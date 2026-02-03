マラリアや結核、顧みられない熱帯病（NTDs）などの治療薬、診断薬、ワクチンの開発に13.9億円を投資

公益社団法人グローバルヘルス技術振興基金

公益社団法人グローバルヘルス技術振興基金（以下、GHIT Fund）は、マラリア、結核、顧みられない熱帯病（NTDs）の治療薬、診断薬、ワクチンの製品開発6件に合計13.9億円の投資（助成）を決定しました*1。

三日熱マラリアの感染および伝搬を減少させるmRNAワクチン開発に約6.4億円を投資

三日熱マラリアは、世界に広く流行している熱帯病で、感染者の肝臓内で寄生虫が数か月から数年にわたって休眠状態となります。この休眠寄生虫は、その後再活性化して症状の再発を引き起こすだけでなく、再び蚊に感染することで、地域社会にマラリア伝搬を持続させる要因ともなります。実用化された三日熱マラリアのワクチンが存在しない現在、新しいワクチンの開発は喫緊の課題です。この課題を解決するため、GHIT Fundは、愛媛大学とタイのマヒドン大学、チュラロンコン大学が進める、三日熱マラリアの感染および伝搬を減少させるmRNAワクチンの開発に、約6.4億円を投資することを決定しました。今回の投資は、GHIT Fundが2023年から2025年までに合計約7,000万円を投資したプロジェクト*2からの継続した投資となります。

シャーガス病の簡易診断法の薬事申請支援に約9,300万円、治療薬の開発に約1.8億円の投資

シャーガス病は主にサシガメ類の昆虫に刺されることで感染する寄生虫病であり、世界で700万人以上が感染していると推定され*3、特に中南米での感染者が多い疾患です。また、母子感染が公衆衛生上の大きな課題であるため、早期の診断と迅速な治療が必要です。新生児のシャーガス病早期治療の重要性を鑑み、GHIT Fundは、スペインの研究機関であるBarcelona Institute for Global Health (ISGlobal) と日本の栄研化学株式会社が中心となって開発した簡易診断法「シャーガスLAMP」の製品化に向けたアルゼンチンおよびボリビアにおける薬事申請に対して約9,300万円の投資を行います。また、エーザイ株式会社などが取り組むシャーガス病の新薬開発のリード化合物最適化プロジェクトへ、約1.8億円の投資を行います。

その他にも、以下の3つの研究開発プロジェクトに合計約4.6億円の投資を決定しました。

(1) 公益財団法人結核予防会結核研究所、株式会社アコースティックイノベーションズ、アントワープ熱帯医学研究所、南アフリカ共和国のAurum Instituteおよびステレンボッシュ大学、モザンビークのInstituto Nacional de Saúde、ウガンダのWALIMUによるラングフルートECO（Lung Flute ECO）による地域主導型ユニバーサル結核検査の推進（FLUTTE）：小児、医療従事者、HIV感染者を対象とした比較試験による検証

(2) PATH、愛媛大学、住友ファーマ株式会社、Statens Serum Institut (SSI)、コペンハーゲン大学の連携による熱帯熱マラリア多段階ワクチン候補の開発プロジェクト

(3) イギリスのアベリストウィス大学とダンディー大学ならびに日本のBrightCore株式会社（ブライトコア）によるAIを活用した住血吸虫症治療薬創薬アプローチ

各プロジェクトの概要や開発段階など、詳しくは別紙1をご覧ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d120361-30-f286a4faa502417697ef6de61883de81.pdf

今回助成する6つのプロジェクトには、計13か国におよぶパートナーが参画しています。GHIT Fundは累積で210機関を超える研究開発パートナーと協業し、そのうち海外の機関は140を超え、日本と海外の製薬企業や大学、研究機関をつなぐ橋渡しの役割を担っています。

2025年12月31日時点で43件のプロジェクトが進行しており、その内訳は19件の標的・探索研究、12件の非臨床試験、12件の臨床試験*4となります。GHIT Fundのこれまでの累積投資金額は約425億円となります（別紙2）。

https://prtimes.jp/a/?f=d120361-30-63fcc69081d6ee66685dd0b9df03feaa.pdf

注記

1. これらの案件は、2024年6月～2025年7月にかけて実施した公募RFP2024-002およびRFP2025-001（標的研究プログラム、ヒット・トゥ・リードプログラム、製品開発プログラム）の中から選定され、承認されたものです。

2. プロジェクトの概要はこちらhttps://www.ghitfund.org/investment/portfoliodetail/detail/207/jp 参照

3. WHO（世界保健機関）https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chagas-disease-(american-trypanosomiasis) 参照

4. 薬事申請の段階にある案件を含みます。診断薬開発において、途上国における患者サンプルを使用した臨床的妥当性の評価を行う段階に入った案件については、表現の便宜上、臨床試験として扱っています。

【グローバルヘルス技術振興基金（GHIT Fund）について】

公益社団法人グローバルヘルス技術振興基金（GHIT Fund）は、日本政府（外務省、厚生労働省）、製薬企業などの民間企業、ゲイツ財団、ウェルカム、国連開発計画が参画する国際的な官民パートナーシップです。世界の最貧困層の健康を脅かすマラリア、結核、顧みられない熱帯病（NTDs）などの感染症と闘うための新薬開発への投資を行っています。治療薬、ワクチン、診断薬を開発するために、GHIT Fundは日本の製薬企業、大学、研究機関の製品開発への参画と、海外の機関との連携を促進しています。詳しくは、https://www.ghitfund.org/jpをご覧ください。