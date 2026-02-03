栃木県初上陸の「進化系ミルフィーユ」や「賞味期限5分の原宿スイーツ」など、人気店が集結！「THE TIME,&おめざグルメフェスタ」今月21日（土）からFKD宇都宮店で開催！
株式会社TBSグロウディア（東京都港区、代表取締役:園田憲）が企画するグルメ物産展「THE TIME, &おめざグルメフェスタ」が2月21日（土）から3月2日（月）まで、FKD宇都宮店で開催されます。期間中、会場には番組で紹介された日本各地のトレンドスイーツや行列必至のグルメなど、厳選された全32店舗が一堂に会します。
■栃木県初登場！会場で食べたいグルメ＆スイーツ
今回の目玉は、栃木県内で初めてお目見えする人気店の数々。写真映え間違いなしのスイーツから、ボリューム満点の肉グルメ、そして是非「できたて」を食べて欲しい会場限定のライブグルメまで、見逃せないラインナップをご紹介します。
１.進化系スイーツの決定版！SNSで話題の「ミルプレッセ」【栃木初出店】GARIGUETTE（東京・表参道）
『ナポレオン』 1,400円（税込）
目の前で仕上げる“サクサク”が命の“進化系ミルフィーユ”「ミルプレッセ」を食べることができるお店。中でも特製カスタードと苺をふんだんに使用した「ナポレオン」はアーモンドをまとった香ばしいパイ生地と、甘酸っぱい苺のハーモニーが堪能できる一品です。
２.宝石のような輝き！繊細な食感を楽しむ いちご飴【栃木県初登場】Strawberry Fetish（東京・原宿）
『いちご飴』 700円（税込）
賞味期限5分！パリッとした飴の食感と、ジューシーな苺の果汁が口いっぱいに広がる、かわいいだけではなくとびきりおいしいスイーツです。
３.ステーキのような満足感！極上の肉づくしバーガー【栃木県初登場】3000日かけて完成した極上ハンバーガーField（東京・江東区）
『名物！極上肉づくしバーガー』 1,896円（税込）
10種以上のスパイスで煮込んだタコスミートを、肉厚なパティの上に贅沢にトッピング。「肉×肉」の圧倒的なボリュームは、まさに“極上”の名にふさわしい一品です。
４.1日1,000本売れることもある人気店！博多名物の明太フランス【栃木県初出店】博多の味やまや（福岡）
『焼きたて明太フランス』 500円（税込）
外はサクサク、中はモチモチの特製パンに、やまや自慢の辛子明太子をたっぷりサンド。焼きたての香ばしさとピリッとした辛みが食欲をそそります。
この他、日本全国から集う「名物料理・特産品」が大集合。全国にファンを持つレジェンド級の逸品が揃います。
▼出店ブランド一覧（敬称略）
＜布目＞、＜北海道一直売＞、＜米沢 琥珀堂＞、＜モン・リブラン＞、＜利久＞、＜蓮臺寺だんごっこ＞、＜若廣＞、＜恵那川上屋＞、＜小江戸川越 芋福堂＞、＜ティラミス専門店Aquila＞＜GARIGUETTE＞、＜ケンズカフェ東京＞、＜3000日かけて完成した極上ハンバーガーField＞、＜Strawberry Fetish＞、＜BAGEL&BAGEL＞、＜赤福＞、＜POPOCATE＞、＜銀座ローストビーフ浅伊＞、＜金精軒＞、＜風来坊＞、＜天平キムチ＞、＜京つけもの大安＞、＜Wafla＞、＜ピザ プティギャルソン＞、＜坂の上の猫＞、＜ハマヤ＞、＜オスピターレ＞、＜鉄板焼天神ホルモン＞、＜博多まるきた＞、＜博多の味やまや＞、＜吉野鶏めし保存会＞、＜MONARIO＞
■『THE TIME,』番組情報
『THE TIME,』（読み方：ザ・タイム）は「あなたと、とことん。～あなたとつくる、あなたのニュース～」をコンセプトにJNN各局からの列島中継なども交え、テンポよく、新鮮な情報をお伝えします。
メインキャスターは月曜から木曜はTBSアナウンサー・安住紳一郎が担当。その他、TBSアナウンサーの杉山真也、江藤愛、宇賀神メグらが脇を固めます。
TBS系にて毎週月曜～金曜 あさ5時20分から8時まで放送。
■開催概要
名称 「THE TIME, & おめざグルメフェスタ」
会期 2026年2月21日（土）～ 2026年3月2日（月）
時間 午前10時～午後7時（最終日は午後4時閉場）
会場 FKD宇都宮店 3階大催事会場+休憩ラウンジ
住所 〒321-0962 栃木県宇都宮市今泉町 237
電話 028-623-5111（代表）
企画 TBSグロウディア
後援 TBSラジオ
［公式Instagram］
omezafair_official（https://www.instagram.com/omezafair_official）
［公式 X（Twitter）］
@OmezaFair（https://x.com/OmezaFair）
［公式 ホームページ］
https://www.tbs.co.jp/omezakanshasai/
本催事に関するお問合わせ：上記公式ホームページの「催事出店・開催に関するご相談・お問い合せ」からお願いします。