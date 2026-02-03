関西文化学術研究都市(けいはんな学研都市)は、京都府・大阪府・奈良県にまたがる木津川左岸の京阪奈丘陵域に建設が進められているサイエンスシティです。公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構では、大学や研究機関の集積を活かし、世界トップクラスの研究開発型オープンイノベーション拠点の形成を目指し取組を進めています。





「我が国及び世界の文化・学術・研究の発展」を理念に掲げるけいはんな学研都市では、発足当初から、立地する大学や研究機関等において外国人研究者が働いています。全国的に外国人労働者が増える今、言葉や文化の壁が我が国の社会課題の一つになっています。

京都府精華町に立地しビジネスセミナーを提供する「マナー・ソリューション(所在地：京都府相楽郡精華町、代表：樋口 ひとみ、商標登録コード：6907469号)」は、外国人労働者を雇用している、または外国人の採用を予定している企業を対象に提供している「日本で働く外国人のためのビジネスセミナー」について、2月2日(月)から全国展開を開始します。





「日本で働く外国人のための(やさしい英語と日本語で学ぶ)日本のビジネスセミナー」

「日本で働く外国人のために(やさしい英語と日本語で学ぶ)おもてなし接客マナー」

テキスト表紙「日本で働く外国人のためのやさしい英語と日本語で学ぶ”日本のビジネスマナー”」





テキスト表紙「日本で働く外国人のためのやさしい英語と日本語で学ぶ”おもてなし接客マナー”」









■提供背景

外国人を雇用する企業現場からの「技術やスキルを教えることはできるが、日本の価値観や習慣を伝えるのが難しい」とのご意見や、日本で働く外国人労働者からの「自分の理解が正しいのか不安」とのお声を踏まえて、解決につなげるセミナーを企画しました。





新セミナー宣伝用ちらし









■サービスの特徴

やさしい日本語と英語またはその他の外国語で学ぶことができる

・現在開催されている新入社員研修などのセミナーの多くは、日本語のみで実施されています。実際、参加されている外国人労働者にインタビューをいたしましたところ、「なんとなく分かるが、正しく理解できているか分からないし、他の人に聞けない」とのお声がありました。

・日本語と英語等外国語でテキストを作成いたしますので、日本人・外国人ともに同じ内容を学ぶことができます。他の従業員も一緒に学ぶことで、お互いの価値観や習慣・文化の違いなど相互理解が深まり、よりよい職場環境が構築され離職率の低下が図れます。

・英語以外の外国語は、ベトナム語、クメール語での実績があり、グーグル翻訳が可能な言語に対応します。









【PR動画】

日本で働く外国人のためのセミナー

https://www.youtube.com/watch?v=igLpIYv0Akg





日本で働く外国人のためのやさしい英語と日本語で学ぶ『日本のビジネスマナー』









■ご利用の流れ

(1)HPお問い合わせからの申込、または、Eメールでの申込

(2)ご希望内容のヒアリングとご提案

(3)ご希望内容に合わせたオリジナルテキスト作成

(4)セミナー実施









■サービス概要

サービス名： 日本で働く外国人のためのビジネスセミナー

提供開始日： 2026年2月2日全国展開開始

提供時間 ： 平日 ご希望時間

場所 ： ご指定場所

料金 ： 30,000円(税込)／1時間×2時間～6時間

申込方法 ： HPお問い合わせまたはメール

メール ： higuchi@manner-solution.com









■会社概要

商号 ： マナー・ソリューション

商標登録： 登録第6907469号

代表者 ： 代表 樋口 ひとみ

所在地 ： 〒619-0232 京都府相楽郡精華町桜が丘3丁目34番地15号

設立 ： 2013年4月

事業内容： セミナーの企画・運営または開催 知識の教授

資本金 ： 100万円

URL ： https://manner-solution.com









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

マナー・ソリューション

TEL・FAX ： 0774-80-0543

お問い合せフォーム： https://manner-solution.com/mail.html

