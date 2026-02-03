株式会社OhMyFamily、マークスライフ株式会社と業務提携～子育て世代の「親のこれから」「実家の不安」に応える家族支援を開始～

株式会社OhMyFamily

「世界中の全てのこどもが自分を愛せる社会の実現」をビジョンに掲げる株式会社OhMyFamily（所在地：京都府京都市、代表取締役：加治木基洋 / 共同代表：作野充）は、不動産の可能性を追求し、社会課題の解決に取り組むマークスライフ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：花原浩二、以下「マークスライフ」）と、業務提携契約を締結いたしました。

■提携の背景：子育てと同時に増える「親・実家」の悩み

子育て中の家庭では、

・親が高齢になってきた

・実家の管理や相続が気になり始めた

・将来、親がどこでどう暮らすのか不安

・子育てに追われて親のケアまで手が回らない

そのほか様々なライフステージに伴う悩みが、静かに増えていきます。

OhMyFamilyは、これまで子育て家庭に寄り添う伴走支援を通じて、家族の声に向き合ってきました。今回、実家にまつわるお困りごとをワンストップで解決する「じつまど―実家の相談窓口―」を展開するマークスライフと連携することで、家族全体を支える体制をより良いものに昇華できると考え、本提携に至りました。

■提携内容：家族の豊かなライフスタイルの創造や将来の不安を解消

今回の提携により、当社の子育てのモヤモヤを解決するオンライン伴走支援サービス「チルディッシュ」をご利用のお客様、並びにマークスライフ運営の「じつまど」をご利用のお客様が双方のサービスを円滑にご利用いただける体制を整え、家族のライフステージの変化に伴う将来の不安に対し、当社とマークスライフが連携して包括的なサポートを提供いたします。

■今後の展望

OhMyFamilyは、「世界中の全てのこどもが自分を愛せる社会の実現」というビジョンのもと、子育て支援にとどまらず、家族のライフステージ全体を支える取り組みを進めています。

本提携を通じて、子育て世代とその親世代、ひいては未来の子どもたちが、将来への不安をひとりで抱え込まずに済む、そんな社会の実現の一助となれるよう尽力してまいります。

■マークスライフ株式会社 会社概要

名称：マークスライフ株式会社

本社所在地：〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町3-1-2 大阪ガス都市開発日本橋ビル4階

創業：2016年

代表：代表取締役 花原 浩二

コーポレートサイトURL：https://marks-house.jp/

「じつまど」サービスサイトURL：https://jitsumado.jp/

■株式会社OhMyFamily 会社概要

名称：株式会社OhMyFamily

本社所在地：〒605-0976 京都府京都市東山区泉涌寺東林町8-201

創業：2025年

代表：代表取締役 加治木基洋／共同代表 作野充

URL：https://ohmyfamily.jp/