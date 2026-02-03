古民家宿「長寿楼」の特別プランでマンズワインを楽しみ尽くす

マンズワイン株式会社

マンズワイン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：島崎 大）は、長野県小諸市の古民家宿「長寿楼」が2026年2月より開始する、宿泊者限定のマンズワイン小諸ワイナリー無料送迎付きプランに協力します。

本プランは、小諸市内に2025年9月にオープンした古民家宿「長寿楼」を運営するアンドクラフト株式会社（代表：臼井亮哉、本社：長野県長野市、以下「アンドクラフト」）とのコラボレーションにより実施。

アンドクラフトが「長寿楼」宿泊者を対象に、マンズワイン小諸ワイナリーまでの無料送迎を提供します。

また、従来のワイナリーツアーは金・土・日の13時30分開始でしたが、本プランでは「長寿楼」宿泊者に限り、金・土・日・月の11時よりワイナリーツアーを実施いたします。

「マンズワイン小諸ワイナリー」無料送迎付きステイプランについて

マンズワイン小諸ワイナリー

宿泊日の朝10時30分頃、「長寿楼」を送迎車で出発し、マンズワイン小諸ワイナリーへ向かいます。

ワイナリー到着後はワイナリーツアーに参加。

見学と試飲をお楽しみいただいた後、近隣の飲食店にてランチタイムをお過ごしいただきます。

アトリエ・ド・フロマージュ

本プランではランチスポットとして、長野県東御市のチーズ工房「アトリエ・ド・フロマージュ」のレストランを優先的にご案内しております。

ただし、季節や当日の状況により、他のレストランをご案内する場合がございます。

「アトリエ・ド・フロマージュ」のレストランにご案内の際は、小諸ワイナリーにてご購入いただいたワインに限り、特別に1本まで無料でお持ち込みいただけます

※通常、持ち込み料はワイン1本につき2,000円

ランチ後は、シニアソムリエの資格をもつ店主が営む小諸市内の酒屋「小諸なる小宮山酒店」を訪問。

この地域ならではのワインについてのトークやお買い物をお楽しみいただき、15時頃にはご宿泊先の「長寿楼」へお戻りいただきます。

長寿楼

お戻り後は、築100年の歴史ある建物の趣ある空間とともに、ご購入いただいたワインをゆったりとお愉しみいただけます。

宿の周辺には、和食、イタリアン、フレンチをはじめ、カフェやバーなど魅力的な飲食店が点在。

古い町並みを散策しながら食事を楽しむ、贅沢なひとときをお過ごしいただけるプランです。

送迎プランのご利用により、グループの皆さま全員が安心して、心ゆくまでワインをお楽しみいただけます。

無料送迎付きステイプラン基本スケジュール

＜金・土・日・月 限定＞

10:30▶長寿楼出発

10:45▶マンズワイン 小諸ワイナリー到着

11:00～12:00▶ワイナリーツアー

12:30～13:30▶ランチ（アトリエ・ド・フロマージュ他）

14:15‐14:45▶小諸なる小宮山酒店にてソムリエトーク＆お買い物

15:00▶長寿楼到着後、購入したワインやチーズでステイをお楽しみいただく

無料送迎付きステイプラン価格＆お申込み

1泊48000円（4名様まで）～（時期や人数によって変動します）

※ワイナリーツアー代、ランチ代、及びお買い物代金は、各自現地にてお支払いください。

マンズワイン小諸ワイナリーツアーについて

長寿楼ＨＰへ :https://komorock-chojuro.com/お申込みは長寿楼のＨＰよりお願いします

『日本のぶどうによる日本のワイン造り』を目指してきたマンズワインが、1973年に長野県小諸市に開設したワイナリーです。

気候や風土がぶどう作りに適していると注目される千曲川ワインバレーの先駆者としてワイン造りをスタート。

1981年には欧州系品種の栽培を開始し、今では高品質の日本ワインとして世界から注目を浴びています。

広大な敷地内には、樹齢40年を誇るシャルドネの他、32品種のぶどうが植えられた品種園に加え、信州の風土を表現した約3000坪の日本庭園「万酔園」があり、自由に散策をお楽しみいただけます。

有料のワイナリーツアーでは、畑、日本庭園「万酔園」、通常非公開の地下セラーのご案内と、ワインテイスティングをお楽しみいただけます。所要時間は約1時間です。

通常、ワイナリーツアーは金・土・日の13時30分開始にて開催していますが、本プランに限り、金・土・日・月の11時より実施します。

本プランへのお申し込みにより、ワイナリーツアーのご予約も確定いたします。

なお、ワイナリーツアーの料金はプラン料金には含まれておらず、当日ワイナリーショップのレジにてお支払いをお願いいたします。

※醸造所の見学は行っておりません。

※地下セラーは当日の状況によりご見学いただけない場合がございます。

ワイナリーツアー料金

ワイナリーツアーでは2つのプランをご用意しております。ご希望のプランをお選びください。

＊ワイン4種付き 2,300円(税込)

＊ジュース2種付き 1,200円(税込)

