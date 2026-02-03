シニアの免許更新はこの１冊で大丈夫！『免許更新 認知機能検査完全ガイド』を発売

株式会社JAFメディアワークス

株式会社JAFメディアワークス（代表取締役社長：日野眞吾、所在地：東京都港区）は、『免許更新 認知機能検査完全ガイド』を 2026年1月26日に発売しました。

75歳からの免許更新に義務付けられている認知機能検査について、独自の暗記法を含む３つの合格対策で徹底サポート。更新手続きの流れや講習内容についても、大きな文字と図解でわかりやすく解説します。さらに、マイナ免許証などの最新情報も満載！この1冊ですべてがわかる、シニアドライバーの免許更新対策の決定版です。

＜これなら覚えられる！３つ合格対策＞

■ 本番と同形式の摸擬テスト全問収録

■ オリジナルの「短歌」で覚える独自の暗記法

■ 持ち歩きに便利なイラスト暗記小冊子付き

…さらに、オールカラーにでか文字・ふりがな付きでやさしく解説！

イラスト問題は「短歌」でラクに覚える！

認知機能検査には、提示されたイラストを覚えて回答する「手がかり再生」と呼ばれる検査があります。出題されるイラストは、A～Dの4パターン（各16種類、全64種類）のいずれかで、合否を分ける重要な課題となっています。本書では、本番と同形式の摸擬テストを全パターン収録。さらに、イラストを「短歌」で覚える独自の記憶法を採用しました。五・七・五・七・七のリズムと語呂合わせで簡単に覚えられて、忘れにくく思い出しやすくなります。持ち歩きに便利な「イラスト暗記ハンドブック」付きで、受検直前までしっかりと合格対策をすることができます。

75歳以上の免許更新のすべてを網羅！

75歳を迎えてからはじめての免許更新でも安心して準備ができるよう、認知機能検査および高齢者講習について、検査の手順や所要時間、費用、当日の持ち物まで、大きな文字と図解、難読・専門用語にはふりがな付きでわかりやすく解説。一定の違反歴がある方のみ必要となる運転技能検査についても、内容や採点基準など詳しく掲載しています。さらに、マイナ免許証や臨時認知機能検査などの最新情報も満載！「カーライフを継続したい」と考えるシニアドライバーのために、75歳以上の免許更新のすべてを網羅した決定版です。

■こんな方におすすめ

・75歳以上の免許更新について詳しく知りたい方

・認知機能検査の事前準備をしたい方

・臨時認知機能検査に備えておきたい方

・75歳以上のドライバーのご家族やケアマネジャー

■書籍概要

書名：『免許更新 認知機能検査完全ガイド』

定価：3,300円（税込）

発売日：2026年1月

判型：A4判

ページ数：116頁

ISBN：978-4-7886-2405-4

発行元：株式会社JAFメディアワークス（https://www.jafmw.co.jp/）

Amazon⇒ https://www.amazon.co.jp/dp/4788624052(https://www.amazon.co.jp/dp/4788624052)