【新発売】年齢も性別も超えて。肌に最高の贅沢を。透明感を追求した新スキンケア「VITAMARE（ビタマレ）」が1月13日より販売開始

ミルティア株式会社（本社：東京都豊島区）は、5種のビタミンC誘導体を配合した美容化粧水【VITAMARE（ビタマレ）】（150ｍL 5,830円税込）を2026年1月13日より発売開始いたしました。

開発の背景

ミルティア株式会社は、日によって、人によって異なるすべての肌質に応えたいという想いから美容化粧水【VITAMARE（ビタマレ）】を開発いたしました。肌は決して一様ではなく、その日の体調や環境、年齢や性別、ライフスタイルによって揺らぎ続けるものです。そうした現実に真正面から向きあい、厳選した5種類のビタミンC誘導体を配合することで、肌質やコンディションを問わず使える処方を追及しました。VITAMAREは「これ1本あれば大丈夫」と思えるすべての人の肌に寄り添う“お守りのような化粧水”を目指しています。

VITAMARE（ビタマレ）の特徴

ミルティア株式会社では、数多くのスキンケア成分が登場する中でも、やはり「ビタミンCは肌にとって欠かせない成分である」という認識が、世代や性別を問わず広く共有されていることにあらためて注目しました。透明感、ハリ、肌印象など、さまざまな側面で実感されてきたビタミンCの有用性は、今やスキンケアにおける常識といっても過言ではありません。

現代の人々の肌は環境や生活リズム、ストレスなどの影響を受けやすく、日々揺らぎ続けています。「ビタミンCが大切だとわかっていても、刺激感や相性に不安がある」そんな悩みも少なくありませんでした。また、20代は「毛穴・ニキビ」、30代は「くすみ・初期エイジング」、40代は「ハリ不足・シミ」、50代以降は「しわ・たるみ」と年代で悩みが変化することにも着目。「肌で、いつ、どう働くか」を計算し、試行錯誤の結果辿り着いたのが、性質の異なる5つのビタミンC誘導体の「黄金比率」でした。

単に種類を多く入れただけではない、ミルティア独自の「カクテル処方」



1. 3-O-エチルアスコルビン酸

「即効型」ビタミンC誘導体の代表。 酵素による分解を必要とせず、肌に塗布してすぐにビタミンCとして働き始めます。さらに、その持続性は最大72時間とも言われ、「今すぐ」と「これから」の両方からアプローチします。

2. ヘキシル3-グリセリルアスコルビン酸

これまでのビタミンCとは異なる独自のメカニズムで肌を整え、くすみのない明るい印象の肌へと導きます。

3. パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na (APPS)

高い保湿力と優れた浸透性をもつビタミンC誘導体。 水にも油にも馴染むため、角層のすみずみ（※1）まで浸透し、潤いに満ちた肌を保ちます。

4. 3-ラウリルグリセリルアスコルビン酸

肌のバリア機能をサポートし、肌の健やかさを保つために欠かせない潤いやキメを整えるビタミンC誘導体。乾燥や外部刺激にも揺らぎにくい肌土台作りをサポートします。

5. ミリスチル3-グリセリルアスコルビン酸

毛穴の目立ちや肌荒れの原因にアプローチ。肌を清浄に保ち、健やかな肌コンディションへ導きます。

「成分を並べる」から「成分を届ける」処方へ

5種のビタミンC誘導体、その他美容成分を「脂質2分子膜」で送り届ける。様々な肌悩みに対し、「配合量」だけではなく、「届け方」にもこだわりました。

5種のビタミンC誘導体をはじめとする厳選した美容成分を肌で弾かれずに確実に届けられるように、肌のバリア機能を担う皮脂膜やセラミドと同様の構造を持つ「脂質2分子膜（リポソーム構造）」を採用しました。

浸透の常識を変える3つの革新

１.肌バリアをすりぬける

肌表面のバリア（皮脂膜や細胞間脂質）は「脂質（油分）」で構成されているため、水に溶ける成分は弾かれやすく、そのため優れた効果を持つ水溶性ビタミンC誘導体は奥深くまで届きにくいという弱点があります。「脂質2分子膜カプセル」に内包することで肌に拒絶されることなく「馴染む」ように浸透し、角層深部（※1）まで確実に送り届けます。

２.高品質な状態で美容成分を肌に届ける

酸化しやすくデリケートなビタミンCも肌に届くその瞬間まで「最も良い状態」を維持し、肌内で段階的に放出することで、塗った瞬間だけでなく24時間絶え間なくアプローチを続けます。

３.低刺激設計

成分が直接肌に触れる刺激を「脂質2分子膜カプセル」が抑えるため、高機能でありながら敏感肌の方でも毎日心地よく使える「優しさ」を実現しました。

製品概要

商品名：VITAMARE/ビタマレ(美容化粧水）

容量：150ｍL

価格：5,830円（税込）

発売日：2026年1月13日

購入サイト：ミルティア公式オンラインストア https://www.milltia.com/

および楽天市場、Yahoo!ショッピング、正規代理店

【VITAMARE発売記念セット】肌の可能性を呼び覚ます究極の相乗効果セットを期間限定で発売。

ミルティア株式会社は、新製品「VITAMARE」の発売を記念し、「高濃度炭酸泡パック・5種のビタミンC誘導体配合美容化粧水・スピキュール配合美容クリーム」のセットを期間限定で発売いたします。（2026年2月28日まで）

１.高濃度炭酸パック

VITAFOAMACT13000/ビタフォームアクト13000

13,000ppmという圧倒的な高濃度炭酸濃密泡で、溜まった古い角質や毛穴汚れをリセットすると同時に配合された3種類のビタミンC誘導体とセラミドが素早く浸透、（※１）健やかな肌環境に整え、明るい肌印象に導きます。また肌を柔らかく解きほぐし、次に使う「ビタマレ」をはじめとする基礎化粧品の「通り道」を拓きます。

２.5種のビタミンC誘導体配合美容化粧水

VITAMARE/ビタマレ

炭酸でほぐれた肌に、「脂質2分子膜カプセル」に包まれた5種類のビタミンC誘導体をはじめとする美容成分をしっかりとお肌に届けることで、清潔感のある滑らかな肌印象へ導きます。

３.スピキュール配合美容クリーム

HARIACT/ハリアクト

週1～２回、肌に『攻め』の刺激を。微細な天然針が肌（※1）に心地よい刺激を与え、年齢に応じたエイジングケアをサポートします。

（※1）角層まで

公式サイトでは、今回ご紹介したセットを特別価格でご案内しております。詳細は下記URLよりご確認ください。 [https://www.milltia.com/category/all-products]

会社概要

ミルティア株式会社

公式サイト https://www.milltia.com/

公式Instagram ＠milltia.cosmetics

問い合わせ先 info@milltia.com



