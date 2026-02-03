大峽製鞄株式会社(おおばせいほうかぶしきがいしゃ、本社：東京都足立区／代表取締役社長：青木 謙一)は、2026年2月10日(火)より直営店・公式オンラインストアにて、2027年ご入学用ランドセル(全10シリーズ・75モデル)を販売開始いたします。





製品一覧： https://ohbacorp.com/pages/ransel-series





オオバランドセル 2027





毎日の登下校に寄り添いながら、お子さまの背中で沢山の時間を重ねていくランドセル。

オオバランドセルは、創業より90年以上にわたり、子供たちが毎日を安心して過ごせる“軽さ”と“心地よさ”にこだわり、「軽くて、丈夫、そして美しい」かたちを追い求めてきました。ふっくらとしたカブセのシルエット、オオバランドセル独自の特許形状により、お子さまが背負った姿がスタイリッシュに。

歴史に磨かれた軽さの中に、熟練職人の手仕事が活きた美しいフォルムは、見た目にもこだわる本物志向の親御様からの支持が厚いオオバランドセルの特徴です。

そんなオオバランドセルの2027年ご入学用モデルが間もなく発売開始いたします。この春は、軽さに更なる磨きをかけ、わずか990gを実現した軽量シリーズのほか、明るいカラーの新色やパターンオーダーなど、豊富なデザインの中からお選びいただけます。









■注目モデル(1)『【721】フローティ・ライト〈クラリーノ(R)〉』

― わずか990g！本革の質感を大切にした軽量クラリーノ(R)モデル ―

パーツや仕様を見直すことで、これまで以上の軽量化を実現、1,000gを切ることに成功しました。

軽いだけでなく、丈夫さも妥協しない。型崩れしにくい構造と、熟練した職人の高い縫製技術から生まれる耐久性で、6年間にしっかり寄り添います。オオバランドセルらしい美しいシルエットはそのままに、軽さと安心を両立した、ニューモデルです。





フローティ・ライト





■注目モデル(2)『【715】ハーモニック〈牛革〉』

― パターンオーダーで、自分だけのこだわりが詰まったランドセルに ―

クラシックな雰囲気を纏った、デザイン性豊かなハーモニックシリーズ。

大人っぽさを感じさせるデザインは、高学年になって使い込むほどに、魅力や味わいが更に増して行きます。

2027年ご入学モデルでは、デザインのポイントであるカブセの角革やサイドベルトにあしらわれたイタリアの銘革「サンタクローチェ(R)レザー」を全9色からお選びいただけるパターンオーダーを期間限定で承ります。





ハーモニック





■オオバランドセルの特徴(全シリーズ共通)

・広く小さく美しい ― 「トラピーズ(C)」

オオバランドセルだけの特許形状「トラピーズ(C)」は、背中側の幅を広げA4フラットファイルがしっかり収納可能に。一方、フタ側はそれよりもやや狭くすることにより、お子さまが背負った姿がスタイリッシュに見えるフォルム。たっぷりの収納力はもちろん、見た目も美しいマジカル構造です。





トラピーズ(R)





・マミーズタッチ(R)

肩ベルトは体のラインに合わせてぴったりフィットする独自のカーブを施した設計。最適な位置で長さを調節できるようベルトの穴の数を増やし、フィット感が向上しました。お子様に触れるベルトの縁は、柔らかな素材をソフト牛革で包み、まるで“お母さんに抱きしめられている”ような優しいホールド感の快適形状です。





マミーズタッチ(R)





・背中にピタッと立ち上がり背カン

立ち上がりスライド背カンを採用し、肩や腰への負担を軽減、美しい姿勢で背負える構造になりました。肩ベルトの付け根を立ち上がらせることにより、お子さまの背中とランドセルの接地面が広くなり、体感重量を分散させて軽く感じる機能です。ベルトの付け根が左右にスライドする機能は、厚手の衣類の季節に背負いやすく、成長による体の変化にも対応します。





立上り背カン





■製品情報

製品数 ：75モデル(全10シリーズ)

税込価格帯：69,300円～220,000円(税込)

発売日 ：2026年2月10日(火)









■シリーズ紹介

[711]スーパータフ(R)・プレミアム〈牛革〉

https://ohbacorp.com/collections/stl_premium





スーパータフ(R)・ライトライン





[712]エアリー・ライト〈牛革〉

https://ohbacorp.com/collections/612-supertough-hybrid





エアリーライト





[713]フェザー・ライト〈牛革〉

https://ohbacorp.com/collections/613-diamond-calf





フェザーライト





[714]ヨーロピアンカーフ〈牛革〉

https://ohbacorp.com/collections/ecf_premium





ヨーロピアンカーフ





[615]ハーモニック〈牛革〉

https://ohbacorp.com/collections/harmonic-leather_109





ハーモニック





[717]栃木レザー〈牛革〉

https://ohbacorp.com/products/617-choco





栃木レザー





[718]スーパータフ(R)・ライトライン〈牛革〉

https://ohbacorp.com/products/618-black-yellow





ライトライン





[701]コードバン・プレミアム〈馬革〉

https://ohbacorp.com/collections/cvg_premium





コードバンプレミアム





[702]コードバン・スタンダード〈馬革〉

https://ohbacorp.com/collections/cordvan_007





コードバンスタンダード





[721]フローティ・ライト〈クラリーノ(R)〉

https://ohbacorp.com/collections/crarino_201





フローティライト





■オオバランドセルとは？

今年で創業91年。日本のランドセルメーカーの草分け的存在。

大峽製鞄(おおばせいほう)株式会社は、昭和10年(1935年)の創業以来、90年以上にわたり鞄を製造しているメーカーです。ランドセル以外にも、鞄・革小物の製造メーカーとしても知られていますが、学生カバンを起源とするものづくりの原点はランドセル。

使う程に味わいが深くなる超一級の素材にこだわり、職人の丁寧な手作業で、素材の良さが引き立つシンプルなデザインを採用した鞄づくりがポリシーです。

そんな品質が評価され、文部大臣賞連続7回、通産大臣賞、東京都知事賞11回、経済産業大臣賞など、数々の賞を受賞して参りました。

オオバランドセルは、そのこだわりと確かな技術の評価の証として、現在では日本各地の名門国立・私立小学校の指定ランドセルに採用されています。





公式サイト ： https://ohbacorp.com/pages/ransel

Instagram ： https://www.instagram.com/ohba_ransel/

LINE公式アカウント： https://page.line.me/?accountId=312ygsxl