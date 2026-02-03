【宿泊業界の注目企業、霞ヶ関キャピタル株式会社登壇】「fav」に学ぶ『アパートメントホテル』高収益運営のメカニズム とは？ ＜3/10開催 無料ハイブリッドセミナー＞

株式会社リモートロックジャパン

株式会社リモートロックジャパンは、2026年3月10日(火)に ”「fav」に学ぶ 『アパートメントホテル』 高収益運営のメカニズム～省人化と顧客満足を両立し、利益を最大化する最新モデルを解説～” セミナーをマイナビプレイス歌舞伎座タワー（東京都中央区）およびオンラインのハイブリット形式で開催いたします(参加費無料・事前申込制)。

開催背景

昨今のインバウンド需要の急回復に伴い、宿泊業界では「深刻な人手不足」と「人件費の高騰」が喫緊の課題となっています。限られた人員で高稼働・高単価を実現するためには、テクノロジーを活用した「省人化」と、顧客体験を損なわない「満足度向上」の両立が不可欠です。そこで本セミナーでは、これらの課題を解決し急成長を遂げているアパートメントホテル「fav」などのホテルブランドを展開する霞ヶ関キャピタル株式会社をお招きし、その高収益運営の裏側について語っていただきます。

また、実際の運営・システムを支える株式会社リクリエ、株式会社SQUEEZE、株式会社リモートロックジャパンの3社が、企画からシステム構築、日々のオペレーションに至るまで、「高収益を生み出す仕組み」の全貌を徹底解説いたします。



＜イベント詳細・申込ページ＞

→ https://remotelock.kke.co.jp/seminar/apartment-hotel-20260310(https://remotelock.kke.co.jp/seminar/apartment-hotel-20260310)

セミナーについて

【開催概要】

イベント名：「fav」に学ぶ 『アパートメントホテル』高収益運営のメカニズム～省人化と顧客満足を両立し、利益を最大化する最新モデルを解説～

開催日時：2026年3月10日（火） 14:00 ～ 16:00 ※会場受付開始 13:30～

開催形式：ハイブリッド開催（現地参加 or オンライン参加）

会場：

オフライン会場：マイナビプレイス歌舞伎座タワー [東銀座駅直結/銀座駅A7出口から徒歩４分]

オンライン：Zoomウェビナー

参加費：無料（事前登録制）

定員：会場 先着150名 / オンライン：定員制限なし

セミナー詳細/お申し込み：https://remotelock.kke.co.jp/seminar/apartment-hotel-20260310

※競合ソリューション企業様のご参加はお断りする場合がございます。

※会場定員の都合上、お申し込み状況によっては1社様あたりの会場参加人数を調整・制限させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

【登壇者・プログラム概要】

【第1部】異業種参入で高収益を実現する～「fav」をはじめとする注目ブランドが実践した『投資対効果を最大化する』DX投資とパートナー選定～

霞ヶ関キャピタル株式会社 Real Estate and Development Division Senior Vice President 宮原 冬太 氏

【第2部】 選ばれるホテルを創る『企画・オペレーション』～顧客満足と省人化の両立～

株式会社リクリエ 代表取締役 中西 孝行 氏

【第3部】 チェーン展開・大規模施設運営を支える『経営管理DX』～データを可視化し、収益を最大化するクラウド基盤～

株式会社SQUEEZE ソリューション事業部 カスタマーサクセスチーム マネージャー 以倉 竜一 氏

【第4部】『利便性』と『安全』を担保する 省人化システムのハブとしてのスマートロック～運営DXにおける『スマートアクセス』の重要性～

株式会社リモートロックジャパン 取締役 池田 修一 氏

登壇企業・共催企業について

霞ヶ関キャピタル株式会社

代表者：代表取締役 河本 幸士郎

所在地：東京都千代田区霞が関3丁目2番1号 霞が関コモンゲート 西館 28階

URL：https://kasumigaseki.co.jp/

株式会社リクリエ

代表者：代表取締役 中西 孝行

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅前4-3-22 産恵ビル8F

URL：https://reqrea.co.jp/

株式会社SQUEEZE

代表者：代表取締役 舘林 真一

所在地：北海道北広島市栄町1丁目52番

URL：https://squeeze-inc.co.jp/

主催企業：株式会社リモートロックジャパンについて

会社名：株式会社リモートロックジャパン

代表取締役：瀬戸 孝之

勤務地：東京都中野区本町6丁目16-11 A.Sビル新中野

事業内容 ：

・クラウド型アクセスソリューションサービスの輸入、販売

・スマートロック等の電子・電気機械器具の製造、輸入、販売

・ハードウェア・ソフトウェアの販売、賃貸、設置、及びメンテナンス等、インターネットを利用した各種情報提供サービス業

・コンピュータ・システムに関する設計・開発業務等その他これらに関連する一切の業務

HP：https://remotelock.kke.co.jp/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先

株式会社リモートロックジャパン イベント事務局

E-mail：pr@remotelock.co.jp