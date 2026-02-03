【カプセルトイ新商品】大切なケーブルをべこが守る！『首のなが～いべこケーブルバンド』が2月9日（月）から全国のカプセルトイ自販機にて順次発売！
株式会社三洋堂
ユルカワなべこのケーブルバンドです。お好きなケーブルを可愛くまとめられます♪
【カプセルトイ事業部 公式X】
会社名：株式会社三洋堂
縁日商材をはじめとする玩具等の製造販売を行う株式会社三洋堂（本社：愛知県岩倉市、代表取締役：折小野 嘉輝）は、カプセルトイの新商品『首のなが～いべこケーブルバンド』全5種を、2026年2月9日（月）より全国のカプセルトイ自動販売機で1回300円（税込）にて順次発売を開始いたします。
充電ケーブルやイヤホンなどをすっきり整理！
商品ラインナップ（全5種）
■商品詳細
商品名：首のなが～いべこケーブルバンド
発売日：2026年2月9日（月）より順次
価格：1回300円（税込）
種類数：全5種類
商品サイズ：W12.5cm
製品素材：PVC
販売エリア：全国のカプセルトイ自動販売機
◆ 三洋堂のカプセルトイ事業部について
近年新たにカプセルトイ事業部を立ち上げ、これまでに培ったノウハウを活かしながら、子どもから大人まで幅広い世代に向けたワクワクする商品づくりに取り組んでいます。
https://x.com/sy_capsule
◆ 会社概要
所在地：愛知県岩倉市下本町天神塚155番地
代表取締役：折小野 嘉輝
設立：1985年5月20日
事業内容：玩具、文具、雑貨、ギフト用品、記念品、販促用品などの企画、製造、販売
電話番号：0587-66-2499
公式HP：https://sanyodo.ne.jp/