※ワイナリーツアー料金は、当日ワイナリーショップのレジにてお支払いください。

旅の宿 長寿楼 -CHOJURO- について

「長寿楼」は、1925年（大正14年）に建てられた建物を改修した古民家宿です。

この歴史ある建物を残したいと思った3代目の家主の思いとその名※を引き継ぎ、アンドクラフト株式会社（代表：臼井亮哉、本社：長野県長野市、以下「アンドクラフト」）が2025年9月に古民家宿の運営をスタートしました。

※「長寿楼」の屋号は、初代が営んだ雑貨屋と2代目が営んだ焼き鳥屋の屋号

リノベーションは、小諸市内で数々の古民家に息を吹き込んできた株式会社コモドデザインに依頼。この建物が紡いできた歴史を残しつつ、心地よくゲストに使っていただけるような内装に一新しています。

＜旅の宿 長寿楼 -CHOJURO-＞

○所在地：長野県小諸市六供1－3－16

○時間：チェックイン15:00-18:00 / チェックアウト10:00

○形態：1棟貸し（1階部分にカフェがはいっています）

○定員：4名

○駐車場：2台（施設裏手）

○アクセス：小諸駅より徒歩13分、小諸ICから車で10分

○公式サイト：https://komorock-chojuro.com/

アンドクラフト株式会社

2019年に代表の臼井亮哉が長野県長野市に本社を置いて設立。「手仕事で世界の一人に感動を。」を理念とし、これまでグラフィック、映像、WEBデザインなど関わる人々の想いに寄り沿い、その先のユーザーに届けるために企画から制作までを担ってきた。2024年からは、宿泊事業をスタート。世界の一人に感動をもたらすべく、様々なサービスをデザインし、地域に貢献していくことを目指しています。

○会社名：アンドクラフト株式会社

○本社所在地：〒380-0873長野県長野市新諏訪2-5-10

○電話番号：026-405-9267

○代表取締役：臼井亮哉

ランチスポットについて

アトリエ・ド・フロマージュ 森のチーズテラス レストラン

アトリエ・ド・フロマージュは、フランスで修行を終えた創業者が長野県東御市で1982年にチーズ工房として創業しました。東御市は日本のブルゴーニュと呼ばれるほどチーズの本場フランスの気候に似ており、工房では牧場から毎朝届く新鮮な生乳を使用してチーズやチーズ製品の製造を手掛けています。直営ショップやレストランは、長野県内を中心に7店舗展開し、自社オンラインショップでもご購入いただけます。

○アクセス： 小諸駅から車で16分 / 長寿楼から車で16分

アトリエ・ド・フロマージュは日本で初めて「生チーズ」の製造を始め、2021年には世界で最も権威あるチーズのコンクールである「ワールドチーズアワード」で「翡翠」がスーパーゴールドを受賞、また2025年には「ブルーチーズ」がシルバーを受賞し、その品質は世界基準で高く評価されています。

アトリエ・ド・フロマージュの創業者夫妻の思いを受け継ぎ、チーズをつくるだけではなくチーズ文化の可能性を追求するべく、2025年に創業店舗である本店をリニューアルし、挑戦を続けています。

＜アトリエ・ド・フロマージュ 森のチーズテラス レストラン＞

○所在地：〒389-0501 長野県東御市新張504-6

○電話番号：0268-71-6174

○営業時間：10:00‐17:30

○定休日：木

○アクセス： 小諸駅から車で16分 / 長寿楼から車で16分

○公式サイト(https://www.a-fromage.co.jp/page/morinocheeseterrace_restaurant)

■その他近隣のレストラン

アトリエ・ド・フロマージュの他にも、近隣にはワインと合わせて愉しむことができるレストランが多数ございます。

ご予約日の状況でアトリエ・ド・フロマージュへのご案内が難しい場合は、当日の状況で近隣のレストランへご案内させていただきます。

小諸なる小宮山酒店

シニアソムリエの資格を持つ岩下順子さんが営む酒店。

店内には順子さんが試飲したワインや日本酒、ウイスキーなどおよそ500点ほどの酒が並び、季節ごとに新商品も入荷します。訪れる客はほとんどが県外からのワイン通。

＜小諸なる小宮山酒店＞

小宮山酒店は、飲み屋街だった鶴巻エリアで1952年に順子さんの祖母が創業し、酒屋として店を育てた。順子さんはもともと幼稚園教諭として働いていたものの、長野オリンピックをきっかけに伝説的な恩師と出会い、ソムリエの資格を取得。店を継承しました。恩師の助言を守って毎月欠かさずワイン会を開催すること30年。地域のワイナリーや醸造所のみならず、日本各地のワインファンとも親交を深めてきました。

自分の好みを伝えれば、その時々に入荷しているラインナップの中からおすすめを教えてくれ、合わせてワイナリーの特徴や魅力も教えてくれます。

＜小諸なる小宮山酒店＞

○所在地：〒384-0007 長野県小諸市鶴巻１丁目４－１４

○電話番号：0267-22-0796

○営業時間：9:00‐20:00

○定休日：水

○アクセス： 小諸駅から徒歩13分 / 長寿楼から徒歩13分

○公式サイト(https://winekan.sakura.ne.jp)

会社概要

会社名：マンズワイン株式会社

代表取締役：島崎 大

事業所名：小諸ワイナリー

事業所所在地：〒384-0043長野県小諸市諸375

電話番号： 0267-22-6341（小諸ワイナリー）

