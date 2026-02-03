自宅にいながらバー気分を味わえる！透明度の高い丸い氷が作れる製氷器「大人の透明まる氷」から愛用者待望の1個タイプを発売

株式会社ドウシシャ

「大人の透明まる氷 1個タイプ」で作った氷

　生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下　ドウシシャ)は、自宅でバー気分を味わえる製氷器「大人の透明まる氷 1個タイプ」を、ドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や一部量販店にて2月より発売します。


URL　：https://do-cooking.com/lineup/others/dci-b61.html



【開発経緯】


　2019年に販売を開始した「大人の透明まる氷」はゆっくりと時間をかけて凍結させることで透明度が高くきれいな丸い氷が自宅で作れる製氷器です。自宅でバー気分が味わえるということでご好評いただき、ロングセラー品となっています。従来品は、1回の製氷で2つのまる氷が作れる製品でした。しかし冷凍庫で場所をとることを理由に、ご愛用の方から「1個タイプを作ってほしい」というお声をいただいておりました。今回ご要望にお応えして1個タイプのコンパクトサイズをラインアップに追加します。



【特長】


◆約6cmの丸い氷が作れる


　本製品は、直径約6cmの丸い氷が作れる製氷器です。お酒を提供するバーなどの飲食店では、ウイスキーを嗜むために、ロックグラスに丸い氷をいれて提供されます。見た目にも美しく、くつろぎの時間を過ごすのに欠かせない丸い氷が、自宅で簡単に作れます。







◆3層の容器でゆっくり製氷するから透明度が高い


　通常、冷凍庫で製氷する際、一気に冷やして凍らせるため、不純物も一緒に凍ってしまい、氷が白くなってしまいます。本製品は、丸型の形状容器、貯水容器、断熱容器の3層の容器を用いることにより、敢えてゆっくりと時間をかけて水を凍らせるため（18時間）、普通の製氷器ではできない透明な氷を作ることができます。



1層：形状容器

2層：貯水容器

3層：断熱容器

【商品概要】


名称　　　　：大人の透明まる氷1個タイプ


型番　　 　 ：DCI-B61


素材　　　　： [形状容器]熱可塑性エラストマー


　　　　　　　 [貯水容器]ポリプロピレン


　　　　　　　[断熱容器]ポリプロピレン


希望価格 ：1,628円（税込）


【会社概要】


商号　： 株式会社ドウシシャ


代表者： 代表取締役社長　野村 正幸


所在地： ＜大阪本社＞　　　　 〒542-8525　大阪市中央区東心斎橋1-5-5


　　　　 ＜東京本社＞　　　　 〒108-8573　東京都港区高輪2-21-46


　　　　 ＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011　東京都品川区東大井1-8-10


設立　： 1977年1月


資本金： 49億93百万円


URL　： https://www.doshisha.co.jp/



【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】


株式会社ドウシシャ　お客様相談室　（平日　9：00～17：00）


Tel：0120-104-481



※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。


※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。