【2026年・AI失業時代の生存戦略】AIの″なんか変″をほどく――AIに仕事を奪われる前に「道具か、相棒か？」分かれ道の先を示す一冊

放送作家マネーペニー

生成AIの普及が加速し、文章作成・企画立案・要約・提案書づくりなど、これまで人が担ってきた業務の一部が置き換わり始めています。

一方で、AIの文章は「整っているのに刺さらない」「どこか他人事」「なんか変（違和感がある）」と感じる場面が少なくありません。

本書『AIの"なんか変"をほどく』は、その“違和感”を欠点ではなく「ここから人間の出番」という合図として捉え直し、AIの出力を“届く文章”へ仕上げるための実践メソッド「放送作家のト書き術（演出指示）」を体系化した一冊です。

著者名義は、映画『007』の秘書官に由来する架空のエージェント「放送作家マネーペニー」。

現役放送作家・アレキサンダー富美が監修として参加し、noteで人気を集めた連載記事を再編集して、AmazonからKindle版とペーパーバック版で発売。

ペーパーバック版は手続き完了後、販売開始次第、商品ページに反映されます。

👑Kindle版は、発売初日（2026年1月31日）に、Amazon.co.jpの新着ランキングで「マスメディア」「ジャーナリズム」「新聞」「オンラインマーケティング」の4カテゴリーで1位を獲得しました（同日10:00時点）。

※Amazon.co.jp上のランキング表示に基づく（2026年1月31日10:00時点）。順位は変動します。

■ 発売情報

・発売日：2026年1月31日（土）

・形態：電子書籍（Kindle）／ペーパーバック

・出版社：アレックスアームズ出版

・価格：Kindle版 定価 680円／ペーパーバック版 定価 1400円

※Kindle版：発売記念キャンペーン価格 99円（2026年1月31日～2月6日 23:59）

・販売：Amazon.co.jp

【Amazon商品ページURL】

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJRMSY5S

（ペーパーバック版は、準備が整い次第、販売開始）

1．AI時代に必要なのは「生成」よりも、その先の“仕上げ”＝演出力

AIは、文章や企画の「土台」を高速で作れます。

しかし“それっぽい正しさ”がある一方で、読み手の心に届く「間」や「体温」が抜け落ちることがあります。

本書では、AIを「生成担当」に、人間を「検品・編集・責任担当」に置くことで、成果物の品質と信頼性を上げる考え方を提示します。

AIは生成まで。検品と責任は人間。

──分担がブレないと、文章は強くなる

2．プロンプトではなく「ト書き」──AIに“演出指示”を出す発想

本書が提唱するのは、AIに命令文を投げるだけのプロンプト設計ではありません。

放送作家が、出演者やスタッフに「感情」「動き」「視点」「間」を伝える“ト書き（演出指示）”の考え方をAI活用に転用。

AI出力を「平均的な正解」から、「誰かの心を動かす言葉」へと仕上げる手順を、具体例とともに解説します。

3．「なんか変」をほどく：AIのズレは“人間の出番”のサイン

同じ情報でも、ト書き（演出指示）の入れ方で“読後感”が変わる

AIが作る「6本指」、重力を無視した皿、意味を取り違えた文章、整っているのに心に届かない文体。

本書は、こうした「なんか変」を“チェックできる言葉”にして整理し、違和感の正体をほどきながら、文章に体温を戻す方法を提示します。

AIが作った土台に、人間の経験・本音・具体を乗せることで、読者の心に残る表現へ導きます。

4．【巻末付録】即戦力「ト書き型プロンプト集10選」を収録

「なんか変」は、欠点ではなく“演出の入り口”になる

読み終えたその日から使えるテンプレートを付録として収録。

企画・文章・セールス・SNS・講座資料など、用途に応じて転用できます。

・【視聴心理の解析】ターゲットの本音を見つけ、感情のスイッチを特定

・【湯気の演出】無機質な情報に五感を宿らせ、脳内に映像を立ち上げる

・【黄金のト書き】整いすぎた文章に「呼吸」と「間」を入れる

・【引き算の魔力】贅肉を削ぎ落とし、核心の言葉だけを残す

■ こんな方におすすめ

・AIを使っているのに、文章が「薄い」「刺さらない」と感じる方

・企画書／提案書／セールス文／SNS投稿の反応を上げたい方

・ライター、編集、広報、マーケ、講師、企画職など「言葉で成果が決まる」方

・AIに任せる部分／人が責任を持つ部分を整理したいチーム・組織

■ 書籍概要

・タイトル：AIの"なんか変"をほどく

・サブタイトル：AI失業時代を笑って泳ぎ切る 放送作家のト書き術

・著者：放送作家マネーペニー

・監修：アレキサンダー富美

・出版社：アレックスアームズ出版

・発売日：2026年1月31日（土）

・形態：電子書籍（Kindle）／ペーパーバック（準備が整い次第、販売開始）

・価格：Kindle版 定価 680円／ペーパーバック版 定価 1400円

・販売：Amazon.co.jp

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJRMSY5S

■ 著者プロフィール：放送作家マネーペニー（Moneypenny）

テレビ業界で30年、バラエティからドキュメンタリー、テレビ通販まで数多くの番組制作に携わってきた現役放送作家（監修者）が運用する架空のエージェント。

2026年というAI飽和時代において、プロの演出技術がAIの限界をどう突破できるかを日々検証し、noteを中心に発信してきた。

本書は、その人気連載を再編集し、AIという名の新人スタッフに「ト書き（演出指示）」を叩き込んで共感を生むコンテンツへ昇華させるための実践記録である。

“放送作家マネーペニー”は、現役放送作家が運用する架空のエージェント（ペルソナ）。ビジネスの最前線で戦うエージェント（あなた）に「思考の武器」を差し入れます。

・著者（プロジェクト）サイト：http://moneypenny007.my.canva.site

■ 監修者プロフィール：アレキサンダー富美

業界歴30年の現役放送作家。報道から通販番組まで幅広く執筆。

現場で培った「ト書き（演出指示）」をAI活用に転用する理論を確立し、放送作家マネーペニーを支える“影の構成作家”として本書を監修。

GUGA生成AIパスポート（2025年10月）取得。

■ お問合せ

アレックスアームズ出版

担当：アレキサンダー富美

E-mail：fumialexander@gmail.com

