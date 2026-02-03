『株式会社まほろば工房』が「第54回国際ホテル・レストラン・ショー」に出展します

株式会社まほろば工房

株式会社まほろば工房（本社：神奈川県川崎市高津区、代表取締役：近藤邦昭）は、2026年2月17日（火）～20日（金）に開催される「国際ホテル・レストラン・ショー」（主催：一般社団法人日本能率協会／一般社団法人日本ホテル協会／一般社団法人日本旅館協会／一般社団法人国際観光日本レストラン協会／公益社団法人国際観光施設協会、会場：東京ビッグサイト）に出展します。

国際ホテル・レストラン・ショーは、「サービス産業」「フードビジネス」に向けた日本最大級の商談展示会です。当社展示ブースでは、IP-PBX「MAHO-PBX NetDevancer series」を展示予定です。

■ 出展サービスについて

第54回 国際ホテル・レストラン・ショー

・IP-PBX「MAHO-PBX NetDevancer series」

MAHO-PBX NetDevancerは、ホテル・ゴルフ場・遊園地など、広い敷地や複数拠点を持つ施設の電話網を一本化するIP-PBXです。スマホ(個人、社用問わず)を内線化し、拠点間通話を内線扱いにすることで通話料を削減。全通話録音やIVRなどの高機能も標準搭載。WEB管理画面から設定変更が可能で管理ラクラク。現場と本部をつなぐ通信インフラとして、観光・レジャー業界で導入が進んでいます。

MAHO-PBX NetDevancer

・スマホをそのまま“内線化”。現場の動きを止めない

個人スマホ・社用スマホを問わず、内線として利用できます。

代表番号発着信や部署間通話、客室・レストランの連絡まで、すべてスマホで完結。

・複数施設をまとめて1つのPBXで運用。ホテルグループに最適

本社・ホテル・別館・レストランなど、離れた拠点をMAHO-PBX NetDevancerで統合し、拠点間通 話を完全内線化。通信コストを大幅削減できます。

・全通話録音・IVR・着信ルール・グループ設定など高機能搭載

予約受付の品質向上、クレーム対応の改善、部門ごとの着信振り分けなど、宿泊・飲食業の現場に

必要な機能を標準装備。

・WEB管理画面で設定変更が簡単

内線追加、着信ルール変更、グループ設定など、専門知識なしで操作可能。

シーズンによる繁閑対応、スタッフ増減にも柔軟に対応できます。

■ 国際ホテル・レストラン・ショー 概要

会 期：2026年2月17日（火）～20日（金）

10:00～17:00（最終日は16:30まで）

会 場：東京ビッグサイト 東展示棟4～6ホール・西展示棟1～4ホール

小間番号：W4-C33

主 催：一般社団法人日本能率協会／一般社団法人日本ホテル協会／

一般社団法人日本旅館協会／一般社団法人国際観光日本レストラン協会／

公益社団法人国際観光施設協会

WEBサイト：https://hcj.jma.or.jp/

※ご来場は要事前登録です。詳細はWEBサイトをご確認ください。

■ まほろば工房とは

「ネットワーク・コミュニケーションをよりよく！」をキーワードに、コンサルティングからNI／SI、ソフトウェア開発、システム運用、あるいはハードウェアの開発に至るまで、お客様が必要なものをワンストップで創造してゆく企業です。

【会社概要】

商号 株式会社まほろば工房

URL https://www.ate-mahoroba.jp/ (https://www.ate-mahoroba.jp/)

主な事業内容 音声ネットワーク事業

・クラウド自動通報サービス「SymphonyCall(https://www.symphonycall.jp/)」

・固定電話番号が発着信できる IP 電話サービス「じむでん(https://www.jimden.jp/)」

・IP-PBX「MAHO-PBX NetDevancer series(https://www.maho-pbx.jp/)」

ネットワークソリューション事業 (https://www.ate-mahoroba.jp/network/)

ソフトウェア開発事業(https://www.ate-mahoroba.jp/software/)

設立 2007年3月

資本金 1,500万円

代表者 代表取締役 近藤 邦昭

オフィス 本社：神奈川県川崎市高津区溝口3-8-7 第一鈴勝ビル2階

福山事業所：広島広島県福山市霞町1-2-11 太陽生命福山ビル 5階