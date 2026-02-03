株式会社ワイヤードビーンズ(本社：宮城県仙台市、代表取締役：三輪 寛、以下「ワイヤードビーンズ」)は、地域企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進を強化するため、株式会社Surpass(本社：東京都品川区、代表取締役：石原 亮子、以下「Surpass」)と業務提携契約を締結しました。









■本提携の背景と目的

地域企業では人材不足や業務効率化の遅れが大きな経営課題となり、DX推進は避けて通れないテーマとなっています。しかし、システムの初期構築にとどまり、運用・定着に課題を抱えるケースも少なくありません。

本提携を通じて両社は、セールスフォース・ジャパンが提供するプラットフォーム「Salesforce」の導入支援に加え、導入後の運用・定着・活用フェーズまでを一気通貫で支援する体制を構築し、地域企業の持続的なDX推進を支えてまいります。









■業務提携内容

・Salesforce導入後の運用支援の強化

Surpassが提供する運用支援サービス「レスフォア」を活用し、Salesforce導入後の定着化と活用促進を実現します。





・Salesforce導入プロジェクトの構築体制の強化

2015年からコンサルティングパートナーとして多くのSalesforce導入支援実績を持つワイヤードビーンズのシステム開発力とSurpassの人材を組み合わせ、地域企業のSalesforce導入を力強く推進します。





・地域企業の持続的成長支援

DX推進を支える仕組みと人材を両輪で提供し、地域企業の持続的な成長を後押しします。





Wiredbeans × Surpass









■Surpassについて

株式会社セールスフォース・ジャパンのコンサルティングパートナーとして、Salesforceの導入 & 伴走で、一気通貫で企業の営業DXを支援。女性の営業代行のパイオニアとして培った経験を強みに、営業現場を考えたシステム構築を得意としています。





「レスフォア」について

Salesforce管理者アシストサービス「Lesfor(レスフォア)」は、Salesforceを導入・運用する企業において業務過多になりがちな管理者を支援するサービスです。LesforセンターのSalesforce認定資格を持つオペレーターが日常的な運用業務を代行・アシストし、システム活用を加速させます。これにより、管理者は戦略的業務に専念でき、企業全体の生産性向上とDX推進が可能となります。









■ワイヤードビーンズについて

株式会社セールスフォース・ジャパンのコンサルティングパートナーとして、CRM構築やECサイト構築を中心としたDXソリューションを展開。大手グローバルブランドのEC構築支援や地域企業のDX支援を行なっており、Salesforce東日本パートナー「Innovation Partner of the Year」受賞。









【株式会社Surpass 会社概要】

代表取締役： 石原 亮子

設立 ： 2008年8月

所在地 ： 東京都品川区西五反田7-20-9 KDX西五反田ビル3F

URL ： https://surpass-star.com/









【株式会社ワイヤードビーンズ 会社概要】

代表取締役： 三輪 寛

設立 ： 2009年10月

所在地 ： 宮城県仙台市青葉区五橋1-5-3 アーバンネット五橋ビル6F

URL ： https://www.wiredbeans.co.jp/