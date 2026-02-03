【ミキワメ就活】2028年卒向け “キャリア深耕”を目指す「キャリアセミナー」を成功裏に開催

株式会社リーディングマーク

新卒採用支援やPersonality Techを通じたHR事業「ミキワメ」を提供する株式会社リーディングマーク（本社：東京都港区、代表取締役社長：飯田 悠司、以下 リーディングマーク）は、2025年12月6日（土）に、2028年度卒業予定の大学生を対象とした大規模キャリアイベント「ミキワメ就活 キャリアセミナー」を、日本橋高島屋三井ビルディング（東京都中央区）にてオフラインとオンライン配信のハイブリッド形式で開催しました。

本イベントには、ミキワメ就活にご登録いただいている、のべ約380名の学生が参加しました。参加学生のうち、東京大学、京都大学、早稲田大学、慶應義塾大学などの最上位大学12校の学生が約70%を占めるなど、キャリアへの意識が高い学生が集結しました。

開催の背景とイベントコンセプト

近年、就職活動の早期化が進む中で、「憧れの企業だから」「とりあえず成長できそう」といった曖昧な動機で、入社をゴールと捉えてしまう学生が多く見受けられます。

しかし、キャリアとは入社することが目的ではなく、「その企業で自分がどんなことに挑戦し、どのような社会人としての活躍や成長をして、自分の人生をどのようなものにしていくか」が重要です。

本セミナーは、就職活動を始めたばかりの28年卒の学生に対し、内定獲得を短期的な目標とするのではなく、人生をかけて成し遂げたいことや長期的なビジョンを描くきっかけを提供することを目的として企画されました。

＜イベントコンセプト＞

28卒として最初の一歩を踏み出す皆さんへ。就職活動の正解は、本当に「内定」を手に入れることでしょうか？内定は、単なる通過点に過ぎません。

私たちが日本の未来を担う皆さんに目指してほしいのは、自分自身で深く考え抜いたキャリアです。この「ミキワメ就活 キャリアセミナー」では、内定をゴールにするような短期的な目標ではなく、人生をかけて成し遂げたいことや長期的なビジョンを描いてほしいと願っています。

『一流ビジネスパーソンになるためのエッセンスが知りたい』『就活ノウハウではない、キャリアの本質的な話が聞きたい』『社会にインパクトを残すためのヒントが知りたい』といった、本気で自身のキャリアパスを模索し、日本の未来を担う皆さんへ。一流のビジネスパーソンが登壇し、各々の熱い体験談を通じて、皆さんの理想のキャリア実現に向けたインスピレーションを提供します。

一流企業11社が登壇。28卒学生がキャリアの本質を探る対話型イベント

本セミナーでは、日本のビジネスを牽引する総合商社、メーカー、コンサルティングファーム、メディアなど、厳選された一流企業11社にご登壇いただきました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/8701/table/312_1_0f13b2948c55170efdb662c6c83247ad.jpg?v=202602031051 ]

講演は1講演あたり2～3社によるクロストーク形式で行われ、登壇者の方々のキャリアに関する考え方や価値観が深く紐解かれました。これから就職活動を本格的に始める28年卒の学生にとって、キャリア決定の参考となる本質的なインスピレーションを得る貴重な機会となりました。

特に、オフライン参加者限定で開催された講演後の交流会では、学生と企業担当者による直接的な対話が実現し、学生からの質問が尽きることなく飛び交う活発な場となりました。

学生からは、具体的なキャリア観やこれからの就職活動の進め方に関する質問が多く寄せられ、「キャリアについての考えが深まった」「一流企業の話が非常に参考になった」といった感想が多数寄せられました。本イベントは、参加学生が今後の就職活動と向き合う上で、明確な軸を見つけるきっかけを提供し、キャリアセミナーとしての価値を最大限に発揮することができました。また、企業様からも早期から意欲的な28卒の学生と直接交流ができたことで非常に高い満足の声をいただきました。

参加学生からのコメント（一部抜粋）

本イベント終了後のアンケートでは、学生のキャリア観に大きな変化と気づきをもたらしたという声が多数寄せられました。

- （東京大学生） 各業界の人のキャリアの考え方や価値観、様々なものへの向き合い方について知ることができた。- （早稲田大学生） キャリアをどのように考えていけば、より良いものになるかがわかった。- （京都大学生） 就活イベント自体初めてで不安も大きかったが、登壇してくださった一人一人の考え方や価値観が、就活を始めようとしている自分にとって刺激的だった。- （東京科学大学生 ※旧 東京工業大学） 自分の中で大切にしている考え方や思考が、社会人の中にもあることを知って、自分の考えに対する自信が強まった。「ミキワメ就活 キャリアセミナー」開催概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/8701/table/312_2_caab1ce7e9aed5fa0b02e23e3e6d92c6.jpg?v=202602031051 ]株式会社リーディングマークについて

「世界の人々の自己実現したいという欲求に対して、社会の仕組みをDesignすることで、大きく有益なImpactを与える」をミッションに、新卒採用支援事業「ミキワメ就活」や性格検査「ミキワメ適性検査」などを展開しています。

■ミキワメ就活について

「ミキワメ就活」は株式会社リーディングマークが提供する新卒向け就活プラットフォームです。全体会員の内60％は旧帝大早慶層、30％はGMARCH層と、上位校学生を中心に利用されています。就活人気企業TOP100社のうち87社をはじめとする、各業界を代表するリーディングカンパニー約280社の採用成功に向けて、母集団形成、採用ターゲットの選定・ブランド戦略立案からスクリーニングまでワンストップでご支援をさせていただいています。

■サービス詳細・企業様向けの問い合わせフォームリンク

https://www.recme.jp/for-company/

※本プレスリリースの詳細はこちらからお問合せください

会社名：株式会社リーディングマーク

代表者：代表取締役社長 飯田 悠司

設立：2008年1月

所在地：〒105-0001 東京都港区⻁ノ門3-8-21 ⻁ノ門33番ビル 10階

コーポレートサイト：https://www.leadingmark.jp/

採用サイト：https://recruit.leadingmark.jp/

事業内容：「Personality Tech」を通じたHR事業

-自社で活躍できる社員を10分間でミキワメる「ミキワメ 適性検査(https://mikiwame.com/aptitude-test.html)」

-社員のメンタル状態を可視化し、性格をもとにアドバイスをすることでウェルビーイングを実現「ミキワメ ウェルビーイングサーベイ(https://mikiwame.com/well-being.html)」

-1on1を起点に社員のパフォーマンスを最大化する「ミキワメ マネジメント(https://mikiwame.com/management.html)」

-日本最大級の優秀層就活支援サービス「ミキワメ就活(https://www.recme.jp/)」

-会員制の就職活動支援プログラム「NEXVEL（ネクスベル）(https://nexvel.co.jp/)」

-適性検査、人事、採用などに関する情報発信ブログ「ミキワメラボ(https://mikiwame.com/lab/)」