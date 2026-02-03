「サッポロ 濃いめブランド キングダムデザイン缶」4月7日(火)数量限定発売

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は、連載20周年を迎える人気漫画『キングダム』とコラボレーションしたデザイン缶「サッポロ 濃いめのレモンサワー キングダムデザイン缶」「サッポロ 濃いめのグレフルサワー キングダムデザイン缶」「サッポロ 濃いめのレモンサワー 重ね檸檬 キングダムデザイン缶」を、4月7日(火)に全国で数量限定発売します。





■「サッポロ 濃いめブランド キングダムデザイン缶」商品概要

「サッポロ 濃いめ」ブランドは、居酒屋で提供されている手搾りサワーのような“濃いめ”の味わいを特長に、ギュッと手搾りしたような、しっかりすっぱいレモン味・ジューシーなグレフル味によるコストパフォーマンスの高さで多くのお客様からご好評をいただいております。本商品は、連載20周年を迎える人気漫画『キングダム』とのコラボレーション商品です。「サッポロ 濃いめ」ブランドと、キャラクターの揺るぎない信念や壮大な人間ドラマで"濃さ"を積み重ねてきた漫画『キングダム』が、新しい"濃い体験"をお届けします。パッケージには、漫画の中で“繋がりが濃いめ”な二人をペアにして、各フレーバーの350ml缶と500ml缶にそれぞれデザインしています。また、発売に先立ち、漫画『キングダム』のキャラクターをイメージした中華料理のレシピ『中華の濃いめし』を2月4日(水)からWEBで公開します。さらに、サッポロビール公式Xアカウントにて漫画『キングダム』とのコラボキャンペーン「濃いめの名言グラス」プレゼントキャンペーンを2月4日(水)から、「特別アートボード」プレゼントキャンペーンを4月7日(火)から実施します。当社は、「サッポロ 濃いめ」ブランドのレモン味・グレフル味“濃いめ”の独自価値を、これからもお客様にご提案していきます。

