多摩信用金庫旧本店をリノベーションした地域密着型コワーキングオフィスme:rise立川が3周年に。“多摩でみつけた あたらしい発見”をテーマに周年イベントを2月26日（木）に開催いたします

株式会社キープ・ウィルダイニング

株式会社AGORA（読み：アゴラ、本社：東京都町田市、代表：長谷部 信樹）が多摩信用金庫から委託を受け2023年2月より運営する、コワーキングスペース＆インキュベーションオフィスme:rise立川が3周年を迎えました。3周年を記念したイベント「3rd アニバーサリーTHANKS DAY」を2月26日（木）に開催いたします。

2023年2月にオープンしたme:rise立川は、立川駅北口徒歩4分の多摩信用金庫旧本店をリノベーションしたコワーキングスペース＆インキュベーションオフィスです。

オープン以来、起業家・フリーランス・リモートワーカーなどを中心にご愛顧いただき、地域のコミュニケーションの場として更なる成長と広がりを続けています。そしてこの度、2026年2月1日でオープン3周年を迎えました。

オープン3周年を記念して「3rdアニバーサリーTHANKS DAY」を2026年2月26日（木）18時30分から開催いたします。

今回は多摩地域を代表するインフルエンサー「多摩の検索ちゃん」のミニトークやオリジナルＴシャツを制作できる体験型イベントなど、これまで知らなかった多摩地域の魅力を発見できる多彩なコンテンツをご用意しております。また、3周年にちなみ、地域で活躍する３名の事業者によるお食事の提供も予定しており、多摩の“食“を味わいながら、来場者同士の交流をお楽しみいただけます。

「3rd アニバーサリーTHANKS DAY」は地域に根ざした人・モノ・コトに出会える、me:rise立川ならではのコミュニティ価値を体感いただけるイベントです。

皆様のお越しをお待ちしております。

イベント内容

インスタフォロワー数5万人越え！地域特化型インフルエンサー多摩の検索ちゃんミニトーク

多摩地域を代表するインフルエンサー、「多摩の検索ちゃん」によるミニトークを開催いたします。これまでに、多摩エリアを500件以上取材してきた実績をもつ「検索ちゃん」が登壇し、おいしい・たのしい・うれしい・ちょっとお得な地域情報をトークセッション形式で聞くことのできるイベントです。

あなたの好きな多摩を教えて！みんなで「多摩地域発見MAP」を作ろう！

あなたの「多摩地域おすすめスポット」を教えてくれませんか？

いただいたおすすめを元に、me:rise立川内にまち歩きをテーマとした「発見MAP」を作成します！

参加者みんなの好きが詰まった素敵なマップを、ぜひ一緒に作ってください。

超短時間クリエイティブ体験！体験型オリジナルTシャツ制作「モバティ」

あなたのスマホの中にある、ペットやお子さんの写真、自作のイラストなどが最短6分で一点物のグッズに！

背景除去や文字入れなども可能で、完成品はその日のうちにお持ち帰りいただけます。

出来上がる過程も楽しみながら、お気に入りの写真をカタチとして残しませんか？

※こちらのコンテンツは申込制です。

＜体験型オリジナルTシャツ制作詳細＞

参加費（制作費）： Tシャツ 3,800円 / トートバッグ 3,400円

定員：５名

申込：こちらのURL(https://forms.gle/CKgQ5vNmWDy9Wphh9)よりお申込みください。

イベントには欠かせない(ハート)こんなお店あったんだ！多摩地域の”食”を楽しもう！

今年は3周年ということで、3つの事業者さんにご協力いただきました。

食事からデザートまで！ぜひ交流しながら楽しんでください。

▼ご協力してくださったお店はこちら

01 立川市｜アダムスオーサムパイ

me:rise立川からも近く、メディアにも多数取り上げられている人気店！

そんなアダムスオーサムパイさんからは、名物のアップルパイをご提供いただきます。

アダムスオーサムパイのホームページはこちら

https://www.adamsawesomepie.co.jp(https://www.adamsawesomepie.co.jp/)

