ポータブルLEDブランドの【CLAYMORE】から2026 Spring / Summerの新製品がローンチ

株式会社BSR

韓国発のポータブルLEDブランド【CLAYMORE】は、2026年Spring / Summerシーズンに向けた新製品を発表します。

アウトドアフィールドで培った高い機能性をベースに、キャンプやフェス、旅行、さらには日常のライフスタイルまで幅広いシーンに対応するギアをラインアップ。

光と風を軸に、春夏シーズンをより快適にするコレクションを展開します。

圧倒的な光量と操作性で、エリアライトの常識を更新する「TITAN」

「TITAN」17,600円(税込)

主力のULTRAシリーズのアイデンティティを継承しつつ、さらなる進化を遂げた新モデル「TITAN」。

最大2,600ルーメンの圧倒的な光量と10,000mAhの大容量バッテリーを搭載し、広範囲を照らす次世代のエリアライトです。

Bluetooth接続によるアプリ操作に対応し、シーンに応じた細かな調整が可能。

モバイルバッテリー機能も備え、防災用途としても高い実用性を発揮します。

"身につける風”という新発想。春夏を快適にするハンズフリーファン「CLIP FAN」

最大光量2,600Lmの圧倒的な明るさ付属のカラビナを使用しシーンに合わせた活用が可能Bluetooth接続でアプリ操作が可能10,000mAhの大容量バッテリーはパワーバンク機能付き[表1: https://prtimes.jp/data/corp/113623/table/12_1_1366ad14a4bd05d490f75d13cd5a3fe6.jpg?v=202602031051 ]「CLIP FAN」4,620円(税込)

「CLIP FAN」は、ベルトやパンツのウエスト部分に装着して衣類の内側に直接風を送ることができる、ハンズフリー仕様のポータブルファンです。

クリップ、ネックストラップ、卓上スタンドと3通りの使い方が可能で、屋内外を問わず幅広いシーンに対応します。

最大風速9.27m/s、5段階の風量調整により、春夏の暑さ対策を快適にサポートします。

設営をもっとスムーズに。軽量性と安定性を進化させた新型スタンド「QUICK STAND」

クリップを使用し、衣類の内側へ風を送ることができます5段階の風量調整が可能(最大風速9.27m/s)ネックストラップを使用し、首にかけて使用もできます卓上ファンとしても活用可能[表2: https://prtimes.jp/data/corp/113623/table/12_2_e0b6ffa2178c00979cc866df4008a2b8.jpg?v=202602031051 ]「QUICK STAND」7,700円(税込)

定番のMULTI TRIPOD STANDをベースに、軽量性と耐荷重性を両立した進化型スタンド「QUICK STAND」が新登場。

ワンアクションでの展開やフリップロックシステムによる高さ調整など、設営のしやすさと安定性を向上させました。

ライトやファンとの組み合わせにより、使用シーンの幅をさらに広げます。

CLAYMOREについて

収納時のサイズは500mmと軽量コンパクトな設計先端には角度を自由に調整できるボールヘッドを搭載ペグを使用することで安定性が向上フリップロックシステムによりワンタッチで高さ調整が可能[表3: https://prtimes.jp/data/corp/113623/table/12_3_3fc5ed5aef3560b67228c8335022741f.jpg?v=202602031051 ]

20年以上にもわたるLEDライトの研究開発で得たノウハウを背景に、企画から生産まで自社で一貫して行うCLAYMORE。

高い光量と信頼性のあるバッテリー性能を武器に、アウトドアシーンで高い評価を獲得してきました。

現在ではアウトドアにとどまらず、ワークシーンや防災用途など、さまざまな分野へと活躍の場を広げています。

新製品をはじめ、ブランドを代表する定番エリアライトから、夏の定番として支持を集めるファンシリーズまで、2026年Spring / Summerシーズンに向けた幅広いラインアップを展開。

CLAYMOREは光と風を軸に、アウトドアと日常の垣根を超えた”快適な時間”を支えるポータブルギアを提案していきます。

本社所在地：〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-28-3 四ツ橋グランスクエア7F

設立：2015年1月30日

事業内容：衣料品・雑貨を中心とする製造、輸入、卸、小売り

コーポレートサイト：https://bsr.co.jp/

ブランドサイト：https://claymore.jp/

販売サイト：https://www.rakuten.co.jp/claymore2024/

ブランドインスタグラム：https://www.instagram.com/claymore_jp/