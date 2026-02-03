ホームページリニューアルに伴う来店予約機能リリースについて

株式会社WECARS

株式会社WECARS（本社：東京都千代田区、以下「WECARS」）は、ホームページ（https://www.wecars.co.jp）リニューアルに伴い、ホームページより来店日時をご予約いただける「来店予約システム」を導入しましたことをお知らせします。

事前予約のうえご来店いただくことにより、お客様をお待たせすることなく、より便利で快適な接客を提供してまいります。

ご利用方法

ホームページ「お店を探す」より、ご来店いただく店舗をお選びください。ご予約内容を選択していただくと予約可能な日時が表示されます。お客様のご都合にあわせ、ご来店日時をご予約ください。

なお、予約時間から前後してのご来店や、混雑状況によっては、ご案内までにお時間をいただく場合がございます。

画面遷移イメージ

また、お車詳細ページからも展示店舗、お客様お近くの店舗の来店予約が可能となります。

WECARSでは、離れた店舗の在庫であっても最寄り店舗にお取り寄せ可能（※）となりますので、ぜひご予約のうえご来店いただけますと幸いです。

※輸送費を請求させていただく可能性がございます。

LINEとの連携について

WECARSでは、店舗ごとのLINE公式アカウントを保有しております。お友だち登録していただけますと、LINEのリッチメニューからも来店予約が可能となります。LINEでは、お得なクーポンやキャンペーンの案内も行っております。ぜひご活用ください。

LINE画面イメージ

WECARSでは、これからも「お客様ファースト」をコンセプトに、お客様へよりよいサービスの提供を目指してまいります。どうぞ、ご期待ください。

来店予約サイトはこちら(https://wecars-shoudan.resv.jp/reserve/calendar.php)

オイル交換・点検・整備予約サイトはこちら(https://wecars-maint.resv.jp/reserve/calendar.php)

＜本件に関する報道関係者のお問い合わせ先はこちら＞

株式会社WECARS 広報室

電話：03-6811-1334

Email：media_pr@wecars.co.jp

株式会社WECARS（読み：ウィーカーズ）

代表者 ：代表取締役会長CEO 吉田朋史

本社 ：東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビルディング29階

設立 ：2024年1月

業務内容：中古車・新車販売及び車両買取業務、車検・一般整備及び鈑金塗装業務

URL ：https://www.wecars.co.jp/company/