春を“ひとさじ”で感じる、桜香る国産はちみつ「日本のはちみつ さくら」新登場

はちみつ王国

国産生はちみつ専門店・はちみつ王国（本社：岐阜県山県市 代表：水野雅也）は、ひと足先に春を感じる新商品「日本のはちみつ さくら」を2026年2月3日（火）より正式に販売開始いたします。

◼️桜はちみつとは

春の訪れを告げる美しい桜の花から採れた、国産の生はちみつです。

桜が咲く短い季節にのみ採蜜された希少なはちみつは、高温加熱処理を行わない「生」ならではの、自然そのままの風味とコクをお楽しみいただけます。

口に含むと、ふんわりと和を感じる桜の香りが広がり、やさしく上品な甘さが余韻として残るのが特長です。

春を“ひとさじ”で感じる蜂蜜として、日々の食卓や贈り物にもおすすめの一品です。

◼️おすすめの食べ方

トーストやヨーグルトと一緒に朝食を華やかに。

寒い時期には、ホットミルクに入れて「桜ラテ」に。

お餅や白玉にかけて新春らしく和スイーツに。

色々なアレンジが楽しめる蜂蜜です。

◼️商品概要

商品名: 「日本のはちみつ さくら」

正式販売開始日: 2026年2月3日(火)

サイズは、2種類あります。

・内容量: 120g 価格: 1,480円(税込）

・内容量: 230g 価格: 2,480円(税込)

◼️桜はちみつの販売場所

～10店舗で販売中～

岐阜県内 8店舗

・山県市「山県ばすけっと」、「体験農園みとか」

・岐阜市「道の駅 柳津」「長良川清流ホテル」、「長良川デパート」

・関市 「道の駅 平成」

・各務原市 オアシスパーク「岐阜おみやげ川島店」

・郡上市 「道の駅 明宝」

岐阜県外 2店舗

・愛知県名古屋市 オアシス21 「ギフツプレミアム」

・東京都新宿区 「伊勢志摩マルシェ」

・【はちみつ王国の公式オンラインストア】でも発売中

https://www.83oukoku.com/

※2026年2月3日(火)現在の販売場所です。

◼️催事情報

春の催事は、2ヶ所で開催します。

2026年3月と4月に岐阜県内のショッピングモールにてはちみつ対面販売を行います。

桜はちみつの販売及び試食も実施します。

◼️はちみつ王国とは

『はちみつ王国』は、岐阜産生はちみつを販売する国産生はちみつ専門店です。

『贈り物にしたい宝石のようなはちみつ』をコンセプトに黄金色の金のはちみつ、県花であるれんげはちみつ、いちご紅ほっぺのはちみつ漬け、栗きんとんバターを販売しています。

岐阜県山県市の工房でひとつづつ丁寧に箱詰めをした商品を岐阜県内のホテル、道の駅、産直市場などを中心に合計39店舗で販売しています。

はちみつ王国は、2026年3月8日(日)に5周年を迎えます。

5周年記念として、新商品「岐阜県産桜はちみつ」の販売を開始しました。

■ 運営会社情報

国産生はちみつ専門店「はちみつ王国」

所在地：岐阜県山県市東深瀬729番地6

代表者：水野雅也

事業内容：はちみつの加工製造・販売

公式HP : https://www.83oukoku.com

公式Instagram : https://www.instagram.com/83oukoku/