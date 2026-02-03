俺の × 長濱蒸溜所のコラボレーションウイスキーが新登場。2026年2月5日(木)より俺の株式会社運営のレストラン各店舗で提供開始いたします

長浜浪漫ビール株式会社

長浜浪漫ビール株式会社が運営する日本最小規模のウイスキー蒸溜所「長濱蒸溜所」と、俺の株式会社が共同開発した同社初のオリジナルウイスキー「俺のアマハガン ワールドブレンデッド」が、2026年2月5日(木)より提供されます。

◆俺のアマハガン ワールドブレンデッド とは

本ボトルは、俺の株式会社 グランメゾン TOKYO 支配人 兼 コーポレートソムリエ 長谷川純一氏と長濱蒸溜所チーフブレンダー屋久佑輔の密な連携から生まれた懇親の一本です。コラボレーションの始動にあたり、まず屋久が「俺のフレンチ グランメゾン TOKYO」に出向き、長谷川氏と共に現場の食事や世界観を体験しました。その後、長谷川氏が長濱蒸溜所を訪れ、蒸溜器や貯蔵セラーを見学することで、ウイスキー造りの現場への理解を深め、お互いの哲学と求める味わいを共有しました。このようにして、長谷川氏の多彩なセンスと、屋久の技術が連携。長谷川氏が最重要視する「料理とのペアリング」に特化し、幾多のサンプルの中から選定されました。濃厚な赤身のお肉とも相性の良いよう、華やかで力強い風味を持つ赤ワイン樽熟成原酒をキーとして使用し、口の中で肉の旨味と相乗効果を生み出す設計です。伸びやかでクリアなグレーンウイスキーを使用することで、ハイボールにしても食事の風味を邪魔しない軽快で心地よい飲み口を実現し、食中酒としての完成度を追求しました。全体を華やかにまとめつつ、極少量使用したスモーキー原酒が、程よいアクセントと味わい全体の深みを与えています。テーブルを彩る最高の食中酒として、ウイスキー単体だけでなく、フレンチをはじめとする様々な料理とのマリアージュを心ゆくまでお愉しみください。

【商品詳細】

商品名：俺のアマハガン ワールドブレンデッド

容量：700ml

アルコール度数：47%

＜長濱蒸溜所テイスティングコメント＞

カラー： 深みのあるレッドゴールド

アロマ： 赤ワイン樽由来の華やかな赤系果実(チェリー、ベリー)とバニラがトップノート。背景に穏やかなスモークのニュアンスが漂います。

テイスト：濃厚でオイリーな口当たり。熟したブドウやプルーンの甘酸っぱさから、紅茶のようなタンニンとほろ苦いチョコレートへ変化します。ピーテッド原酒が程よいアクセントとなり、リッチな風味を奥行きをもってまとめあげます。この芳醇なバランスは、特に赤身肉やチーズなど、様々な食事とのペアリングに最適なブレンデッドウイスキーです。

＜俺の株式会社について＞

俺の株式会社は、2012年11月に設立し、東京都中央区銀座に本社を構える飲食業界の革新企業。創業者の坂本孝が掲げたビジネスモデルは、ミシュラン星付き級の料理人が腕をふるい、高級店の3分の1の価格で提供することをコンセプトとしています。 「俺のイタリアン」「俺のフレンチ」「俺の割烹」など、多彩なブランドを展開し、銀座を中心に国内60店舗以上を展開して、高品質な料理をリーズナブルに提供しています。近年は積極的に新業態を開発しており、2025年1月に、A5ランクの黒毛和牛を一頭買いすることで高品質な焼肉を手ごろな価格で提供する「俺の焼肉」を大阪・心斎橋に、2025年2月に、カジュアルフレンチ＋炭火で焼く肉料理とワインで最強コスパを実現した「俺のフレンチ GRILL&WINE」を東京・秋葉原に、2025年5月に、魚介の本格炉端炭火焼きを堪能できる『俺の割烹 炉ばた 恵比寿』を出店しています。

詳細は、ホームページ(https://www.oreno.co.jp/)をご参照ください。

【会社概要】

会社名：長浜浪漫ビール株式会社

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：滋賀県長浜市朝日町14-1

Tel ：0749-63-4300

Fax ：0749-63-4301

http://www.romanbeer.com/

会社名：俺の株式会社

代表者：代表取締役社長 桜井 暁史

所在地：東京都中央区銀座8-3-10 トミタビル7F

Tel ：03-5537-2630

https://www.oreno.co.jp/

【商品に関するお問い合わせ先】

会社名：株式会社都光(長濱蒸溜所販売代理店)

担当者：竹中 康一

所在地：東京都台東区上野6-16-17

朝日生命上野昭和通ビル1階

Tel ：03-3833-3541

Fax ：03-3832-6930

E-Mail：toko-eigyo@toko-t.co.jp