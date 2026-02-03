門出を祝うハレの日に。定番カラーでも地味にならない「華やぎ卒業式」【オシャレウォーカー】

株式会社mighty

ファッション通販サイト「osharewalker（オシャレウォーカー）」を運営する株式会社mighty（代表取締役社長：木下常一）は、"門出を祝うハレの日に。定番カラーでも地味にならない「華やぎ卒業式」" 特集ページを2月3日(火)に公開いたしました。

定番カラーでも地味にならない、主役級アイテム！

特集ページはこちら :https://www.osharewalker.co.jp/f/feature/260203/?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260203

マナーを意識して選ぶ黒や紺の装いは、一歩間違えると「地味すぎる？」「無難すぎる？」と不安になることも。今回は4つの視点から、定番カラーの安心感はそのままに、絶妙なニュアンスカラーや一癖あるデザインで周りと差がつく主役級アイテムを厳選。

◆SET UP

「普通じゃつまらない」そんな私にぴったりのハレの日スタイル。裾から覗くスカラップが、コーデに軽やかな印象を持たせてくれます。杢チャコールの絶妙な色味は、可愛さがパッと光るとっておきの一癖デザイン。カッチリ決めるより、自分らしく心地よく。個性が光る一着で、最高に素敵な一日を。

somari imaginationランタンスリーブジャケット裾スカラップワンピースセットアップ(https://www.osharewalker.co.jp/c/outer/jacket/15do0pb?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260203)

商品番号：15do0pb

価格：\14,980

◆BLOUSE

顔周りを明るく見せるのは、繊細なドット柄と贅沢なプリーツが目を惹くデザインブラウス。ジャケットから覗く柔らかな透け感とフリルが、ダークトーンの装いに軽やかなリズムと華やぎをプラスします。マナーを守りつつ自分らしいこだわりを添えたい日にぴったりの、主役級の一枚です。

somari imaginationドットチュールブラウス(https://www.osharewalker.co.jp/c/tops/blouse_shirt/blouse_shirt_long/15to0pi?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260203)

商品番号：15to0pi

価格：\6,980

somari imaginationノーカラージャケットコクーンパンツセットアップ(https://www.osharewalker.co.jp/c/outer/jacket/15oq00e?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260203)

商品番号：15oq00e

価格：\13,990

◆JACKET

大きなリボンが目を惹く黒ブラウスを主役に、表情豊かなツイードジャケットを羽織った凛とした装い。落ち着いたチャコールのスカートを合わせることで、シックな中にも女性らしい柔らかな品格が漂います。クラシカルな華やぎとマナーを兼ね備えた、大切な一日にふさわしい洗練スタイルです。

n'OrLABELツイードノーカラージャケット(https://www.osharewalker.co.jp/c/outer/jacket/lln0071?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260203)

商品番号：lln0071

価格：\6,980

n'OrLABELボウタイブラウス(https://www.osharewalker.co.jp/c/tops/blouse_shirt/blouse_shirt_long/11tn03z?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260203)

商品番号：11tn03z

価格：\4,980

n'OrLABEL3Dギャザースカート(https://www.osharewalker.co.jp/c/skirt/skirt_long/13bo0nz?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260203)

商品番号：13bo0nz

価格：\4,590

◆DRESS

一枚で圧倒的な存在感を放つ、異素材切替のアシメプリーツワンピース。独創的なシルエットがダークトーンの装いに劇的な変化を与え、重さを感じさせない軽やかな動きを演出します。無難にまとめない「私らしさ」が、お祝いの席でも洗練された個性を放つ、地味見え回避を叶える主役級の一着です。

kOhAKU異素材アシンメトリープリーツワンピース(https://www.osharewalker.co.jp/c/onepiece/onepiece_long/15do0pr?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260203)

商品番号：15do0pr

価格：\8,980

kOhAKUアシンメトリータックジャケット(https://www.osharewalker.co.jp/c/outer/jacket/13oo0fn?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260203)

商品番号：13oo0fn

価格：\8,980

会社紹介

＜株式会社 mighty＞

2002年に繊維の街、大阪府泉大津市に創業以来、新たなことに日々チャレンジし続けるアパレル企業。

ファッション通販サイト「osharewalker」では、オリジナルアイテムを主として約3,000点を常時販売。固定概念に縛られず、「ありそうでなかった、ここにしかない商品」を常に提供することをモットーに、オシャレでありながら着やすさにもこだわったモノづくりで多くのお客さまからの支持を獲得。「世界の人々に愛されるアパレルカンパニー」を目指し、成長・変革し続けている。

＜ファッション通販サイト osharewalker＞

n'OrLABEL、somari imagination、kOhAKU、MDR、OUKA SELECTの5ブランドを展開。

自社パターン、生地へのこだわり、オリジナルの品質基準など、妥協しない商品企画をおこなっています。

さらにデザイン企画・品質管理・販売企画・発送・顧客対応まで、内製化を実現しています。