1.商品名

サッポロ 濃いめのレモンサワー キングダムデザイン缶

サッポロ 濃いめのグレフルサワー キングダムデザイン缶

サッポロ 濃いめのレモンサワー 重ね檸檬 キングダムデザイン缶

※中味は通常品と同じです。



2.パッケージ

350ml缶、500ml缶



3.発売日・地域

2026年4月7日(火)・全国



4.参考小売価格

350ml 缶：159円、500ml缶：216円

※いずれも税抜価格



5.デザイン特長

・サッポロ 濃いめのレモンサワー 350ml缶には「李信」、500ml缶には「嬴政」をデザイン。

・サッポロ 濃いめのグレフルサワー 350ml缶には「騰」、500ml缶には「王騎」をデザイン。

・サッポロ 濃いめのレモンサワー 重ね檸檬 350ml缶には「バジオウ」、500ml缶には「楊端和」をデザイン。

■「中華の濃いめし」概要

1.タイトル

中華の濃いめし



2.公開期間

2026年2月4日(水)12:00正午～2026年4月30日(木)17:00

※ブランドサイトで公開予定。



3.概要

「サッポロ 濃いめ」ブランド各フレーバーとの飲み合わせの相性が良く、漫画「キングダム」のキャラクターをイメージした中華料理のレシピを紹介します。



4.レシピ内容

・濃いめの麻婆豆腐

・濃いめの油淋鶏

・濃いめの酢豚

■濃いめのレモンサワー×漫画キングダム「濃いめの名言グラス」プレゼントキャンペーン概要

1.キャンペーン名称

濃いめのレモンサワー×漫画キングダム「濃いめの名言グラス」プレゼントキャンペーン



2.キャンペーン概要

サッポロビール公式Xアカウントをフォローし、期間中に投稿される対象ポストをリポストすると、抽選で合計150名様に濃いめの名言グラス2脚セットが当たります。

※当選後にサッポロビールウェブサイト会員への登録が必要です。



3.応募期間

2026年2月4日(水)12：00(正午)～2026年2月17日(火)17：00



4.賞品

・濃いめ名言グラス2脚セットA（李信×嬴政）50名様

・濃いめ名言グラス2脚セットB（騰×王騎）50名様

・濃いめ名言グラス2脚セットC（バジオウ×楊端和）50名様

※デザインは変更になる可能性があります。

5.応募資格

・日本国内にお住まいの満20歳以上の方

・Xアカウントをお持ちで、サッポロビール公式Xアカウント（@SapporoBeer）をフォローしている方



6.抽選

厳正な抽選の上、当選者のみにサッポロビールX公式アカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡を差し上げます。当選のご連絡は2026年2月下旬の予定です。

※当選はお一人様1回限りとさせていただきます。



7.賞品のお届け

2026年3月下旬以降を予定

※やむを得ない事情により、発送が若干遅れる場合があります。



8.問い合わせ先

サッポロビールお問い合わせ窓口

https://apply.sapporobeer.jp/webapp/form/23354_goib_32/index.do

■濃いめのレモンサワー×漫画キングダム「特別アートボード」プレゼントキャンペーン概要

1.キャンペーン名称

濃いめのレモンサワー×漫画キングダム「特別アートボード」プレゼントキャンペーン



2.キャンペーン概要

サッポロビール公式Xアカウントをフォローし、期間中に投稿される対象ポストをリポストすると、抽選で合計100名様に特別アートボードが当たります。

※当選後にサッポロビールウェブサイト会員への登録が必要です。



3.応募期間

2026年4月7日(火)12：00(正午)～2026年4月21日(火)17：00



4.賞品

濃いめ×漫画キングダム特別アートボード 100名様



5.応募資格

・日本国内にお住まいの満20歳以上の方

・Xアカウントをお持ちで、サッポロビール公式Xアカウント（@SapporoBeer）をフォローしている方



6.抽選

厳正な抽選の上、当選者のみにサッポロビールX公式アカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡を差し上げます。当選のご連絡は2026年5月上旬の予定です。

※当選はお一人様1回限りとさせていただきます。



7.賞品のお届け

2026年5月下旬以降を予定

※やむを得ない事情により、発送が若干遅れる場合があります。



8.問い合わせ先

サッポロビールお問い合わせ窓口

﻿https://apply.sapporobeer.jp/webapp/form/23354_goib_32/index.do(https://apply.sapporobeer.jp/webapp/form/23354_goib_32/index.do)



■漫画「キングダム」について

時は紀元前、中国・春秋戦国時代。500年以上の長きにわたり戦乱が続くこの大戦争時代に、中華統一を目指す若き王と天下の大将軍を志すひとりの下僕がいた。２人の少年たちが見た夢は、７つの国の運命と300を超えるキャラクターの人生を巻き込んで、まだ誰も知らない壮大な未来へと続いてゆく――。中華統一という歴史上、最も果てしない戦いを描く大ヒット本格歴史大河コミック。2006年1月から「週刊ヤングジャンプ」で連載を開始し、2026年1月で連載20周年を迎える。コミックス１巻は、2006年5月19日発売。既刊78巻で累計発行部数1億2,000万部（電子版含む）以上。第17回手塚治虫文化賞マンガ大賞受賞。「週刊ヤングジャンプ」の連載でも圧倒的な人気を誇り、TVアニメの放映や劇場版実写映画の大ヒットでも大きな話題となった。TVアニメ第6シリーズまで放送。また実写映画は第5弾の製作が決定している。(C)原泰久／集英社



■「サッポロ 濃いめ」ブランドについて

満足感のある果実感“濃いめ”の味わいが大好評なサワーブランドです。定番商品として、レモンのほか、グレープフルーツや季節限定商品の展開もしています。サッポロビールRTD史上最大の販売数量を誇る人気ブランドです。

ブランドサイト：https://www.sapporobeer.jp/koime_lemon_sour/