シューカくん」と、奈良日産のマスコットキャラクター「ならにちこ。」が揃って登場し、記念撮影を行うなど、和やかで一体感のある式典となりました。

奈良クラブへ向かって発進

今回提供した車両は、今後奈良クラブの活動を支える移動手段として活用され、選手・スタッフの皆様の円滑な活動をサポートします。

奈良日産は今後も、地域社会とともに歩む企業として、スポーツ支援や地域貢献活動を通じたブランド価値向上に取り組んでまいります。

会社概要

・会社名：奈良日産自動車株式会社

・所在地：奈良県大和郡山市小泉町725-1

・代表者：代表取締役社長 田代 雄亮

・設立 ：1954年12月1日

・URL：https://ni-nara.nissan-dealer.jp/top.html

ジーライオングループとは

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s Building

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp/