ジブリパーク「春のどんどこ祭り」3月から開催｜ジブリパークや作品とより親しめるイベント

株式会社ジブリパーク

▲「ハウルの城」（画像）などがあるジブリパークの魔女の谷は3月16日にオープンから2年

ジブリパークの5つ目のエリア、魔女の谷は3月16日(月)にオープンから2年を迎えます。日ごろからお楽しみいただく皆さまに感謝し、今年も3月中旬～4月に「春のどんどこ祭り」を開催いたします。

昨年に続き2回目の「春のどんどこ祭り」でも、ジブリパークやスタジオジブリ作品とより親しめるさまざまなイベントを毎週行います。

ジブリパークのチケットが無くても、参加や申し込みができるイベントをたくさんご用意しております。

そのうち、初開催は有松・鳴海絞の技法を使った「手ぬぐい絞り染め体験」（3月28日(土)、29日(日)）、ジブリパークのある愛・地球博記念公園を探検する「春休み企画！『毛虫のボロ』と春の公園の自然を、生きものの先生と楽しもう！」（3月31日(火)）などです。

イベント情報は次の通りです。

▶ジブリパークウェブサイト「春のどんどこ祭り」https://ghibli-park.jp/info/info202603sp.html

3月14日(土)、15日(日)｜魔女の谷 マーチングバンド演奏▲ 2025年3月、東邦高校によるマーチングバンド演奏の様子

地元・愛知で活躍するマーチングバンドがパレードし、ヨーロッパ風の街並みがにぎやかになります。

3月14日(土)は豊田市ジュニアマーチングバンド（初出演）、15日(日)は東邦高校（昨年に続き2回目）が登場します。

【会場】魔女の谷

※魔女の谷のご入場者は無料でご鑑賞いただけます（チケットは必要です）。

【共催】愛知県都市整備協会

※3月14日の公演は愛・地球博記念公園でも一部行います。演奏スケジュールは3月上旬にウェブサイト(https://ghibli-park.jp/info/info202603sp.html#marching)でお伝えいたします。

※雨天時は中止する場合がございます。中止等はX（旧Twitter）でお伝えいたします。

3月21日(土)、22日(日)｜もののけの里 フィールドワーク＆陶芸体験

ジブリパークの周辺は瀬戸焼の産地で、陶芸が盛んな地域です。『もののけ姫』をイメージした里山風景の中で、自然環境を学びながら、親子で力を合わせて思い思いのお皿を作ることができます。

【会場】もののけの里「炭焼き小屋」前 ほか

【お申し込み】

事前申込制（抽選、有料）。ジブリパークのチケットをお持ちでなくても申し込み可能です。

お申し込み期間は2月11日(水・祝)10:00～15日(日)23:59。

当選者の発表は2月20日(金) 15:00以降を予定しております。

【対象】親子（愛知県在住の小学生1名様と保護者1名様）

【共催】愛知県都市整備協会 【協力】愛知県陶磁美術館、中部電力

※詳細は2月9日(月)にウェブサイト(https://ghibli-park.jp/info/info202603sp.html#pottery)で発表いたします。

≪初開催≫3月28日(土)、29日(日)｜手ぬぐい絞り染め体験

ジブリパークのある愛知の伝統工芸、有松・鳴海絞。その技法の一つで、雪の結晶のような模様が特徴の「雪花（せっか）絞り」の手ぬぐいを作ることができます。

【会場】もののけの里「炭焼き小屋」前

【お申し込み】

事前申込制（抽選、有料）。ジブリパークのチケットをお持ちでなくても申し込み可能です。

お申し込み期間は2月11日(水・祝)10:00～15日(日)23:59。

当選者の発表は2月20日(金) 15:00以降を予定しています。

【対象】小学生以上（お申し込みは最大2名様）

※中学生以下の場合、保護者の付き添いが必要です。一緒にお申し込みください。

※詳細は2月9日(月)にウェブサイト(https://ghibli-park.jp/info/info202603sp.html#tenugui)で発表いたします。

≪初開催≫3月31日(火)｜春休み企画！『毛虫のボロ』と春の公園の自然を、生きものの先生と楽しもう！▲『毛虫のボロ』の一場面 (C) 2018 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli

