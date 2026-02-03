松戸市と空家等の適正な管理の推進に関する協定を締結

特定非営利活動法人 空家・空地管理センター

空き家管理サービスならびに空き家の相談窓口事業を展開する特定非営利活動法人 空家・空地管理センター(所在地：東京都新宿区、代表理事：上田 真一、以下「当センター」)は、千葉県松戸市と空家等の適正な管理の推進に関する協定を締結し、市内の空家等の自主的かつ継続的な管理の適正化を促進するための取り組みを実施します。

■協定の背景と目的

松戸市では、近年適正に管理されていない空家が増加しています。次の活用方法が決まるまで、ご自身での管理が難しい方に対し、当センターの管理サービスを提供することで、良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与してまいります。

■協定概要

１．協定締結日

令和８年２月２日

２．業務内容

・空家管理に関するサービス、その他受託可能なサービスの提供

・市が作成した空家等対策に関するチラシ配布等、市の空家等対策の周知

■特定非営利活動法人 空家・空地管理センターについて

特定非営利活動法人 空家・空地管理センターは、空き家に関わるあらゆるお困りごとをワンストップで解決するための総合相談窓口です。社会問題化する「放置空き家」を無くすことを目標に2013年に設立し、これまでに累計16,200件以上の空き家に関するご相談に応じてきました。

当センターでは、全国の協力事業者とともに699市区町村（2026年2月時点）で、窓口事業とあわせて空き家の管理サービスを提供しています。2024年4月には、東京都からの業務委託を受け、「東京都空き家ワンストップ相談窓口」の運営を開始し、現在は23の自治体と連携しております。

なお、当センターは、空き家問題に知見を持つ専門スタッフが窓口となり、不動産会社、解体会社、リフォーム会社、司法書士、税理士などとの連携を図りながらワンストップで対応する体制を構築し、ご相談者の負担や不安、不信感のない相談環境を提供しています。

また、空き家の発生抑制・有効活用・適正管理に関するセミナーイベント等を通じた普及啓発の取組みや、相続、売却、賃貸及び管理に関する無料相談を提供しています。

法人名 ： 特定非営利活動法人 空家・空地管理センター

所在地 ： 〔東京〕相談センター

〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-8-4 BABAビル9階

〔本部〕

〒359-1144 埼玉県所沢市西所沢2丁目1-12 第2北斗ビル

代表理事 ： 上田 真一

設立年 ： 2013年7月

ホームページ： http://www.akiya-akichi.or.jp/

電話番号 ： 0120-336-366