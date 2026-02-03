【無料／オンライン開催】現場が動かない本当の理由 ─ 実行できる組織へのアップグレード作戦

ビジネスコーチ株式会社

ビジネスコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細川 馨、東証グロース：9562）の子会社であるエグゼクティブコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：出口 亮輔、以下当社）は、2月20日（金）に、シェルパワークス株式会社と共催セミナーを開催いたします。

開催概要

どれだけ優れた戦略を立てても、現場で実行できなければ成果は一歩も前に進みません。

実際に動くのは「実行人財」であり、そこには多様な「つまずきポイント」が潜んでいます。

- 会社の掲げる成長戦略と、現場の実行アクションがかみ合わない- 経営も現場も頑張っているがどこかずれていて成果に結びつかない- 戦略の方向性を認識できたとしても具体的にどうするか指示できない

なぜ、戦略を実行しきれないのか？

そこには、組織特有の 「実行力が積み上がらない構造的なつまずき」が存在します。

本セミナーでは、営業組織を題材にして、その実体を変革の具体例から明らかにし、成果を出すために欠かせない “実行組織” へ転換させるための仕組み・育成のポイントをご紹介いたします。

本セミナーで得られること

このような方におすすめです

- 戦略が実行されない原因「負のスパイラル」の知識- 戦略を実行する営業組織への変革ポイント- 実行人財を1対1コーチングで育成するための手法- 戦略実行に対するコーチングの効果- 戦略がうまく現場まで浸透していないと感じている営業本部長、営業経営層の方- 営業組織を変革したいと感じている営業本部長、営業企画の方- 徹底した戦略実行を現場で展開したいと感じている営業本部長、営業経営層、営業企画の方

セミナー詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40945/table/71_1_bbb4a0da4c85a14dd8e96c4dcd6e7f1d.jpg?v=202602031051 ]

セミナープログラム（予定）

- オープニング「なぜ戦略は実行をされないのか？」- 営業組織の戦略実行ポイント（シェルパワークス株式会社）- 対話で引き出す戦略実行のポイント（エグゼクティブコーチ株式会社ファシリテーション）- 実行人財への転換におけるコーチングの意義- Q＆A

登壇者プロフィール

シェルパワークス株式会社

代表取締役社長

米倉 達哉（よねくら たつや）氏

1993年に大手旅行会社へ入社し、企業・官公庁を対象とした法人営業を担当。2000年に富士ゼロックス総合教育研究所（現：パーソル総合研究所）へ移り、法人営業を経て営業マネジャーに。その後同社にて営業力強化コンサルタント、ヘルスケア事業の責任者を兼任。2016年、日本の営業を変革することをテーマにシェルパワークス株式会社を設立し、代表取締役社長に就任。米国流セールスサイエンスメソッドを基盤に営業の戦略実行コンサルティングを提供し、これまで300件を超える営業変革プロジェクトを牽引。著書に『セールスマネジメントモデル』がある。

エグゼクティブコーチ株式会社

アカウントマネジメント部 部長

佐野 亜子（さの あこ）

慶応義塾大学文学部卒。ホテル業界にて法人に対する大型イベント提案、5000名規模のイベントの企画・運営を実施。宿泊・料飲・宴会などあらゆるホテル内部門を巻き込んだホテル全体の価値を顧客に感動体験として提供する経験を経て、富士ゼロックス総合教育研究所（現パーソル総合研究所）に転身。通信業界・航空業界・コンサルティング業界などの大型アカウント企業に対する「人と組織を活かす」ために様々なソリューションを企画提案する法人営業を経て、営業マネジャー、営業部長を歴任し現職。人事部門への支援もさることながら、営業部、開発部などの事業部支援の経験を積み上げてきた経験から、人を活かすことで組織が生きる、組織が生きることで成果が出ることを確信しており、「現場を元気にする」をモットーに活動を続けている。

ビジネスコーチ株式会社について

ビジネスコーチ株式会社は、「あなたに、一人の、ビジネスコーチ」をコーポレートスローガンに、「一人ひとりの多様な魅力、想い、能力の発揮を支援し、働く人が幸せを感じられる社会の持続的発展を可能にする」ことを私たちの存在意義と考えております。日本経済新聞社との戦略的パートナーシップにより、「実行人財の創出」を共通の使命に掲げ、経営戦略と人材戦略の一体化を通じて人的資本経営をリードしています。ビジネスコーチングを主軸とした人材開発・組織開発の手段を、志ある一業を担う経営者や起業家の方々、そしてそこで働く社員の皆様にご提供し、日本経済のさらなる発展に貢献してまいります。

【ビジネスコーチ株式会社（東証グロース上場：9562）】

会社名 ：ビジネスコーチ株式会社

所在地 ：東京都港区西新橋1丁目7番14号 京阪神 虎ノ門ビル 12階

代表者 ：代表取締役社長 細川 馨

設立 ：2005年4月

事業内容：コーチングを活用した1対N、1対1のトレーニングの提供など

URL ：https://www.businesscoach.co.jp/

【イベント主催：エグゼクティブコーチ株式会社】

会社名 ：エグゼクティブコーチ株式会社

所在地 ：東京都港区西新橋1丁目7番14号 京阪神虎ノ門ビル12階

代表者 ：代表取締役社長 出口 亮輔

設立 ：2025年1月6日

事業内容：エグゼクティブコーチングを中心とした人材開発事業

URL ：https://www.businesscoach-ec.co.jp/

TEL ：03-3528-8022