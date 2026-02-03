上戸彩さんがリズムネタに挑戦!? TVCM初出演の友田オレさんと異色の共演！　大阪ガス新TVCM 『エネルギー「もったいなないなない」篇』2月4日(水)より放映開始

Daigasグループ

大阪ガス株式会社(本社：大阪府中央区、代表取締役・藤原正隆)は、俳優の上戸彩さんとお笑い芸人の友田オレさんを起用した新TVCM 『エネルギー「もったいなないなない」篇』を、2026年2月4日(水)より放映開始します。TVCMでは、友田さんのネタ「もったいなないなない」の独特なリズムに乗せて、電気とガスをまとめることでおトクになる点を紹介します。テンポのよい展開の中で繰り広げられる、クセになる二人の息ぴったりの掛け合いにぜひご注目ください。

◆TVCMストーリー◆

このたび放映される『エネルギー「もったいなないなない」篇』では、大阪ガスで電気とガスをまとめて契約することでおトクになる点を訴求していきます。TVCMは、上戸さんが「大阪ガスで電気とガスをまとめないなんて…」と視聴者に問いかけるシーンから始まります。そこへ、友田さんが自身のネタをオマージュした「もったいなないなない」の独特なリズムに乗りながら、上戸さんの背後からフレームイン。テンポのよい掛け合いを繰り広げつつ、フリップを使いながら電気とガスをまとめることでおトクになる点を、分かりやすく紹介します。2人が声と動きをぴったりとシンクロさせ、「おトクがと～まらないないなないなない！」のフレーズを披露し、最後は、上戸さんと友田さんが息を合わせて口にする渾身の決め台詞「ないっと！」で締めくくります。耳に残るリズムと思わず口ずさみたくなるフレーズが印象に残るTVCMとなっています。

◆撮影エピソード◆

今回の撮影は友田さんがTVCM内で合成して使用するフリップを、実際に自ら作成。ネタを披露する際と同様に手作りしたフリップの出来栄えに、「悪くないですね。普段通りの字が書けたかなと思います」と一言。慣れた手つきで仕上げる、職人のような早業に現場からは驚きの声が上がっていました。

その後、上戸さんと友田さんがスタジオで初対面。友田さんから上戸さんへ、友田さんの決めポーズのレクチャーが行われました。独特な動きに対し、上戸さんは「正解は友田さんにしかわからない」と笑いながらも、真剣にポーズを繰り返し確認するなど、ストイックな一面をのぞかせていました。

撮影では、上戸さんが友田さんのノリに合わせてリズムを取り、動きがぴったりとシンクロすると、思わず笑みがこぼれる場面もありました。撮影の合間には、TVCM初出演で緊張気味の友田さんに、上戸さんが上京時のエピソードについて聞くなど、和やかな交流もありました。また、撮影の合間には、遠近法で上戸さんが自身の手のひらに友田さんを乗せて遊ぶ一コマも。終始、二人の息の合った掛け合いに和まされ、人柄の良さが伝わる撮影現場となりました。

◆TVCMカットシート◆

■ TVCM 『エネルギー「もったいなないなない・25年度冬CP 」篇』

◆CM概要◆

■TVCM

タイトル ：エネルギー「もったいなないなない・25年度冬CP」篇

https://youtu.be/82e_hySb_Po(https://youtu.be/82e_hySb_Po)

放送地域 ：関西エリア

出演 ：上戸彩さん、友田オレさん

放映開始日：2026年2月4日(水)

■WEBCM

WEBCMでは、友田さんがフリップをめくりながら、おトクが止まらないキャンペーンの情報を軽快なリズムに乗せて紹介します。友田さんの「もったいなないなない」のリズムに合わせたキレのあるフリップ芸にご注目ください。

タイトル ：エネルギー「もったいなないなない・25年度冬CPWEB動画」篇

https://youtu.be/kTHGuscDhtU(https://youtu.be/kTHGuscDhtU)

出演 ：友田オレさん

公開日 ： 2026年2月4日(水)

