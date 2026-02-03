ドクターゴルフ平塚駅前店が1周年、2月に記念キャンペーン開催｜会員300名突破・Google口コミ平均★4.8

株式会社MIC

株式会社MIC（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：増田信夫）が運営する、平塚駅徒歩1分の24時間インドアゴルフ練習場「ドクターゴルフ平塚駅前店」は、2026年2月3日（火）をもちまして、グランドオープンから1周年を迎えます。

オープン以来、初心者から上級者まで多くの地域の皆様にご愛顧いただき、この度会員数が300名を突破いたしました。日頃の感謝を込めて、2026年2月1日（日）より、月会費無料や事務手数料無料などを含む「OPEN1周年記念キャンペーン」を実施いたします。

■感謝を込めた「OPEN1周年記念キャンペーン」

2026年2月1日（日）～2月28日（土）の期間中にご入会いただいた方を対象に、継続的な上達を応援する5つの豪華特典をご用意しました。

■Google口コミ平均4.8！利用者から選ばれる「ドクターゴルフ」の魅力

- 1ヶ月分 会費無料（※月3回会員を除く）- 入会金 無料- 事務手数料 無料- シークレット特典 プレゼント- ゴルフボール3個セット（選べる3種類）プレゼント※5.ゴルフボール3個セット（選べる3種類）は、見学・無料体験にお越しいただいた方全員にプレゼントいたします。ドクターゴルフ平塚駅前店 オープン1周年キャンペーン

ドクターゴルフ平塚駅前店は、Googleの口コミにおいて平均評価4.8という高い満足度を維持しています。単なる「打ちっぱなし」ではなく、プロの助言と最新設備が融合した環境が評価されています。

※2026年1月末時点（Google口コミ50件）

ドクターゴルフ平塚駅前店 店内

【ご利用者の声（口コミ・会員アンケートより）】

「施設が充実していて予約も取りやすい。講師の方による5分間レッスンが的確で、上達を実感できました。」

「打席が広く、とても綺麗です。シミュレーターの種類が選べるので、飽きずに練習を楽しめます。」

「Trackmanなどの最新計測器が気軽に使えるのが魅力。VIPルームで非会員の方も招いて、仲間とラウンドを楽しめるのが嬉しいです。」

■楽しみながら上達！「バーチャルコンペ」などの店内イベントも盛況

12月実施 バーチャルコンペ概要

ドクターゴルフでは、一人で黙々と練習するだけでなく、コミュニティとしての楽しさも提供しています。ドクターゴルフ全店舗の会員同士でスコアを競う「バーチャルコンペ」を定期開催。ランキング上位者には豪華プレゼントを贈呈しており、ゲーム感覚で楽しみながら上達を目指せる環境がモチベーション維持に繋がっています。

■ドクターゴルフ平塚駅前店の特徴

1.「定額通い放題×プロの助言」のハイブリッド型スタイル

24時間いつでも通える利便性はそのままに、レッスンプロによるワンポイントレッスンをプラン内で無料で受けられます。「どこを直せばいいか分からない」という初心者の方も安心して通える仕組みです。

※ワンポイントレッスンアワーは予約システムでご確認ください

2.目的に合わせて選べる最新シミュレーター3種。データに基づく上達サポートを全打席で

ドクターゴルフ打席ワンポイントレッスン（無料）

全14打席に最新シミュレーターを導入し、初心者から上級者まで目的に応じて最適な練習をサポートします。

GDR Plus 分析画面【GDR Plus】初心者からシニアまで、直感的な操作とアプリ連携で上達を可視化

操作がシンプルで、ドクターゴルフでも幅広い年齢層にご利用いただいている定番モデルです。専用スマホアプリとの連携により、スイング映像や数値を手元で確認でき、自宅での振り返りにも役立ちます。

Trackman イメージ【Trackman4】世界のトップコーチや選手も活用する高精度な弾道測定器

ゴルフ界で広く活用されている「Trackman 4」。2つのレーダーとカメラを組み合わせた技術により、ボールの弾道だけでなくクラブの動きまで精密に可視化します。40以上の多彩な指標を確認でき、スイング分析をいつでも行える環境を提供します。

可動式プレート【TWOVISION NX】最新モデルの臨場感、VIPルームで家族や友人とリアルなラウンド体験

完全個室のVIPルームに最新シミュレーターを完備。実際のコースの傾斜を再現する可動式プレートにより、最大4名で本格的なバーチャルラウンドを楽しみながら練習いただけます。

■店内360°ビューを公開中！

店舗の広々とした空間や清潔感あふれる内装を、公式HPにて公開中の店内360°ビュー（Googleストリートビュー）でご確認いただけます。初めての方も、事前に雰囲気を知ることで安心してご来店いただけます。

会員プラン一覧

月額料金（税別）

■店舗情報

