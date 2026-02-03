「考える」っておもしろい！　幼児の好奇心を刺激する「ひらめきぼうけんドリル」シリーズ発刊！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社文理（東京・品川／代表取締役社長：荻原俊平）は、2026年1月16日よりオンライン書店において、『ひらめきぼうけんドリル 4・5・6歳 きせつとひらがな』、『ひらめきぼうけんドリル 4・5・6歳 どうぶつとたしざん』（2026年3月2日ごろ発売予定）の予約販売を開始いたしました。

コンセプトは“ちえ遊び”から子どもたちの力を引き出すドリル

「遊ぶ」「学ぶ」「たしかめる」の３ステップで、幼児期（４・５・６歳）の好奇心と「学ぶ力」を引き出します。

子どもの好奇心を刺激する「ちえ遊び」から始まるストーリードリルです。

監修・協力 ワンダーファイ株式会社について

・2014年「株式会社花まるラボ（現：ワンダーファイ）」を設立

・「世界中の子どもが本来持っている知的なわくわくを引き出す」をミッションに、思考力・STEAM領域の教材・知育アプリ・知育書籍などを制作する会社

・150カ国350万ユーザーの知育アプリ『シンクシンク』、デジタル・アナログを組み合わせたSTEAM通信教材『ワンダーボックス』など、子どもたちが楽しく学ぶ、様々な教育・知育コンテンツを制作

発刊は「きせつとひらがな」「どうぶつとたしざん」の2シリーズ

「きせつとひらがな」

キャラクターといっしょに「季節の世界」を冒険しながら、ひらがなが自然と身につくように構成されたドリルです。

▼STEP1 「遊ぶ」

遊びながら、子どもたちのひらがなや身近なことばへの興味・関心を育むことができます。

▼STEP2 「学ぶ」

「遊ぶ」で培った力をもとに、実際に自分で書いたり、ことば遊びで語彙力を増やしたりしながら、ひらがなの読み書きの練習ができます。

▼STEP3 「たしかめる」

どれくらいひらがなが身についているかを「読む」「書く」の両方から確かめることができます。

「どうぶつとたしざん」

キャラクターといっしょに「動物の世界」を冒険しながら、「数」の概念とたし算の基礎が自然と身につくように構成されたドリルです。

▼STEP1 「遊ぶ」

遊びながら数字・数・たし算の概念に触れ、興味・関心を育むことができます。

▼STEP2 「学ぶ」

「遊ぶ」で培った力をもとに、数字の読み書きやたし算の基礎を学ぶことができます。

▼STEP3 「たしかめる」

たし算の基礎や数の概念が身についているかを確認することができます。

子どもたちの学びをサポートする特典も充実

★クレヨンや水性マーカーを使うと何度もくりかえし使える巻末ボード▲ひらがなボード（「きせつとひらがな」特典）▲たしざんボード（「どうぶつとたしざん」特典）

★子どもたちの学ぶモチベーションを上げる2種類のシール

１.やったねシール

1ページ終わるごとに1枚ずつ、「やったね！シート」に貼っていくと、ひとつの楽しい絵が完成します。

▲ 「きせつとひらがな」用▲「どうぶつとたしざん」用

２.ちゃれんじシール

ドリルの紙面で使うシールです。

▲「きせつとひらがな」用▲「どうぶつとたしざん」用

★がんばった子どもたちへのごぼうびに（表彰状）▲「きせつとひらがな」用▲「どうぶつとたしざん」用

※ドリルの最終ページにあります。

商品概要と予約

「ひらめきぼうけんドリル 4・5・6歳 きせつとひらがな」

「ひらめきぼうけんドリル 4・5・6歳 どうぶつとたしざん」

定価：各770円（税込）

発売日：2026年3月2日ごろ

※地域により書店店頭での展開時期が多少前後する可能性があります。

判型：A4判

発行所：株式会社文理

電子版：なし

オンラインで購入する

Amazon :https://www.amazon.co.jp/stores/page/A54B3FE5-418A-4907-8EFA-B022FCCC7614?channel=PRTimes楽天ブックス :https://books.rakuten.co.jp/search?sitem=%E3%81%B2%E3%82%89%E3%82%81%E3%81%8D%E3%81%BC%E3%81%86%E3%81%91%E3%82%93%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%80%80%E6%96%87%E7%90%86&g=000&l-id=pc-search-box■株式会社文理（Bunri Co., Ltd.）

https://www.bunri.co.jp/

・代表取締役会長兼社長：荻原俊平

・法人設立年月日：1950年6月24日

・所在住所：〒141-8426 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：0570-05-1950

・事業内容：小学生・中学生・高校生用の学習参考書・問題集、塾専用教材、学校採用図書教材等の出版・販売

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開