『株式会社まほろば工房』が「第54回国際ホテル・レストラン・ショー」に出展します
株式会社まほろば工房（本社：神奈川県川崎市高津区、代表取締役：近藤邦昭）は、2026年2月17日（火）～20日（金）に開催される「国際ホテル・レストラン・ショー」（主催：一般社団法人日本能率協会／一般社団法人日本ホテル協会／一般社団法人日本旅館協会／一般社団法人国際観光日本レストラン協会／公益社団法人国際観光施設協会、会場：東京ビッグサイト）に出展します。
国際ホテル・レストラン・ショーは、「サービス産業」「フードビジネス」に向けた日本最大級の商談展示会です。当社展示ブースでは、IP-PBX「MAHO-PBX NetDevancer series」を展示予定です。
第54回 国際ホテル・レストラン・ショー
■ 出展サービスについて
・IP-PBX「MAHO-PBX NetDevancer series」
MAHO-PBX NetDevancerは、ホテル・ゴルフ場・遊園地など、広い敷地や複数拠点を持つ施設の電話網を一本化するIP-PBXです。スマホ(個人、社用問わず)を内線化し、拠点間通話を内線扱いにすることで通話料を削減。全通話録音やIVRなどの高機能も標準搭載。WEB管理画面から設定変更が可能で管理ラクラク。現場と本部をつなぐ通信インフラとして、観光・レジャー業界で導入が進んでいます。
MAHO-PBX NetDevancer
・スマホをそのまま“内線化”。現場の動きを止めない
個人スマホ・社用スマホを問わず、内線として利用できます。
代表番号発着信や部署間通話、客室・レストランの連絡まで、すべてスマホで完結。
・複数施設をまとめて1つのPBXで運用。ホテルグループに最適
本社・ホテル・別館・レストランなど、離れた拠点をMAHO-PBX NetDevancerで統合し、拠点間通 話を完全内線化。通信コストを大幅削減できます。
・全通話録音・IVR・着信ルール・グループ設定など高機能搭載
予約受付の品質向上、クレーム対応の改善、部門ごとの着信振り分けなど、宿泊・飲食業の現場に
必要な機能を標準装備。
・WEB管理画面で設定変更が簡単
内線追加、着信ルール変更、グループ設定など、専門知識なしで操作可能。
シーズンによる繁閑対応、スタッフ増減にも柔軟に対応できます。
■ 国際ホテル・レストラン・ショー 概要
会 期：2026年2月17日（火）～20日（金）
10:00～17:00（最終日は16:30まで）
会 場：東京ビッグサイト 東展示棟4～6ホール・西展示棟1～4ホール
小間番号：W4-C33
主 催：一般社団法人日本能率協会／一般社団法人日本ホテル協会／
一般社団法人日本旅館協会／一般社団法人国際観光日本レストラン協会／
公益社団法人国際観光施設協会
WEBサイト：https://hcj.jma.or.jp/
※ご来場は要事前登録です。詳細はWEBサイトをご確認ください。
■ まほろば工房とは
「ネットワーク・コミュニケーションをよりよく！」をキーワードに、コンサルティングからNI／SI、ソフトウェア開発、システム運用、あるいはハードウェアの開発に至るまで、お客様が必要なものをワンストップで創造してゆく企業です。
【会社概要】
商号 株式会社まほろば工房
URL https://www.ate-mahoroba.jp/ (https://www.ate-mahoroba.jp/)
主な事業内容 音声ネットワーク事業
・クラウド自動通報サービス「SymphonyCall(https://www.symphonycall.jp/)」
・固定電話番号が発着信できる IP 電話サービス「じむでん(https://www.jimden.jp/)」
・IP-PBX「MAHO-PBX NetDevancer series(https://www.maho-pbx.jp/)」
ネットワークソリューション事業 (https://www.ate-mahoroba.jp/network/)
ソフトウェア開発事業(https://www.ate-mahoroba.jp/software/)
設立 2007年3月
資本金 1,500万円
代表者 代表取締役 近藤 邦昭
オフィス 本社：神奈川県川崎市高津区溝口3-8-7 第一鈴勝ビル2階
福山事業所：広島広島県福山市霞町1-2-11 太陽生命福山ビル 5階