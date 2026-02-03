クリーニング需要減退が続く中、洗濯代行サービス「しろふわ便」がフランチャイズ展開を推進

需要減退が続くクリーニング店の経営環境と、新たな選択肢

J＆Jカンパニー株式会社

J＆Jカンパニー株式会社（本店所在地：東京都渋谷区幡ヶ谷、代表取締役：大橋淳）が運営する洗濯代行サービス「しろふわ便」では、クリーニング需要の構造的な変化を背景に、既存事業に売上をプラスオンする手段としてのフランチャイズ展開を進めています。

クリーニング店を取り巻く経営環境は、近年厳しさを増しています。帝国データバンクの調査によると、コロナ禍以降のテレワーク普及やオフィスウェアのカジュアル化、家庭用洗濯機の高機能化といった要因が重なり、クリーニング需要の減退傾向が続いています。来店頻度や取扱点数の減少により、売上確保が難しくなっているクリーニング店も少なくありません。※

こうした状況の中で、既存のクリーニング店では「現在の事業を維持しながら新たな売上源をどのように確保するか」が、共通の課題となっています。新規出店や大規模な設備投資には一定のリスクが伴う一方で、すでに保有している設備や人員を活かした形での事業拡張が、現実的な選択肢として模索されています。

洗濯代行フランチャイズが注目される「3つの要因」

1．既存設備を活用した売上のプラスオンが可能

多くのクリーニング店では、洗濯・乾燥設備や作業スペースをすでに保有しています。クリーニング所内で洗濯代行サービスを展開することで、これらの既存設備を活用した運営が可能となり、新たに大規模な設備投資を行うことなく、既存事業に売上を積み上げる形が検討されています。

2．需要変動を受けにくい月額制サービス

しろふわ便はサブスクリプション型の洗濯代行サービスを展開しており、作業量と売上の見通しを立てやすい点が特徴です。スポット需要に左右されにくく、日々の運営計画を立てやすいストック型ビジネスモデルとして注目されています。

3．運営負荷を抑える仕組みとノウハウ提供

洗濯代行しろふわ便のフランチャイズでは、スマートフォン1台で管理可能な顧客管理システムや、一定水準の品質を保つためのノウハウが提供されています。新たな業態を取り入れる際の負担を抑えながら、運営をスタートできる点が評価されています。

これらの要因から、「洗濯代行を既存のクリーニング事業に組み込む形でのフランチャイズモデル」が一つの選択肢として関心を集めています。

フランチャイズ加盟者・加盟検討者の声

実際に洗濯代行しろふわ便のフランチャイズ導入を検討・決定した事業者からは、次のような声が寄せられています。

・サブスクリプション型のサービスのため、売上と作業量が安定し、安定収益が見込める点に魅力を感じました。

・顧客満足度が高くリピートにつながりやすいことに加え、Web広告などの集客サポートを受けられる点も安心材料になっています。

これらの声は、売上や作業量の見通しを立てやすい運営モデルや、集客・運営面での支援体制がフランチャイズ導入を検討する上での判断材料となっていることを示しています。

洗濯代行＆宅配クリーニング『しろふわ便』サービス概要

洗濯代行しろふわ便

https://www.shirofuwabin.jp/

洗濯代行しろふわ便が提供するサービスとは

・担当エリア内で完結する集配型サービス

専属ドライバーによる集配を行うことで、加盟店側の店頭対応を最小限に抑えた運営が可能。

フランチャイズ加盟店が担当するエリアを定め、エリア内での集配体制を構築しています。

【フランチャイズ加盟店募集エリア】

東京都：足立区、葛飾区、江戸川区、北区、練馬区、23区外市部地域

神奈川県、埼玉県（和光市を除く）、千葉県全域

※エリアによっては一部対象外地域があります

※詳細は公式サイト内「フランチャイズ加盟店様募集のお知らせ」を参照

https://www.shirofuwabin.jp/contents/fc/

・サービス品質を一定水準で維持するための運用・品質管理ノウハウ

日常的な運用の中で品質のばらつきを抑えるため、標準化された工程管理と運用ノウハウを提供

【サービス品質向上のための取り組み】

管理マニュアルの構築：洗濯物はバッグ単位で管理、システマチックな運用設計を採用

手畳み仕上げの標準化：仕上がり品質を保つため、手畳みの考え方や作業手順をノウハウ提供

・顧客管理・集配業務を一元化する運用システム

集配から顧客管理、効率的な店舗運営を行うためのフランチャイズ加盟店向けシステムを提供

【運用を支えるシステムと管理体制】

集配スケジュール、作業マニュアル、顧客情報をスマートフォン1台で管理可能

集荷から洗濯、配送までの工程をシステム上で管理

担当者に依存しない運用を前提とした設計により、一定水準のサービス提供を支援

・Webプロモーションを活用した集客サポート

加盟店が現場運営に集中できるよう、本部による集客支援体制を整備

【集客面でのサポート内容】

Web広告やオンライン施策を活用した集客支援を実施

新規顧客の獲得から、継続利用につながる導線設計をサポート

店舗単位では対応が難しいプロモーション領域も本部が支援

既存事業を活かしながら、次の一手を模索する動き

クリーニング需要の構造的な変化が進む中、事業者には柔軟な対応が求められています。

洗濯代行しろふわ便は、既存の設備や人員を活かしながら売上を積み上げる選択肢として、フランチャイズ展開を通じてクリーニング業界の新たな可能性を探っていきます。

▼洗濯代行しろふわ便 フランチャイズ加盟店様募集のお知らせ

https://www.shirofuwabin.jp/contents/fc/

※出典：帝国データバンク「クリーニング業界の動向調査」（2025年）

https://www.tdb.co.jp/report/industry/20251004-cleaning25y1-9/