俳優・モデル・カメラマンとしてマルチに活躍！バスケットボールウェアブランド「BFIVE」が、彩雪（あやせ）とのモデル契約を更新

株式会社フラスコ１００ｃｃ

BFIVEはこれまで、「プレーヤーなら誰もが知っているブランドになる」という目標のもと、高品質なバスケットボールウェアを提供してまいりました。2025年度に起用した彩雪は、バスケットボール経験を背景に、リアルで身近なブランドイメージの創出に貢献。2026年度も、カタログやウェブサイト、SNS等に引き続き登場し、ブランドや製品の魅力を多角的に発信してまいります。

スポーツブランドの運営を中心に多彩な事業を展開している株式会社フラスコ１００ｃｃ（本社：東京都台東区、代表取締役：矢口 貴士）が運営するバスケットボールウェアブランド「BFIVE（ビーファイブ）」は、2026年2月1日（日）、彩雪（あやせ）との契約を更新いたしました。彩雪は俳優・モデル・カメラマンとして幅広く活動しており、2025年度よりBFIVEのカタログおよび公式ウェブサイトのモデルとして起用しています。本契約を通じて、BFIVEの認知度・ブランド力のさらなる向上を図り、バスケットボール業界の発展に向けた取り組みを継続してまいります。

▼ バスケットボールユニフォームブランド「BFIVE」公式ウェブサイト：https://b-five.jp/

■5人制競技の団結力と多様性を反映、近年はプロ選手などとの協業を強化

BFIVEは、機能性と品質にこだわったバスケットボールウェアやユニフォームを製造・販売するブランドです。バスケットボールが持つ5人制競技ならではの団結力や多様性を大切にしながら、ミニバスをプレーする子どもたちから、部活生、アマチュア、プロ選手まで、幅広いプレーヤーに向けてウェアを提供しています。

近年は、内尾聡理選手や松崎裕樹選手（ともにコアスポーツマネージメント株式会社所属）、保岡龍斗選手（株式会社ウィル所属）といったプロ選手をはじめ、様々な方やチームとの協業に取り組んでいます。

■ブランドの価値を体現する存在として、彩雪とのパートナーシップを継続

BFIVEは、ブランド発信強化の取り組みの一環として、2025年度より彩雪をカタログおよび公式ウェブサイトのモデルとして起用してきました。彩雪は1年間にわたり、BFIVEのビジュアルやコンテンツ制作に貢献。今後もその表現力を通じて、ブランドの価値や製品の魅力をより多くの方々に届けていくため、契約を更新する運びとなりました。

BFIVEは、バスケットボール経験を持つ彩雪の起用により、競技の魅力をリアルに反映したビジュアルや親しみやすいイメージを創出し、ブランドとしての公式感を強化してきました。

2026年度も、彩雪との連携を通じて、ブランドや製品の魅力を多角的に発信する取り組みや新商品リリースなどを展開し、バスケットボールを愛するすべての人々に寄り添うブランドとして成長を続けてまいります。

■彩雪プロフィール[表: https://prtimes.jp/data/corp/161542/table/22_1_7e7b96b0ba151371228f789280657721.jpg?v=202602031051 ]

【株式会社フラスコ１００ｃｃについて】

ブランド名：バスケットボールウェアブランドBFIVE

ブランド公式ウェブサイト：https://b-five.jp/

所在地：〒110-0015 東京都台東区東上野3-3-13 プラチナ第2ビル3階

代表者：代表取締役 矢口 貴士

設立：2006年5月

電話番号：03-6806-6531（代表）

URL：https://frasco100.cc

事業内容：スポーツウェア、オリジナルグッズの企画・販売ほか