サンフランシスコ発の双眼鏡ブランド・Nocs Provisions(ノックスプロビジョンズ)より、望遠鏡が初登場。

アメリカを中心としたアパレル商材の輸入や卸売事業、小売事業を行うアルコ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：降幡昌弘）は、サンフランシスコ発の双眼鏡ブランド「Nocs Provisions（ノックスプロビジョンズ）」より、ブランド初となる望遠鏡の販売を発売いたします。この新たなモデルは、2026年2月4日(水)よりNocs Provisions日本オフィシャルサイト( https://nocsprovisions.jp/ )並びに全国の小売店にて購入可能です。

ラインナップ紹介

バードウォッチングから天体観測まで叶えるコンパクトな望遠鏡「56mm Scopes Lite View」

コンパクトながら、細部までくっきり見えるパワフルさを兼ね備えたかつてないスタイリッシュな望遠鏡。

9xから27xズームまでターゲットから目を離すことなく精密に調整可能。

また三脚にも取付可能で長時間の静物観察にぴったりのモデルです。

Ochre YellowSaguaro Green

Lite View 9-27X56 Spotting Scope ── 60,500円(税込)

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/55351/table/361_1_84eed713a42fe81f693a421b58eff44e.jpg?v=202602031051 ]

大きくクリアな視野を実現するスタイリッシュな望遠鏡「85mm Scopes Long View」

85ｍｍの大型レンズと20倍から60倍の拡大調整が可能なため、明るくクリアな画像を提供。

10枚（6ユニット）の多層コーティングレンズにより最高の視認性を実現します。

また三脚にも取付可能で、遠方の静物観察や夜間の天文観察にぴったりのモデルです。

Oxford Blue

Long View 20-60x85 Spotting Scope ── 104,500円(税込)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/55351/table/361_2_42122edab1be411204a5fc257d4a1682.jpg?v=202602031051 ]

安定性とコンパクトさを兼ね備えたアルミニウム製三脚「Aluminum Tripod」

5段階で簡単に高さ調整ができる、超軽量アルミニウム製の三脚。ボールヘッドにはデュアル(二重) ロック設計を採用し、ボールとパノラマベースを独立して調整可能です。

Black

Aluminum Tripod ── 46,200円(税込)

Nocs Provisions(ノックスプロビジョンズ)

『地球上のすべての人にとって、アウトドアをより身近なものに。』

2019年、Chris McKleroyによって創設された双眼鏡ブランド。日常的に双眼鏡を使っていたChrisは、スタイリッシュで使いやすい双眼鏡がない事に着目。環境と社会への貢献、自然との繋がりをブランドテーマとして、手に取った人々が喜ぶような製品を作るためNocs Provisionsをスタート。既存の双眼鏡イメージを一新するNocsは、大手アウトドアショップのREIをはじめとするアウトドアショップにて展開。2022年にはオーストラリアとニュージーランドでも販売を開始し、今後もグローバルな展開が期待されるブランドとして成長を続けています。

オフィシャルサイト :https://nocsprovisions.jp/公式Instagram :https://www.instagram.com/n_o_c_s_jp/