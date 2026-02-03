株式会社ローソンエンタテインメントのチケット事業・トラベル事業において、データドリブンなマーケティング、営業を目指した PoC を開始

株式会社Srush

データドリブンジャパンを目指し、データ活用推進に取り組む株式会社 Srush（東京都品川区、代表取締役：樋口 海）は、2025 年 12 月より株式会社ローソンエンタテインメント（東京都品川区、代表取締役社長：野口 透）へ、BI ツール『データ統一クラウド』と対話型データ分析 AI エージェント『Srush AI』を活用したデータ活用 PoC の支援を開始しました。

◆導入の背景◆

株式会社ローソンエンタテインメントが運営するチケット事業（ローソンチケット）、トラベル事業（ローチケ[旅行]、ローソントラベル）では、日々蓄積される膨大な購買データ、利用データをより迅速に戦略的にマーケティング、営業活動に活用する為、分析環境の強化に取り組まれ、分散したデータの集約、使用者のレベルを問わない分析環境を実現するソリューションの選定を進められていました。

◆データ活用 PoC について◆

当社は以下の点をご評価いただき、PoC パートナーとして選定されました。

- ノーコード・オールインワンで、データ統合から可視化・分析・AI による示唆の提供までを一気通貫で実現- 無制限プランという投資対効果の高い料金体系- 検討初期から寄り添った提案姿勢

今回の PoC では、ツールの使い勝手や分析テーマの実現可能性を検証するとともに、実際の業務オペレーションへの適用可能性を明らかにし、本格導入に向けた道筋を描いてまいります。

◆株式会社ローソンエンタテインメントについて◆

会社名 : 株式会社ローソンエンタテインメント

所在地 : 東京都品川区大崎 1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー

代表者 : 野口 透

設立：1992 年 7 月 23 日

事業内容：チケット事業、エンタメ物販サービス事業、その他企画・開発・運営事業

コーポレートサイト：https://www.ent.lawson.co.jp/

株式会社Srushについて

Srush は、「データドリブンジャパン」を 掲げ、対話型データ分析 AI エージェント「SrushAI」を中核に、データ分析支援事業、データ人材支援事業、データ教育支援事業の企画・開発・運営・販売を一体的に提供しています。

福岡に九州支社を開設し、地域の中堅・中小企業への支援を本格化しています。

https://www.srush.co.jp/

■会社概要

会社名 : 株式会社 Srush（Srush Inc.）

所在地 : 東京都品川区西五反田 8-4-13 五反田JPビルディング 2F

代表者 : 樋口 海

設立：2019年11月21日

事業内容：対話型データ分析 AI エージェント「Srush AI」を中核に、データ分析支援事業、

データ人材支援事業、データ教育支援事業の企画・開発・運営・販売を一体的に提供

コーポレートサイト：https://srush.biz/

■代表経歴

樋口 海

NTTの法人営業部にて大手自動車を担当、グローバルインフラの導入に従事し、全社表彰や最高評価を受賞。退職後、シンガポールにて日系製造業の営業戦略を担当。帰国後、製造業向けSaaSを提供する会社の立ち上げを経て、代表取締役として株式会社Srushを共同創業。

早稲田大学卒、一橋大学大学院商学研究科修了(MBA)