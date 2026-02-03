学校指定靴のトップシェア企業である株式会社ハルタが訪日客対応の強化や店舗運営の改善を目的に、MEO対策・インバウンド対応・OMOの強化ができる「口コミコム」を導入

株式会社mov

株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区）が提供する、店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」が、株式会社ハルタ（代表取締役：春田 勲、本社：東京都足立区）において採用されたことをお知らせいたします。今回の導入により、MEO対策・インバウンド対応・OMOを強化し、店舗ごとの集客施策を効率的に展開することで、国内外の来店客数拡大を目指します。

「口コミコム」導入企業様

会社名：株式会社ハルタ

代表者：代表取締役 春田 勲

所在地：〒120-0043 東京都足立区千住宮元町8番8号

設立：昭和23年9月

事業内容：紳士靴・婦人靴・子供靴の製造、及び販売

HP：https://www.haruta-shoes.co.jp/

導入後、口コミコムに期待すること

口コミコムの導入により、以下の効果が期待されています。

・ブランド認知度の変容・拡大

学生靴のイメージにとどまらず、ハルタブランドが提案する多彩な商品ラインナップを、より多くの見込み顧客の方々に知っていただき、実際に手に取って体験していただくきっかけづくりとしての役割を期待しています。

・国内外顧客の利便性の向上

インバウンド需要の高まりを一過性のものとせず、継続的なサービス品質の向上を通じて、国内のお客様と海外のお客様の双方にとって利用しやすい店舗づくりを進め、安定した成長につなげていきたいと考えています。

・インバウンドのインサイトの獲得

海外から来店されるお客様の声を丁寧に収集し、店舗サービスの改善や商品構成・仕入れ、マーケティング施策の見直しなど、より良い提案につなげるための情報として活用していきます。

・多言語対応の強化

急速に増加するインバウンド需要に対応するため、多言語での情報発信や案内を強化し、安心してご利用いただける環境づくりを進めてまいります。

担当者のコメント

お客様との接点が多様化する中で、いただく声を正確に把握し、改善につなげる仕組みが必要だと感じていました。

口コミコムの分析機能と分かりやすい可視化は、ECと店舗の双方で活かせる改善のヒントにつながる大きな助けになると期待しています。

国内外のお客様にとって選びやすく、安心してお買い物いただける環境づくりを、いただいた声とともに丁寧に進めてまいります。

今後も当社は「口コミコム」を通じて、さまざまな企業に貢献してまいります。

口コミコムに問い合わせる :https://kutikomi.com/contact/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=haruta

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

口コミコムは、国内外の口コミサイトを“もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む31サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogle マップを含む国内外31サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

【会社概要】

「口コミコム」運営企業

会社名 ：株式会社mov

所在地 ：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者 ：渡邊 誠

設立 ：2015年9月

URL ： http://mov.am/

