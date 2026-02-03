国際社会経済研究所（IISE）のソートリーダーシップを推進するアドバイザリーボードにLUC株式会社 代表取締役社長 瀬在恭介が就任

LUC株式会社

AI×体験分析プラットフォーム「TERUS（テラス）」を提供するLUC株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：瀬在恭介、以下「LUC」）は、NECグループの独立シンクタンク株式会社国際社会経済研究所（IISE）が設置したソートリーダーシップを推進するアドバイザリーボードに就任したことをお知らせいたします。本就任を通じて、将来社会の展望や社会課題の解決に向けた議論に貢献してまいります。

本アドバイザリー・ボード概要

株式会社国際社会経済研究所（IISE）では、ソートリーダーシップ活動のさらなる推進とNECグループ事業の発展を目的として、社内役員に加え外部有識者を招いたアドバイザリーボードを設置しております。2025年度には第2回アドバイザリー・ボードが開催され、「AIネイティブ社会」をテーマに、実現に向けた定義や意義、導入ステップ、経済効果、課題などについて幅広く議論が交わされました。

この度LUCは、第3回アドバイザリー・ボードに参加し、引き続き多様な知見の結集と、将来社会の展望や社会課題の解決に向けた議論に貢献いたしました。

以下メンバー（敬称略、2026年2月3日現在）

一橋大学経済研究所 特任教授 小塩 隆士

損害保険ジャパン株式会社 執行役員CDaO 村上 明子

京都大学大学院法学研究科 特任教授 羽深 宏樹

株式会社グローブエイト CEO 瀧口 友里奈

株式会社Yazawa Ventures CEO 矢澤 麻里子

LUC株式会社 CEO 瀬在 恭介

株式会社国際社会経済研究所 代表取締役社長 西原 基夫

株式会社国際社会経済研究所 理事長 藤沢 久美

株式会社国際社会経済研究所 理事兼CTO 野口 聡一

【LUC株式会社 代表取締役社長 CEO 瀬在 恭介】

2016年 SCSK株式会社入社。金融業界向けシステム開発全般に従事。

2019年 同社研究開発部門にてAI研究チーム長に就任。

自然言語処理AI／知識グラフの技術開発、論文寄稿、知財取得に従事。

2023年 株式会社ベリサーブ 研究開発部にて、自然言語処理AIの品質保証領域への適用および事業化に従事。

2024年 LUC株式会社を創業し、代表取締役CEOに就任。AI×体験分析プラットフォーム「TERUS」を開発・運営。