02. 国立市｜中華おこわ福山

国立市のシェアする商店「富士見台トンネル」に出店している、「中華おこわ福山」さん。

子育て中のご家庭に、安心・安全、そして栄養たっぷりの食事を届けたい──。

をコンセプトに、店主のお義母様から受け継いだ中華おこわの味を、想いを込めて丁寧に手作りしています。

今回のイベントでは、お店の名前にもなっている「中華おこわ」を中心に、お酒にも合う中華風おつまみをご提供いただきます。

中華おこわ福山のInstagramはこちら

https://www.instagram.com/chukaokowa_fukuyama/?hl=ja

03. 府中市｜N Hütte(エヌヒュッテ)

京王線の東府中駅北口から徒歩で約10分、新小金井街道沿いにある「N Hütte（エヌヒュッテ）」さん。

いつでも安心できる場所の提供と少しの贅沢を──。

をコンセプトに、常時40種類以上のパンが並びます。

N HütteのInstagramはこちら

https://www.instagram.com/n.hutte/

3rd アニバーサリーTHANKS DAY 概要

日時 ： 2026年2月26日(木) 18:30～20:30

場所 : たましん地域/未来共創センターme:rise立川

住所 : 〒190-0012 東京都立川曙町2-8-28 TAMA MIRAI SQUARE (駅徒歩4分)

参加費 : 会員 1,500円 /一般 2,000円 ※キャッシュレスのみ、現金不可

定員 ： 先着50名 ※定員に達し次第、受付を締め切ります

お申込み：１.会員の方はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeK4zU8In1Jwoo3RVV2JEhvz0myIqNoMXJNsHApb0MlD0fmA/viewform)からお申込みください

２.一般の方はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesUJ3uBwXne5EeqO3_uTIw6PK7zVga2RYgiwDq95TF2Oc2jA/viewform)からお申込みください

注意事項：営業行為、宗教やマルチ商法、および保険商品など不適説と認める勧誘行為はご遠慮ください

施設概要

施設名：たましん地域/未来共創センター me:riseTACHIKAWA（ミライズタチカワ）

住所 : 東京都立川市曙町2-8-28 TAMA MIRAI SQUARE 1F

座席数：フリースペース（最大70席）、ブース席（22席）、個室（8室）、インキュベーション個室 （12室）

設備/機能：チャレンジスペース（展示・販売スペース）、貸会議室、インターネット（Wi-Fi）、郵便ポスト、ロッカー、フリードリンク（カフェ＆ドリンクバー）等

サービス：セミナー・交流会等事業支援イベントの開催、地域交流・文化イベントの開催、創業・事業相談カウンターの設置 等



＊HP：https://www.merise-tamashin.net/

＊Instagram：https://www.instagram.com/merise_tachikawa/?hl=ja

その他 株式会社AGORAが運営するコワーキングスペース

・BUSO AGORA（町田駅徒歩3分）

カフェのようなオシャレで開放感のある空間スペースが特徴的。

コミュニティ充実、ビジネスマッチングも多数。

通話やオンライン会議はもちろん、会議室、テレフォンボックス、商談スペースも利用可能。

HP：https://www.incubation-office-agora.com/(https://www.incubation-office-agora.com/)

Instagram：https://www.instagram.com/agora_shareoffice/?hl=ja(https://www.instagram.com/agora_shareoffice/?hl=ja)



・AGORA Hon-atsugi（本厚木駅直結）

株式会社小田急ＳＣディベロップメントより委託を受け2022年7月から受託運営。

1h500円～ご利用いただけます。

個室の一時利用も可能。テレワークや、サクッとWeb会議におすすめ。

駅直結の本厚木ミロード１.の6階にあり、アクセス抜群。

HP：https://www.agora-office.com/(https://www.agora-office.com/)



・AGORA KGU KANNAI（関内駅徒歩3分）

関東学院大学より委託を受け2023年3月から受託運営。

横浜・関内キャンパス内にある一面ガラス張りの開放的な空間

学生だけでなく、近くにお住まいの方のテレワークスポットとして、通話やWeb会議専用の個室もあるためリモート会議の場にも便利。

圧倒的なロケーションでのびのびお仕事ができます。

HP：https://www.agora-kgu.com/(https://www.agora-kgu.com/)