NY発の香水ブランド『DEMETER(ディメーター)』大丸梅田店にオフィシャルショップがオープン ！

海外製品の輸入販売を行う株式会社エッチイーシグループ (本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：松下 門て雄) が取り扱う、香りの多様性を提案するニューヨーク発のフレグランスブランド『DEMETER FRAGRANCE LIBRARY(ディメーター フレグランス ライブラリー)』は、2026年1月28日（水）、大丸梅田店（大阪・梅田）２階フロアにてオフィシャルショップをオープンいたしました。

大丸梅田店２階

本ショップは約１年間の展開を予定しております。期間中はブランドならではの個性的なフレグランスラインナップを幅広く取り揃え、オフィシャルショップでしか出会えない香りもご紹介。また、お客様一人ひとりの好みに合わせた香り体験やプレゼント、季節に合わせた香りの楽しみ方をご提案いたします。

【DEMETER(ディメーター)とは】

1996年にアメリカ、ニューヨークで誕生した香水ブランド。

DEMETERは、雨上がりの香り、スノー（雪）やダート（土）、ベビーパウダーなど日常の情景や記憶を切り取ったようなユニークな香りを数多く展開するフレグランスブランドです。

大丸梅田店のオフィシャルショップでは、ブランドを代表する定番の香りから、気分や季節に合わせて選べる多彩なランアップまで幅広く取り揃えております。

「ウェットガーデン」雨上がりの庭

【商品情報】

商品名 ：ディメーター F.L. オーデコロン

容量 ：30ml

価格 ：3,960円(税込)

展開種類：130種類以上

左からジャイアントセコイア、オーク、マホガニー、ブルースプルース

ブランド名：DEMETER FRAGRANCE LIBRARY (ディメーター フレグランス ライブラリー)

タイプ：オーデコロン 商品種類 : 全130種類(予定)

容量・価格：30ml / \3,960(税込)

開催情報：2026年1月28日(水) ～

場所：大丸梅田店２階

営業時間：10:00-20:00

※詳細に関しましては、決定次第SNS・公式サイトにて随時更新いたします。

■DEMETER FRAGRANCE LIBRARY JAPAN公式サイト

https://www.demeterjp.com/

■DEMETER FRAGRANCE LIBRARY JAPAN公式SNS

X : https://x.com/demeterjapan

Instagram : https://www.instagram.com/demeterjapan/

公式SNSにて最新情報をご確認下さい。

■会社概要

名 称 : 株式会社エッチイーシグループ

所在地 : 〒530-0051 大阪府大阪市北区太融寺町2-22 梅田八千代ビル10階

設 立 : 1979年

資本金 : 30,000,000円

代表者 : 代表取締役 松下 門て雄

U R L : https://www.hecgroup.com/

【本件に関するお問合せ先】

株式会社エッチイーシグループ

T E L : 06-6361-8639

F A X : 06-6314-2229

E-mail : hec@hecgroup.com