【約837億円規模※の関連市場に向けた新提案】北陸No.1のウェルエイジング企業を目指すアンダスが50代女性向けビフォーアフター企画をthe platinum ageと共同実施

コスメブランド「omeme」を展開する株式会社and US（アンダス／本社：富山県、代表取締役社長：廣岡伸那）は、北陸No.1のウェルエイジング企業を目指す取り組みの一環として、50歳以上の女性に向けたビフォーアフターコンテンツで注目を集める「the platinum age」とのコラボレーション企画を実施しました。

本企画では、50代女性を対象に、ファッション・ヘア・メイクをトータルでプロデュースし、その変化をビフォーアフター動画として可視化。

年齢を重ねることを前向きに捉え、「今の自分らしさ」を楽しむきっかけを届けることを目的に、両ブランドの公式Instagramにて動画を公開しています。

■ ウェルエイジングとは

「ウェルエイジング」とは、年齢を単に重ねるのではなく、身体的・精神的・社会的な健康を大切にしながら、人生をより豊かに過ごしていく考え方です。

近年、日本国内でも「年齢を否定するのではなく、自分らしく心豊かに生きる」という価値観が広がりを見せています。

こうした意識の変化を背景に、健康・美容・生活領域では新たなニーズが生まれています。

国内のアンチエイジング関連市場は、約458億円規模から2032年には約837億円規模※へ拡大すると予測されており、年齢との向き合い方を前向きに捉えるサービスやコンテンツへの関心も高まりつつあります。

本企画では、年齢を否定するのではなく、「自分らしさ」を引き出しながら年齢を重ねていくための体験価値を発信しています。

（※アンチエイジング関連市場予測を背景とした関連市場）

■ 企画概要

企画名

omeme × the platinum age コラボ企画

～年齢を重ねることを前向きに・ウェルエイジング～

内容

・50代女性を対象としたトータルスタイリング

（ファッションコーディネート／ヘアカット／メイクアップ）

・ビフォーアフターの変化を動画で収録・配信

公開先

・omeme公式Instagram：https://www.instagram.com/omeme_cosme/

・the platinum age公式Instagram：https://www.instagram.com/theplatinumage_/

■ なぜ今、「50代女性」なのか

人生100年時代と言われる今、50代は「人生の後半戦のスタート」とも言える節目の年代です。

これまでの美容やファッションは、「若く見せること」や「年齢を隠すこと」に焦点が当てられることが少なくありませんでした。

一方で近年は、年齢を否定せず、今の自分を肯定しながら心地よく年齢を重ねていきたいと考える人が増えています。

本企画では、そうした価値観を体験として届けるため、外見の変化だけでなく、表情や佇まいといった“その人らしさ”の変化にも目を向けました。

■ the platinum ageが大切にしていること

the platinum ageは2023年にスタートし、50歳以上の方をメインに、ヘア・メイク・ファッションによるビフォーアフターコンテンツを発信しています。

「プラチナのように、年齢を重ねることで磨かれ、静かに輝き続ける存在でありたい」という想いを軸に、

・これまでの人生を否定しない

・今の自分を主役にする

・これからの時間も楽しむ

という価値観を、ビジュアルとストーリーで伝えています。

公式サイト：https://the-platinum-age.com/

■ omemeが本企画に共鳴した理由

omemeが大切にしているのは、「見目麗し（みめうるわし）」という考え方です。

潤いは古来より美しさの象徴であり、目元はその人の第一印象を決める重要なパーツだと考えています。

omemeは、潤いのある目元こそ美しさの原点と捉え、年齢を否定せず、自分らしく美しく年齢を重ねていくことをサポートするブランドです。

the platinum ageが提案するウェルエイジングの価値観に深く共鳴し、本企画が実現しました。

■ 今後に向けて

omemeとthe platinum ageは今後も、年齢を重ねることを前向きに捉えられる社会の実現に向け、美容・ファッションの新しい在り方を発信していきます。年齢を重ねた今だからこそ見つかる、美しさと楽しさがある。本企画が、そのきっかけとなることを願っています。

■株式会社and USとは

and US（アンダス）は、全国の美容サロンに向けてサロン専売コスメブランド「omeme」「BIOteA」を展開し、同時に美容サロンの経営課題解決を支援する「サポーティブ・カンパニー(R)」です。

「サポーティブ」とは、相手を主役として支援する姿勢を意味し、サロンが自ら成長し続けられる環境づくりを大切にしています。



私たちは、“ウェルエイジング（自分らしく年齢を重ねること）”を大切にした価値観を基盤に、美容を通して人が健やかに、そして美しく生きるためのサポートを行っています。



個人事業主のプライベートサロンから大規模法人サロンまで、それぞれの課題やフェーズに合わせた幅広い支援を提供。専任のコーディネーターが伴走する「コーディネーター制」を採用し、一人ひとりのサロンに寄り添ったきめ細やかなサポートを実施しています。