◆出演者インタビュー◆※一部抜粋

【上戸彩さんインタビュー】

Q.撮影お疲れ様でした。今回の撮影の感想を教えてください。

今日は友田さんと共演させていただいたんですけど、物腰柔らかいと言いますか。1番最初に「初めまして」ってご挨拶した後に、ポージングをすぐ教えていただいたんですけど、本当に優しい方でした。和やかに現場もテンポよく進んでいったかなと思っています。 最後も一緒にポージングを決めてセリフを言ったりしたんですけれども、「もっとCMの中でやりとりがあればな」と思うぐらい、ちょっと自分の中で今ちょっと友田さんロスになっています。すごく楽しかったです。

Q.友田さんのレクチャーを受けられていましたが、いかがでしたか？

「ないないなないなない」はなんとなく分かったんですけど、ちょっとしたリズムの動き方がすごく独特で意外と難しかったですね。ですが、ちょっと中毒になるというか、”ロス”です。流行るんじゃないかなと思ってますね。掴むとクセになるというか、ずっと言いたくなるというか。 私も家族とかでまた「もったいなないなない」って家で言いたいなって思うくらい、すごく好きになっちゃいました。

Q.電気とガスをまとめないと「もったいなないなない」という内容だったと思いますが、最近プライベートで「もったいないな」と感じたエピソードを教えてください。

基本「もったいない病」なんですけど、ご飯屋さんでもらったおしぼりとか、乗り物の時にもらったおしぼりとか、意外と家に持ち帰って掃除に使うことが多いですね。 そこで手を拭けばいいんですけど、家の掃除で使いたくて。持って帰って、家の片付けの時におしぼりを使うっていうことがよくあります。

Q. 2026年に「まとめて」始めたいことを教えてください。

「断捨離」ですね。ミニマリストに永遠に憧れて実際になれない感じなので。でも、2026年の初めは、ちょっとスケジュール的にも緩い方だと自分でも思っているので、子どもがいない時間に断捨離をさせていただこうかなと思っております。

Q.プライベートで冬に恒例でやられることはありますか？

新学期が始まるので、その準備とか、いろいろ大変そうだなって思うんですけど。ギリギリでバタバタしないように、子どもたちといろんな準備を一緒に一つずつやっていきたいなって思っています。

Q.最後に本CMをご覧になる視聴者のみなさまへメッセージをお願いいたします。

クセになる「もったいなないなない」のリズムと一緒に、電気とガスをまとめて契約すると、おトクになることを紹介するCMになっています。 思わず口ずさみたくなるメロディですので、ぜひ皆さんも楽しみながらご覧ください。

【友田オレさんインタビュー】

Q.撮影お疲れ様でした。今回の撮影の感想を教えてください。

僕は(TV)CMの現場が初めてで、すごく楽しみにしていたんですけど、現場に来るや否や、皆さんがいろいろとセッティングをされていて、「うわ、これだけ多くの人が携わってる作品なんだな」という実感がありました。「ちょっとマジで頑張らないとな」と感じ、緊張もしましたね。上戸さんとの共演も初めてだったんですけど、いろいろと優しく話しかけてくださったりもしたので、なんとか楽しく最後まで参加できました。

Q.友田さんから上戸さんへ「もったいなないなない」のレクチャーをされていましたが、いかがでしたか？

僕のネタのニュアンス、楽しげな「ないっと！」みたいなところをすぐに掴んでいただいていました。すごくスムーズに進んだと思います。 僕が普段歌う時の動きは、適当な動きがあるんですけど、そこに関して上戸さんから「これは具体的にどういう意味が込められてるんですか？」とか、「どういう思いで踊ればいいですか？」という質問をいただき、「それちょっと…すいません、さすがにそこまで考えてないです」と正直に伝えました(笑)。

Q.電気とガスをまとめないと「もったいなないなない」という内容だったと思いますが、最近プライベートで「もったいないな」と感じたエピソードを教えてください。

僕は食べ物に関する後悔は毎日してるんですけども、トッピングが選べる麻辣湯を食べた時に、エノキをトッピングに選んだんですが、入れたことを忘れてしまっていたんです。店を出る直前に、底にエノキが溜まってることに気づいてしまい…。ただ、時間がないから「今食べられる分だけ食べて出よう…。」とエノキを食べきれずに店を出てしまい、すごくもったいないなと思いました。

Q.今回のCMでは、電気とガスをまとめることでおトクになることを紹介する内容だったと思いますが、最近「ちょっとトクしたな」と感じたラッキーなエピソードを教えてください。

