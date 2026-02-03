起業プラザひょうご姫路 × 01Booster、地域中小企業向け新規事業セミナーを姫路で開催― 地域中小企業向け「新規事業・オープンイノベーション」の考え方を解説

株式会社ゼロワンブースター

事業創造カンパニーの株式会社ゼロワンブースター（本社：東京都千代田区、代表取締役：合田ジョージ、以下01Booster）は、起業プラザひょうご姫路（運営：特定非営利法人姫路コンベンションサポート）と連携し、地域の中堅・中小企業を対象としたセミナー「変化の時代に生き残るための、新規事業の考え方と実践への入口」を、2026年2月26日（木）に兵庫県姫路市で開催いたします。

本セミナーは、事業環境の変化や人材確保、将来の成長に不安を抱える地域企業に対し、

- なぜ今、新規事業・オープンイノベーションが必要なのか- 何から始めればよいのか

といった論点を、実際の事例を交えながら、基礎からわかりやすく解説することを目的としています。

■ 開催背景

近年、地域の中堅・中小企業においても、市場環境の変化や人材不足、既存事業の成長鈍化などを背景に、新たな成長の柱づくりが重要な経営課題となっています。

一方で、

- 新規事業やイノベーションに関心はあるが、何から始めればよいかわからない- 過去に挑戦したものの、成果につながらず継続できなかった- 自社単独での新規事業に限界を感じている

といった悩みを抱える企業も少なくありません。

本セミナーでは、こうした課題を持つ企業を対象に、新規事業・オープンイノベーションの考え方や進め方を、実践的な視点で整理します 。

■ セミナー概要

- 名称： 変化の時代に生き残るための、新規事業の考え方と実践への入口 セミナー- 日時： 2026年2月26日（木）15:00～17:00- 会場： 起業プラザひょうご姫路 （兵庫県姫路市本町127番地 大手前ダイネンBLD.II 3階）- 参加費： 無料- 定員： 30名（事前申込制）- 対象： ・新規事業・イノベーションに関心はあるが未着手の企業 ・過去に挑戦したが継続できていない企業 ・自社単独での新規事業に限界を感じている中堅・中小企業- 詳細・申込URL：https://forms.gle/hFNsoe3mCDtawFuw7

■ 講師プロフィール

合田 ジョージ

株式会社ゼロワンブースター 代表取締役

MBA、理工学修士。大手電機・部品メーカーにて研究開発、海外事業、全社戦略を経験後、ベンチャー企業、通信大手子会社の海外戦略部長を歴任。現在は01Boosterにて、日本およびアジア地域で事業創造アクセラレーター事業を展開。また、ゼロイチフェーズの事業創造を強力に支援するスタートアップスタジオ「01Booster Studio」を立ち上げ、共同創業者のように寄り添う伴走支援を行っている。

■ 主催・協力

主催：起業プラザひょうご姫路

企画・運営協力：株式会社ゼロワンブースター

後援：姫路商工会議所、姫路市商工会

協力：兵庫県、姫路市

株式会社ゼロワンブースター

「事業創造の力で世界を変える」という企業理念のもと、大手企業とベンチャー企業の連携を促進するオープンイノベーションプログラムや、社内新規事業を促進する制度の構築及び公募型新規事業プログラム、出向型事業開発プログラム等を展開しています。他にも、個人のアイデアを形にするワーキングコミュニティ「有楽町『SAAI』Wonder Working Community」の運営や、起業を0からサポートする01Booster Studio、そしてスタートアップ連携管理クラウドInnoScouterなども展開しております。

グループ会社の01Booster Capitalを通じてベンチャー投資も行っており、多角的に事業創造をサポートいたします。



商号：株式会社ゼロワンブースター

代表者：代表取締役 合田ジョージ

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル1階

設立：2012年3月

事業内容：

起業家向けシェアオフィス、コーポレートアクセラレーター・イントラプレナーアクセラレータープログラム企画運営、企業内起業人材研修、投資および資金調達支援、事業創造コンサルティング、M&A仲介サポート等

URL：https://01booster.co.jp

※コーポレートアクセラレーターは01Boosterの登録商標です。