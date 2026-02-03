まぐろ問屋の《福を呼ぶ》春フェアが2月4日（水）よりスタート!!極上本まぐろと雲丹、ズワイ蟹が贅沢に共演。

株式会社 ネオ・エモーション

「横浜から食文化を世界へ」を理念に掲げ、グルメ廻転寿司店・海鮮居酒屋を運営する、株式会社ネオ・エモーション（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：石橋 匡光）は、2026年2月4日（水）より、グルメ廻転寿司各店舗にて―「福を呼ぶ”とろ＆カニ三昧」―フェアを開催いたします。

フェアポスター

願いを宿す赤は勝ち色。その力を味方に年を開く。

本まぐろの「赤」は勝ち色とも言われ、これからの受験シーズンや新たな門出を後押しする縁起メニューとして登場！ 希少部位の「筋とろ」は、本まぐろの背ヒレの部位。筋肉質な”生”は、しっかりとした歯ごたえで、噛めば噛むほどに濃厚な旨味を楽しめ、そして炙りは、筋がとろけて香ばしい香りがたまらない逸品です。一本のまぐろから、わずか数十グラムしか取れない希少部位「筋とろ」はまぐろ問屋ならでわの商品です。

また、王道の本まぐろと生うにを合わせた「本まぐろ とろうに三昧」は、言うまでもなく極上のひと皿。甘味の強い生うには、本まぐろとろの濃厚さを引き立てます。

詰まった身は実りの象徴。成功と成長を願う。

春フェア「本まぐろ」のラインナップ

カニは身がぎっしりと詰まっていることから、「実り」「成功」「成長」を象徴すると言われます。ご利益を祈願し、格別なカニをご用意。生ずわい蟹は、くちどけが特徴のまるで飲めるカニ。甘味がいっぱいに広がります。贅沢にカニ三昧、カニづくしは、カニ好きも納得のひと皿です。

＜ネオ・エモーションとは？＞

春フェア「カニ三昧」のラインナップ

1996年4月5日に設立。神奈川県横浜市を中心に、グルメ廻転寿司店舗・海鮮を中心とした大衆居酒屋を展開。2001年10月、廻転寿司「まぐろ問屋 三浦三崎港」を、横浜ワールドポーターズ１階へ初出店以降、織人（ショクニン）が店内を盛り上げる劇場型店舗の「まぐろ問屋 三浦三崎港」、特急レーン提供・フルオーダーシ ステムを融合した店舗「まぐろ問屋 恵み」など、5つの廻転寿司ブランドを展開。 まぐろ問屋直営の 寿司店として、まぐろの品ぞろえは常に30品以上を用意し、豊富な鮮魚を取り扱う。企業として、新たな寿司職人の定義、織人（ショクニン）を打ち出し、寿司の技術のみではなく、伝統ある寿司文化を継承し、現代に合った形へ進化する事に重きをおき、 新卒社員も入社90日間でお客様の寿司を握る「寿司織人育成90日プログラム」を構築。入社後、即現場を 体験する事を目標に”やりがい”や”達成感”を意識した教育 へ転換し、織人（ショクニ ン）育成をミッションに掲げています。

2025年12月には“ちょっと良い日の大衆居酒屋”のコンセプトの元「まぐろ問屋二代目マル城」を新業態として開業。寿司店では高品質な鮮魚を取り揃え、大衆居酒屋では未利用魚を使用した料理にも取り組み、日本の水産業界の活性化にも励みます。

＜会社概要＞

・会社名：株式会社ネオ・エモーション

・本社所在地：神奈川県横浜市

・設立：1996年4月5日

・代表取締役：石橋 匡光

・事業内容：廻転寿司店 ・飲食店の経営、水産物卸売業

・ブランド展開：まぐろ問屋三浦三崎港、まぐろ問屋恵み、まぐろ問屋二代目マル城、ほか

・企業理念：―”横浜から食文化を世界へ”―

・URL：https://neo-emotion.jp

本件プレスリリースに関するお問い合わせ

TEL：045-620-5291

FAX：045-620-5295

担当：幸喜（こうき）

MAIL：s.kouki@misakimegumi.com