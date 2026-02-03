株式会社G-gen、Google Cloud 主催「Google Launchpad for Women 2026」への参画とトレーナー担当を発表

株式会社G-gen

株式会社G-gen（本社：東京都新宿区、代表取締役：羽柴 孝、以下 G-gen）は、グーグル・クラウド・ジャパン合同会社が主催する女性向けクラウド人材育成プログラム 「Google Launchpad for Women 2026」 に参画し、G-gen から佐藤 亜由美が登壇・トレーニングを担当することをお知らせします。

「Google Launchpad for Women 2026」は、クラウド分野の基礎から実務に直結するスキルまでを体系的に学べる 無料オンラインプログラムです。クラウド技術や AI スキルを身につけたい女性を対象に、Generative AI Leader 認定資格の取得支援や実践的なトレーニングを提供します。テクノロジー領域におけるジェンダーギャップの解消と、多様な人材が活躍できる環境づくりを目的としています。

G-gen では、トレーナーとして登壇する佐藤が、Google Cloud の主要コンセプト・実践スキルから実務に直結する技術と学習の活用法までを丁寧に解説し、参加者の学習効果とキャリア形成を支援。2025年の同シリーズでも、参加者から「クラウドへの心理的ハードルが下がった」「実務イメージが具体化した」という声が多く寄せられており、G-gen は今回も引き続き高品質な学習体験の提供に貢献します。

■ Google Launchpad for Women 2026 概要

主 催：グーグル・クラウド・ジャパン合同会社

形 式：オンライン（事前登録制）

開催日：2026 年 3 月 4 日（水）～ 2026 年 3 月 5 日（木）

参加費：無料

対 象：クラウド技術や AI スキルを学びたい女性および本イベントの趣旨にご賛同いただけるすべての方

内 容：

- Google Cloud 基礎トレーニング- 実践的な設計・分析・スキル習得セッション- Cloud Digital Leader 認定資格対策

トレーナー：株式会社G-gen 佐藤 亜由美（Google Cloud 認定トレーナー）

公式情報・申込：

https://cloudonair.withgoogle.com/events/launchpad-for-women-2026

株式会社G-gen について

G-gen は「クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく」をミッションにお客様のクラウド導入を支援します。マルチクラウド、データ分析基盤、システム・アプリ開発などを得意とするクラウド専業インテグレーターです。Google Cloud を効果的にご利用いただけるように、利用支援やエンジニア サポート、デジタルプロダクト開発等のサービスを展開しております。

会社概要

社 名 : 株式会社G-gen

代表者 : 代表取締役 羽柴孝

本 社 : 東京都新宿区揚場町1番 21号 飯田橋升本ビル2階

資本金 : 5,000万円

事業内容 : Google Cloud、Google Workspace のリセール、インテグレーションおよび運用・保守

公式Webサイト : https://g-gen.co.jp

Facebook : https://www.facebook.com/GgenCoLtd

X (旧 Twitter) : https://x.com/Ggen_cloud

技術ブログ : https://blog.g-gen.co.jp/

* Google Cloud、 及び Google Workspace は、Google LLC の商標です。

