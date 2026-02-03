【エデュケーショナルネットワーク】無料キャンペーン申込み200塾突破！『AI添削トレーニング』活用事例ウェビナー、2月・3月に開催

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社で、教育機関の支援事業を行う株式会社エデュケーショナルネットワーク（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大久保忠志）は、学習塾・予備校関係者対象のウェビナー「最新大学入試情報と『AI添削トレーニング』活用事例報告会」を、2026年2月25日（水）、3月5日（木）に開催します。

学習塾向けの『AI添削トレーニング』は、高校入試の作文対策から、大学入試の小論文・志望理由書対策まで幅広く活用できるサービスで、2025年10月のリリースから4か月で無料キャンペーン申込みが200塾を突破しました。※

今回開催するウェビナーでは、サービスを利用した学習塾の声や、AI添削を活用して指導負担を軽減しつつ、生徒の文章作成力向上を実現した具体的な事例をご紹介します。

※2025年10月1日～2026年1月31日に、『AI添削トレーニング』年度使用料無料キャンペーンに申込み、サービスを利用した全国の学習塾207塾。

200塾が体験！『AI添削トレーニング』とは

https://prtimes.jp/a/?f=d49291-1509-7f25721e27309c4b1a823614182a4de8.pdf

高校入試・大学入試における入試問題や出題内容の変化に伴い、作文や小論文の対策、志望理由書の提出を必要とする生徒が増加しています 。一方で、学習塾においては、生徒が取り組んだ課題を添削するための時間や人手が不足しているという課題が深刻化しています。

当社が独自に開発した『AI添削トレーニング』は、こうした課題を解決するソリューションとして、2025年10月にリリースしました。本サービスに搭載したAIシステムは、Ｚ会グループが長年培ってきた添削基準や安全基準をもとに構築しています。

現在、全国200以上の学習塾・予備校が体験し、指導経験が豊富な学習塾の講師からは「指導に活用できる」と大変好評です。

学習塾向け『AI添削トレーニング』の特長

高校入試から大学入試まで対応

・高校入試では、手間のかかる「作文対策」をAIでスマートに実施 。公立高校入試対策に最適なテーマを厳選しています。

・大学入試では、ゼロから始める生徒向けの導入教材として活用でき 、豊富な課題で幅広い分野の演習が可能です。

添削スピードと指導効率の向上

・AIが答案提出後、すぐに添削を開始し、評価とフィードバックを作成 。オンラインでの提出・返却で、短時間でのフィードバックを実現します。

・AI添削の結果を講師が確認後、生徒に返却する仕組みで、次回以降の指導に役立てられます。

本物の文章作成力が身につく指導

・模範解答ではなく「アドバイス」 を記載し、生徒が自分の力でよりよい解答を考え、リライトできるよう導きます。

・演習、添削、再提出のサイクルで、本物の文章作成力を身に付けることができます。

導入効果を徹底解説！『AI添削トレーニング』活用！ 成果報告ウェビナー開催

『AI添削トレーニング』の活用事例を紹介するウェビナーを、2026年2月・3月に開催します。ウェビナーでは、実際にサービスを利用した学習塾の声や、AI添削を活用して指導負担を軽減しつつ、生徒の文章作成力向上を実現した具体的な事例を紹介します。

ウェビナー開催概要

【テーマ】

最新大学入試情報と『AI添削トレーニング』活用事例報告会

【日時】※全回次、同内容です。第2回以降は第1回の録画配信となります。

第1回：2026年2月25日（水）11:00～12:00

第2回：2026年2月25日（水）14:00～15:00

第3回：2026年3月5日（木）11:00～12:00

第4回：2026年3月5日（木）14:00～15:00

【対象】

全国の学習塾・予備校の関係者

【内容】

・最新大学入試情報

・『AI添削トレーニング』の導入効果

・『AI添削トレーニング』の具体的な活用事例 など

【方法】

Zoomによるオンライン形式

【参加費】

無料

【申込み締切】

各開催日の前日まで

申込み：第1回 2月25日11:00 :https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__0sFj1gjRfO-KCYa81rYRA申込み：第2回 2月25日14:00 :https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8muqP7ThT7qOgTARQ2Y2CA申込み：第3回 3月5日11:00 :https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_z4yNYyUHQtmE-Ao6nmZ0wg申込み：第4回 3月5日14:00 :https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FjkXY_y-RkKhqoxdWBlM3w学習塾・予備校の関係者が対象です

2026年3月末まで、年度使用料無料キャンペーンを実施中

2026年3月31日(火)まで、『AI添削トレーニング』を無料で使用できるお試しキャンペーンを実施しています。通常、生徒IDごとに課金される年度使用料が、期間中は無料で使用できます。登録可能な生徒数に限りはありません。また、キャンペーン期間中に登録されたアカウント情報・IDは、キャンペーン期間終了後にすべて削除されるため、2026年4月1日(水)以降に、使用料が自動的に発生することもありません。導入の検討に向け、お気軽にお試しください。

無料キャンペーンの詳細 :https://www.edu-network.jp/shop/pages/dg-aitensaku.aspx本キャンペーンは、予告なく変更または終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。商品概要

＜サービス名称＞

学習塾向け『AI添削トレーニング』

＜対象＞

全国の学習塾・予備校

※学校のお客様は本サービスラインナップの学校向けサービスをご案内いたします。

※生徒・保護者など、個人のお客様への販売は行っておりせん。

＜推奨環境＞

【PC】

OS：Windows11以降 Mac OS11以降

ブラウザ：Microsoft Edge / Google Chrome / Safari（最新版）

【タブレット】

OS：iPad os14以降 Android9以降

ブラウザ：Microsoft Edge / Google Chrome / Safari（最新版）

株式会社エデュケーショナルネットワーク会社概要

株式会社エデュケーショナルネットワークでは、全国の学校、学習塾等の教育機関を顧客として、教材、テストの販売および教職員の派遣等、幅広い教育支援サービスの提供を行っています。

所在地：東京都千代田区神田猿楽町１丁目５－１５

代表者：代表取締役社長 大久保忠志

設立：2003年5月12日

URL：https://www.e-network.jp

【ウェビナーに関するお問い合わせ先】

株式会社エデュケーショナルネットワーク コンテンツ事業本部

企画開発課

e-mail：kikakukaihatsu@e-network.jp

【本サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社エデュケーショナルネットワーク コンテンツ事業本部

顧客支援課

e-mail：dsg＠e-network.jp