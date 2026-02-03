映像制作DX「カットウヒョー」、契約手続不要の「都度利用・Web完結」へ完全移行。大手広告代理店グループも続々導入

ノースショア株式会社システム提供, 運用保守 : クリエイティブテクノロジー株式会社 / 販売代理 : ノースショア株式会社

ノースショア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：石井 龍）が運営する、カット表作成をAIで自動化するカットウヒョーは、2026年1月15日に大型アップデートを実施いたしました。 従来の法人向けプランに加え、クレジットカード等で即時利用可能な「従量課金（都度払い）プラン」を導入し、動画アップロード容量を「3GB」へ拡張しました。 本アップデートの公開直後より、国内大手広告代理店グループやTVCM制作大手のプロダクション等で導入が進むなど、制作現場の「働き方改革」を推進するツールとして注目を集めています。

開発の背景：現場の「2つの足かせ」を解消

動画コンテンツの需要が急増し、短納期化が進む中で、制作現場のもとには、クリエイターやPM統括者から切実な声が届いていました。

- 「契約の壁」：急な単発案件や深夜の作業が発生しても、ツールの導入には見積もり・稟議・契約といった数週間のリードタイムが必要で、現場のスピード感に合わない。- 「容量の壁」：従来のツールは容量制限が厳しく、長尺動画（インタビューやインフォーマーシャルなど）は分割や圧縮が必要。「長尺こそAIで楽をしたいのに、その前段階が面倒」という本末転倒な状況があった。

これらを解決し、クリエイターが「作りたい瞬間に、そのままの素材で」作業を開始できる環境を構築するため、システムを刷新いたしました。

プロジェクトチーム コメント

『たった1本のカット表を作るために、いちいち稟議を上げて全体導入の承認を待つのは面倒すぎる』という管理者の声や、『長尺動画に対応していないと、AIによる自動化のメリットが半減してしまう』という現場の悲痛な叫びを何度も耳にしてきました。

今回のアップデートは、そうした現場のリアルな課題への回答です。

契約書不要・経費精算でサクッと使える軽快さと、3GBの素材を飲み込む強靭さ。

この2つを兼ね備えることで、日本の映像制作の生産性を底上げしたいと考えています。

アップデートの3大ポイント

1. 稟議・契約書不要。「経費精算」で使える従量課金

年間契約の縛りを撤廃し、個人単位での決済が容易となる様に、100ポイント（1,100円/税込）から購入可能な都度払い制を導入しました。 クレジットカード、Apple Pay、Google Payに対応しており、大手ECサイトで備品を買うような感覚で、その場の経費精算にてご利用いただけます。

2. 動画容量を「3GB」へ拡張

AI自動カットおよび手動カットのアップロード上限を一気に3GBまで引き上げました。

30分を超える長尺のインタビュー動画等の素材も、圧縮や分割の手間なくそのままアップロード可能です。

3. 業界のトッププレイヤーが続々と導入

本アップデート公開直後より、国内大手広告代理店グループや、TVCM制作業界を牽引する大手映像プロダクションなど、業界のフロントランナー企業様からのお問い合わせ・アカウント作成が急増しております。

特に、大手ダイレクトマーケティングエージェンシーの役員様からは、大規模な制作体制における導入検討のお問い合わせをいただくなど、個人のクリエイターのみならず、エンタープライズ領域（大規模制作体制）における「制作DXツール」としての導入検討が進んでいます。

サービス概要

- サービス名：カットウヒョー- URL：https://lp.cut-panther.com/- 料金プラン：- - 個人/従量課金プラン：100ポイント（1,100円/税込）～- - 個人/使い放題プラン：16,500円/月（税込）～- - 法人・チーム向けプラン：3.5万円/月（税込）～ ※請求書払い対応- 提供形態：クラウド（SaaS）版 / オンプレミス版（セキュリティ要件の厳しい企業様向け）- 主な機能１.：AI動画解析によるカット割自動作成、ナレーションの自動テキスト化- 主な機能２.：出力形式は、PowerPoint , Excel , PDFに対応- 主な機能３.：カット表のテンプレートは縦型/横型動画合わせて、全13種類- 主な機能４.：独自のカット表テンプレートも組み込み可能 ※別途お問い合わせ(https://lp.cut-panther.com/contact/)

会社概要

社名：ノースショア株式会社

所在地：東京都港区六本木4-1-4 黒崎ビル9階

代表者：代表取締役社長 石井 龍

設立日：2008年2月7日

▼ サービス詳細・法人プラン資料のダウンロード【個人向け】必要な分だけ購入できる従量課金＆使い放題プラン【法人向け】請求書払い・オンプレミス対応のチームプラン

【サービス紹介】カット表生成AIツール『カットウヒョー』概要・法人プラン料金表.pdf(https://north-s.box.com/s/2c7bmzcxwk6sv4hklltr2o9dg2p6ty9i)

本件に関する自治体・企業からのお問合せはこちら

カットウヒョーWebページ：https://lp.cut-panther.com

お問い合わせ : https://lp.cut-panther.com/contact/