香川県初｜資産価値が保証される“ カチカチ住宅 ”高耐震・高性能な注文住宅「ミライノイエ」誕生

株式会社ビルドミライノイエ外観写真

次世代住宅ブランド「ミライノイエ」本格始動

香川県を拠点に注文住宅の設計・施工を行う工務店、株式会社ビルド（本社：香川県仲多度郡多度津町、代表取締役：吉田 尚樹）は、高耐震・高性能・長期保証を兼ね備えた次世代住宅ブランド「ミライノイエ」を新たに発表いたしました。

ミライノイエは、

「建てた後に価値が保障される家」「地震に強く、壊れにくい家」「長く安心して住める家」

を重視する香川県のご家族に向けた、「頑丈さ」と「価値保証」が両立する“カチカチ”な注文住宅です。

相談会は完全予約制のため、下記よりお申込みください。

ミライノイエ公式サイトよりご予約 :https://www.build-wood.com/mirainoie/ビルド／LINE公式アカウントよりご予約 :https://liff.line.me/2007564626-41OVRqoW/landing?follow=%40822gzgfp&lp=XFr5Wf&liff_id=2007564626-41OVRqoW

建てて終わりではない「ミライノイエ」プロダクト概要

住まいづくりを通じて「建てて終わり」ではなく、長く安心して暮らせる住宅を求める声を数多く受け、ビルドではその想いに応えるべくブランド化を決定しました。香川県内でも先駆けて立ち上げる本取り組みでは、地元の気候・地盤・暮らし方を深く理解した上で設計・施工をしております。

ミライノイエを“カチカチ住宅”にする6つの取り組み

ミライノイエは、暮らす人の人生と未来を見据えた住まいです。

- 「ベストバリューホーム」- 「住まいのアフターフォロー コンシェルジュ」- 「FS基礎工法」- 「JWOOD LVL & JWOOD工法」- 「MIRAIE Σ（シグマ）」- 「スーパーウォール工法」

ミライノイエカタログ／表紙・性能比較

【資産価値を守る】長期保証とアフター体制

「ベストバリューホーム」による最長100年の建物価値保証と、

「アフターフォロー コンシェルジュ」による設備延長保証・無料補修により、住んだ後も資産価値が下がりにくい住宅を実現します。

▶ ポイント：資産として評価される“続く安心”

【強さをつくる】高耐震・免震・制震の三重構造

独自の免震基礎「FS基礎工法」と、

揺れを最大95％低減する「MIRAIE Σ（シグマ）」、

さらに高強度構造材「JWOOD LVL」による高耐震構造。

単発の大地震だけでなく、繰り返す地震からも暮らしを守り続ける構造設計です。

▶ ポイント：壊れないこと自体が最大の安心

ミライノイエ内観写真ミライノイエキッチン写真

【空間の自由を叶える】構造材 × 設計力

震度7の揺れに10回耐える木造構造体「JWOOD LVL」と

少ない設置数で高い制震効果を発揮する「MIRAIEΣ」で、柱や壁を最小限に抑えた大空間・吹き抜け・大開口を安全に実現。

▶ ポイント：強さ ≠ 制限 “カチカチだから、自由にできる”

【快適性と性能維持】快適さが続く高気密・高断熱住宅

国内最高レベルの気密・断熱性能を誇る「スーパーウォール工法」により、広い空間でも一年中快適な室内環境と省エネ性能を両立し、35年無結露保証・耐震補償2,000万円の安心も備えています。

▶ ポイント：性能が続き光熱費も抑えられ、暮らしの質が長く続く

今後の展望

今後、ミライノイエでは相談会の実施やモデルハウス公開を通じて、

「未来まで安心できる住まい」の価値を体感できる機会を提供してまいります。

香川県における高性能住宅・耐震住宅の新基準として、地域とともに住まいの未来を創造していきます。

ミライノイエ内観写真



ミライノイエ 相談会のご案内

完全予約制｜香川県内開催

■ ご予約方法

▶ミライノイエ公式サイトよりご予約

URL：https://www.build-wood.com/mirainoie/

▶ビルドLINE公式アカウントよりご予約

URL：https://liff.line.me/2007564626-41OVRqoW/landing?follow=%40822gzgfp&lp=XFr5Wf&liff_id=2007564626-41OVRqoW(https://liff.line.me/2007564626-41OVRqoW/landing?follow=%40822gzgfp&lp=XFr5Wf&liff_id=2007564626-41OVRqoW)

■ 相談会会場

本社／〒764-0022 香川県仲多度郡多度津町北鴨3丁目3-35

高松営業所／〒761-8071 香川県高松市伏石町2128-2 カトレアハイツ石川103号

■ お問い合わせ

TEL：本社 0877-33-4098 ／ 高松営業所 087-813-8128

Mail：info@build-wood.com





プロダクトサイト

▶ミライノイエ公式サイト

URL：https://www.build-wood.com/mirainoie/

家づくりの基本情報から構造・仕様・保証内容まで掲載。

香川県で高性能注文住宅をご検討中の方は、ぜひご覧ください。

会社概要

株式会社ビルド

代表取締役：吉田 尚樹

本社所在地：〒764-0022 香川県 仲多度郡多度津町 北鴨 3丁目3-35

高松営業所：〒761-8071 香川県高松市伏石町2128-2 カトレアハイツ石川103号

三豊営業所：〒769-1402 香川県三豊市仁尾町仁尾戊865-1

事業内容：新築注文住宅の企画・設計・施工、リフォーム事業、省エネ住宅の開発

株式会社ビルド：https://www.build-wood.com/(https://www.build-wood.com/)