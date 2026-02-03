「不動産文書管理サービスパッケージ」サイトを公開。不動産文書の一元管理・業務効率化・ガバナンス強化を実現！

日本レコードマネジメント株式会社

日本レコードマネジメント株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：仲田 英明、以下 NRM）は、「不動産文書管理サービスパッケージ」サイトを公開しました。本サービスは、賃貸・売買契約書、図面、申請書など、紙と電子が混在する不動産文書を一元管理できる、不動産業務に特化した次世代型トータルソリューションです。不動産取得から売買・賃貸・保守までに発生する膨大な書類を安全に管理し、情報を「使える資産」として活用できる仕組みを提供します。

不動産文書管理サービスパッケージとは

現在、不動産業界はデジタル変革の転換期にあり、取得から売買・賃貸・保守までの大量の書類が業務を複雑化しています。

NRMの「不動産文書管理サービスパッケージ」は、紙と電子が混在する情報を統合管理し、効率化のほか、スピーディーな意思決定やガバナンス強化を叶えます。情報を守るだけでなく、「使える資産」として活かす仕組みを提供します。

▼ 不動産文書管理サービスパッケージ

https://www.nrm.co.jp/lp/real-estate/

■不動産文書管理サービスパッケージの改善ソリューション

「不動産文書管理サービスパッケージ」では、紙と電子の情報が混在している、物件や担当者ごとに文書が分散しているといった不動産担当者が抱える課題を、複数の改善ソリューションにより解決します。

【紙・電子の両文書を統合管理】

物件ごとの書類を一元化。必要な情報をすぐに検索・共有できます。

【不動産関連法令の遵守】

宅建業法など不動産関連法令を遵守し、重要事項説明書や契約書類などを適切に管理する文書管理体制を構築します。

【管理ルールの標準化】

属人化しやすい文書管理をルール化し、全社で統一運用を実現します。

【業務負荷を大幅削減】

専門スタッフとシステムの連携により、現場担当者の業務負荷を大幅に軽減します。

【会社概要】

会社名：日本レコードマネジメント株式会社

所在地：〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町二丁目9番12号 神田徳力ビル5F

代表者：代表取締役社長 仲田 英明

設立：1976年2月10日

事業内容：官公庁・一般企業・大学等幅広い分野において記録情報を含む情報資産管理システムの導入から維持運用までのコンサルティングおよび、業務支援サービスをご提供します。情報資産管理のICT化を積極的に推進し、戦略的情報資産管理システム構築の提案・支援を行います。情報資産管理のスペシャリスト集団を目指します。

コーポレートサイト：https://www.nrm.co.jp/

サービス・ソリューションサイト：https://www.nrm-solution.jp/