量子時代に誰でも“量子の基本”が学べる指針「量子リテラシー標準（QSS-L）ver.1.0」を策定・公開

2026年2月3日

一般社団法人量子技術による新産業創出協議会（Q-STAR）

一般社団法人量子技術による新産業創出協議会（東京都新宿区、代表理事：島田 太郎、以下Q-STAR）と株式会社スキルアップNeXt（本社：東京都千代田区、代表取締役：田原 眞一、以下「スキルアップNeXt」）は、社会人や将来の産業人材として期待される学生など、幅広い層を対象に、量子時代に対応するために必要な基礎的知識を体系化した『量子リテラシー標準（QSS‑L）ver.1.0』を策定し、本日公開しました。

https://qstar.jp/wp-content/uploads/量子リテラシー標準ver.1.0.pdf(https://qstar.jp/wp-content/uploads/%E9%87%8F%E5%AD%90%E3%83%AA%E3%83%86%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%83%BC%E6%A8%99%E6%BA%96ver.1.0.pdf)

政府が策定した「量子未来社会ビジョン(https://www8.cao.go.jp/cstp/ryoshigijutsu/ryoshi_gaiyo_print.pdf)」では、量子技術を経済安全保障の鍵となる基盤技術と位置付け、社会課題の解決と経済成長の両立を目指しています。 AIやデータ活用が産業活動の前提となったように、今後は量子技術を理解することが、幅広い産業人材に求められるとされています。同ビジョンでは、2030年に向けて、量子技術を専門としない層も含めた人材の裾野拡大が急務とされています。

一方、量子技術の社会実装を加速するためには、研究者などの専門家に加え、企業や行政、教育機関において、ビジネスの現場で技術の価値やリスクを適切に判断できる人材の育成が不可欠です。

こうした国家戦略と産業界の要請を踏まえ、 Q‑STARとスキルアップNeXtは、デジタルトランスフォーメーション（DX）人材育成の流れに量子分野の視点「＋Q（Quantum/量子）」を加え、すべてのデジタル人材が共通して身に付けるべき基礎リテラシーを標準化しました。量子リテラシー標準（QSS‑L）は、量子コンピュータ、量子暗号、量子センシングなど、急速に進歩する量子技術を正しく理解し、社会で活用するための共通ガイドです。本標準の活用を通じて、量子技術の価値やリスクを適切に判断できる人材の育成を支援し、将来の産業競争力を支える基盤となることを目指します。

今後、両者は産業界・アカデミア・教育機関との積極的な意見交換や対話を通じて、本標準の更なるブラッシュアップを図るとともに、量子時代を支える産業人材の裾野拡大に取り組んでまいります。

なお、本標準は、内閣府が推進する「研究開発とSociety 5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）」の施策の一つである「量子人材教育エコシステムの開発と試行」の取り組みの中で策定されました。

本施策は、スキルアップNeXt、九州大学マス・フォア・インダストリ研究所（IMI）、Q‑STAR が連携して推進しています。

量子スキル標準の概要

量子スキル標準は、量子リテラシー標準（QSS-L）と量子プロフェッショナル標準（QSS-P）から構成されます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/35215/table/185_1_6902eb96b7a5f1a58cf70ac5a4f35b10.jpg?v=202602031051 ]

量子リテラシー標準（QSS‑L） のポイント

公開情報／入手方法

- DSS‑L（DXリテラシー標準）と連携し、Why / What / How / Mind‑Stanceの4軸で整理。量子技術の社会的背景から基本原理、社会実装、必要な姿勢までを網羅。- 「学習項目例」「学習到達度」「活用シーン」を明確化。企業研修や教育カリキュラムにそのまま適用可能な設計。- 技術の過渡期に不可欠な冷静な期待管理、倫理観、多様性・協働などマインド面を重視。- 量子コンピュータに限定せず、量子暗号・量子センシング等を含む横断的リテラシーを対象。

公開URL：https://qstar.jp/wp-content/uploads/量子リテラシー標準ver.1.0.pdf(https://qstar.jp/wp-content/uploads/%E9%87%8F%E5%AD%90%E3%83%AA%E3%83%86%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%83%BC%E6%A8%99%E6%BA%96ver.1.0.pdf)

版数：ver.1.0（以後、更新履歴を公開予定）

対象：社会人・将来の産業人材と期待される学生・教育関係者・企業の人材育成担当者 等

一般社団法人量子技術による新産業創出協議会

一般社団法人量子技術による新産業創出協議会（Q-STAR：Quantum STrategic industry Alliance for Revolution）は、量子技術を活用して新しい産業やビジネスの創出に率先して取組む意思のある企業によって 2021年9月1日に日本で設立されました。当初 24 社だったメンバーは、現在、大企業、中小企業、スタートアップ企業、アカデミアを含め 151法人にまで拡大、今後も更なる拡大が見込まれています。参加企業の業種は、素材、化学、電子、通信、インフラ、製造、金融、建設など多岐にわたります。QSTAR は世界中の様々な分野の組織と積極的に連携し、共に明日の量子産業を創造していきます。

https://qstar.jp/(https://qstar.jp/)

株式会社スキルアップNeXt

株式会社スキルアップNeXtは、『人と組織の変革<トランスフォーメーション>を促し、企業の進化を支える』をミッションに掲げ、AI/DX・GX・量子などの先端領域において、人材と組織の両面から企業の変革を支援しています。

経済産業省主導のGXリーグにおいてリーダー企業として「GXスキル標準」を策定した知見を活かし、Q-STARの人材育成ワーキングにおいて量子技術の社会実装に向けた「量子スキル標準」の策定をリーダー企業として牽引するなど、日本の産業競争力を高めるための人的資本基盤の構築に貢献しています。

【会社概要】

設立：2018年

代表取締役：田原 眞一

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目40-5

URL：https://skillup-next.co.jp/(https://skillup-next.co.jp/)

事業内容：

AI/DX事業 （コンサルティング、AI/DX人材育成・組織開発、AI開発、人材採用支援）

GX事業 （GX人材育成、GX検定運営）

先端領域事業 （量子コンピューティング関連サービスなど）