僕は毎週録画をしている番組があるんですけど、その番組が終わっちゃうというので、「毎週録画も取り消さないと」と番組表を見に行くと、たまたまその番組が終わった次の週の、同じ枠の番組が録画されていたんです。一応見てみたら、結構面白かったんです。あとは、金銭的なおトクも嬉しいですね。ケチとまではいかないですけど、なるべく節約したいと思って生活しているので、20%割引や50%割引、さらには80%割引の弁当を見つけた時はラッキーだと思いました。

Q.最後に本CMをご覧になる視聴者のみなさまへメッセージをお願いいたします。

今回、「もったいなないなない」という、自分のネタを生かしたフレーズを通して、皆さんに「電気とガスをまとめるとおトクになるよ」ということをお伝えしております。皆さんにもこのタイミングで、ぜひまとめて契約していただけたらなと思います。

◆出演者プロフィール◆

上戸彩 (うえと あや)

1985年9月14日生まれ、東京都出身。

1997年、「第7回全日本国民的美少女コンテスト」で審査員特別賞を受賞。以降、俳優として数多くのドラマ、映画、CMに出演し、幅広く活躍。

15年ぶりとなる写真集『Midday Reverie』（ミッドデイ・リヴァリー）絶賛発売中！

2026年4月29日公開 映画「SAKAMOTO DAYS」公開決定！

映画「ズートピア２」全国劇場大ヒット公開中！

友田オレ (ともだ おれ)

2001年福岡県生まれ。早稲田大学卒。

歌とフリップ芸を組み合わせた独特のネタが評判を呼び、

デビューから約10か月で「第44回ABCお笑いグランプリ」決勝進出、2023年M-1グランプリ準々決勝進出、

2025年には「R-1グランプリ」で史上最年少・最短芸歴での優勝を果たした。

また単独ライブは即完売になる人気ぶりで、多数のテレビ番組やイベント出演も増えている。

◆LINEスタンプ◆

大阪ガスの新TVCM 『エネルギー「もったいなないなない」篇』の放映に合わせて、新TVCMに出演される上戸さん・友田さんのオリジナルLINEスタンプが登場！上戸さんのお馴染みのフレーズ「さすガっス!」やCMのフレーズ「もったいなないなない」スタンプなど、使いやすいスタンプをそろえています。友だちやお知り合いとのメッセージにぜひご利用ください！

※大阪ガスのLINE公式アカウントを友だち追加すると、先着順でLINEスタンプがもらえます。

ダウンロード期間予定：2026年2月10日(火)～ 2026年3月9日(月)



・LINEアプリは最新のバージョンをご利用ください。

・日本国外で契約した端末の電話番号で認証したアカウントでは、ダウンロードできません。

ホーム＞設定＞アカウント から日本国内で契約した端末の電話番号を設定することで、

ダウンロード可能となります。

◆Xキャンペーン概要◆

Daigasグループ通信(@DaigasGroup)では、『もったいなないなないキャンペーン』を開催。

キャンペーン期間中に、Daigasグループ通信(@DaigasGroup)をフォローし、対象投稿にハッシュタグ「#もったいなないなない」と、身のまわりのもったいないエピソードを記載し引用リポストしてくれた方の中から、友田さんが審査委員長としてネタとなる投稿を選定します。

選ばれたエピソードは、友田さんの「ないないなないなない音頭」の歌詞に大変身！後日、もったいないエピソードを、友田さんの「ないないなないなない音頭」のネタにしたスペシャル動画を公開。

■キャンペーン概要

応募期間予定：2026年2月4日(水)～ 2026年2月20日(金)

※応募期間を過ぎての応募受付はできませんのでご注意ください。

◆Netflixキャンペーン概要◆

キャンペーン期間予定：2026年2月4日(水)～2026年3月31日(火)まで

※当社の電気およびガスご契約のマイ大阪ガス会員さまが対象です。ご契約状況によっては対象外となります。

※広告つきスタンダードプランのクーポンコードのプレゼントとなり、想定配布枚数に達し次第終了します。

※お申込み方法や条件などの詳細はHPをご確認ください。

◆会社概要◆

企業名 ：大阪ガス株式会社

本社所在地 ：大阪府大阪市中央区平野町四丁目1番2号

代表 ：代表取締役社長 藤原 正隆

設立日 ：1897年4月10日

事業概要 ：ガスの製造・販売、電力の発電・販売 等

WEBサイト：https://www.daigasgroup.com/