宮崎駿監督は「虫を好きにならなくてもいいから、嫌いにならないでほしい」という願いを込めて、小さな生きものたちの世界を舞台にアニメーションを作りました。

短編映画『毛虫のボロ』を観てから公園にいる本物の虫や草花を観察すると、身近な世界をまたちがった視点で感じるようになるかもしれません。

【会場】ジブリの大倉庫「映像展示室オリヲン座」、愛・地球博記念公園

【講師】矢崎英盛さん（東京都立大学 特任助教）、千代田創真さん（東京大学 博士課程）

【お申し込み】

事前申込制（抽選、無料）。お申し込み期間は2月11日(水・祝)10:00～15日(日)23:59。

当選者の発表は2月20日(金) 15:00以降を予定しています。

【対象】

小学生（お申し込みは最大2名様。お申し込み者とは別に保護者1名様の付き添いが必要です。）

※開催日時点です。

【共催】愛知県都市整備協会

※詳細は2月9日(月)にウェブサイト(https://ghibli-park.jp/info/info202603sp.html#insect)で発表いたします。

4月4日(土)、5日(日)｜魔女の谷 ミニほうき作り体験

『魔女の宅急便』の世界で魔女たちの暮らしを想像しながら、コキアで小さなほうきを作ることができます。

【会場】魔女の谷「オキノ邸」

【お申し込み】

事前申込制（抽選、有料）。ジブリパークのチケットをお持ちでなくても申し込み可能です。

お申し込み期間は2月25日(水)10:00～3月1日(日)23:59。

当選者の発表は3月6日(金) 15:00以降を予定しています。

【対象】小学生以上（お申し込みは最大2名様）

※中学生以下の場合、保護者の付き添いが必要です。一緒にお申し込みください。

※詳細は２月下旬にウェブサイト(https://ghibli-park.jp/info/info202603sp.html#broom)で発表いたします。

≪初開催≫4月11日(土)、12日(日)｜愛・地球博記念公園 スケッチ大会

多くのスタジオジブリ作品を手掛けたアニメーション美術監督・武重洋二さん、水彩画家・野村重存（しげあり）さんからスケッチの描き方を学んだ後、公園内の講師おすすめスポットにて、風景などを描きます。

【会場】愛・地球博記念公園の地球市民交流センターほか

【お申し込み】

事前申込制（抽選、有料）。ジブリパークのチケットをお持ちでなくても申し込み可能です。

お申し込み期間は2月25日(水)10:00～3月1日(日)23:59。

当選者の発表は3月6日(金) 15:00以降を予定しております。

【対象】高校生以上（お申し込みは最大2名様）

【共催】愛知県都市整備協会

※詳細は2月下旬にウェブサイト(https://ghibli-park.jp/info/info202603sp.html#sketch)で発表いたします。

4月19日(日)｜風の音楽祭

二階堂和美さん、アン・サリーさん、TENDRE（テンダー）ほかが春の公園に美しい歌声や音色をお届けします。

【会場】愛・地球博記念公園の大芝生広場、三日月休憩所、青春の丘「地球屋」バルコニー

※3会場とも無料でご鑑賞いただけます。青春の丘の演奏はエリア外からお楽しみいただけます。

【共催】愛知県都市整備協会

※演奏スケジュールやその他の出演者情報など、詳細は3月下旬までにウェブサイトで発表いたします。

上記のイベントのほか、3月14日(土)～4月24日(金)にジブリパークや愛・地球博記念公園を巡るスタンプラリーを開催いたします（共催：愛知県都市整備協会）。

事前のお申し込みは不要で、ジブリパークのチケットをお持ちでなくても参加できます。受付場所は公園の北口案内所です。

※詳細は3月上旬にウェブサイト(https://ghibli-park.jp/info/info202603sp.html#musicFes)で発表いたします。

■ジブリパーク 概要

スタジオジブリ作品の世界を表現した公園施設です。

ジブリの大倉庫、青春の丘、どんどこ森、もののけの里、魔女の谷の5エリアがあります。

【所在地】愛知県長久手市茨ケ廻間（いばらがばさま）乙1533-1 愛・地球博記念公園内

【営業時間】平日10:00～17:00、土・日・休9:00～17:00

【休園日】火曜（休日の場合は翌平日）

【チケット】

予約制、入場2カ月前の10日14:00発売です。

3月入場分まで販売中（2月3日(火)時点）。4月入場分は2月10日(火)14:00発売です。

販売場所はBoo-Wooチケット（https://l-tike.com/bw-ticket/ghibli/ghibli-park/）ほか、ローソンやミニストップ店頭のLoppi（ロッピー）、ローチケWEB。

【ウェブサイト】https://ghibli-park.jp/

【X】@ghibliparkjp：https://x.com/ghibliparkjp/

(C) Studio Ghibli